Юрий Бурлин: «Единая Россия» идёт к людям за конкретной работой, а не за авансом доверия

«Поддерживаю курс на конкретные дела в интересах граждан и готов работать на благо Пскова и всей России», - так прокомментировал итоги XXIII Съезда партии «Единая Россия» в Москве депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Партия «Единая Россия» на съезде утвердила список кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

«Это важный этап подготовки к выборам — кандидаты в основном определялись самими гражданами в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов человек. Такое доверие — лучшая оценка готовности людей брать на себя ответственность за судьбу страны», - пишет Юрий Бурлин в соцсети «ВКонтакте».

На съезде также обсуждали предложения в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Окончательную версию программы примут на втором этапе съезда в августе. В неё уже поступило 2,5 миллиона предложений от граждан. «Это показывает, что партия идёт к людям за конкретной работой, а не за авансом доверия», - заметил депутат.

«Особо отмечу слова президента Владимира Путина, прозвучавшие на пленарном заседании. Он поблагодарил "Единую Россию" за вклад в развитие страны и подчеркнул: статус партии-лидера — это не только честь, но и большая ответственность. Президент поддержал идею признать особый статус учителей и назвал необходимыми реальные меры поддержки для тех, кто воспитывает новое поколение», - поделился Юрий Бурлин.

Также на съезде подтвердили важность народного единства, продолжил он: «Именно сплочённость делает нас сильнее и обеспечивает поддержку тех, кто сегодня защищает Родину. Перед партией стоят серьезные задачи: семь вызовов, на которые нужно дать ответы в ближайшем периоде. Как отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, в условиях, когда страна защищает свои коренные интересы, партия обязана быть надёжной опорой президента и служить людям».

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Также 18-20 сентября будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Псковской области.