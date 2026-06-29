Юрий Бурлин: «Единая Россия» идёт к людям за конкретной работой, а не за авансом доверия

«Поддерживаю курс на конкретные дела в интересах граждан и готов работать на благо Пскова и всей России», - так прокомментировал итоги XXIII Съезда партии «Единая Россия» в Москве депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.
Партия «Единая Россия» на съезде утвердила список кандидатов на выборы депутатов Госдумы.
На съезде также обсуждали предложения в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Окончательную версию программы примут на втором этапе съезда в августе. В неё уже поступило 2,5 миллиона предложений от граждан. «Это показывает, что партия идёт к людям за конкретной работой, а не за авансом доверия», - заметил депутат.
Также на съезде подтвердили важность народного единства, продолжил он: «Именно сплочённость делает нас сильнее и обеспечивает поддержку тех, кто сегодня защищает Родину. Перед партией стоят серьезные задачи: семь вызовов, на которые нужно дать ответы в ближайшем периоде. Как отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, в условиях, когда страна защищает свои коренные интересы, партия обязана быть надёжной опорой президента и служить людям».
Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.
Также 18-20 сентября будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Псковской области.
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