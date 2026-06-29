 
Политика

Юрий Бурлин: «Единая Россия» идёт к людям за конкретной работой, а не за авансом доверия

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«Поддерживаю курс на конкретные дела в интересах граждан и готов работать на благо Пскова и всей России», - так прокомментировал итоги XXIII Съезда партии «Единая Россия» в Москве депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Партия «Единая Россия» на съезде утвердила список кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

«Это важный этап подготовки к выборам — кандидаты в основном определялись самими гражданами в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов человек. Такое доверие — лучшая оценка готовности людей брать на себя ответственность за судьбу страны», - пишет Юрий Бурлин в соцсети «ВКонтакте». 

На съезде также обсуждали предложения в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Окончательную версию программы примут на втором этапе съезда в августе. В неё уже поступило 2,5 миллиона предложений от граждан. «Это показывает, что партия идёт к людям за конкретной работой, а не за авансом доверия», - заметил депутат.

«Особо отмечу слова президента Владимира Путина, прозвучавшие на пленарном заседании. Он поблагодарил "Единую Россию" за вклад в развитие страны и подчеркнул: статус партии-лидера — это не только честь, но и большая ответственность. Президент поддержал идею признать особый статус учителей и назвал необходимыми реальные меры поддержки для тех, кто воспитывает новое поколение», - поделился Юрий Бурлин.

Также на съезде подтвердили важность народного единства, продолжил он: «Именно сплочённость делает нас сильнее и обеспечивает поддержку тех, кто сегодня защищает Родину. Перед партией стоят серьезные задачи: семь вызовов, на которые нужно дать ответы в ближайшем периоде. Как отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, в условиях, когда страна защищает свои коренные интересы, партия обязана быть надёжной опорой президента и служить людям».

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Также 18-20 сентября будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Псковской области. 

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Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Медведев Дмитрий Анатольевич

Медведев Дмитрий Анатольевич

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

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