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Рейтингомер: Ау, УФАС, «ху из мистер Белов» и выдвиженцы на выборах

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Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

В этот раз в центре внимания — итоги партийных съездов и конференций, на которых выдвигались списки кандидатов на сентябрьские выборы. И тут как в песне: кто-то находит, а кто-то теряет. Оценки всем выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. 

-5 Анастасия Повторейко 

Минус пять получает ранее отстраненная от должности главного врача областной инфекционной больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко. Суд отказался изменить обвиняемой в превышении должностных полномочий меру пресечения. Домашний арест продлен еще на три месяца. 

-4 Ирина Белоконь

Минус четыре ставим руководителю управления Федеральной антимонопольной службы Ирине Белоконь. Так оцениваем отсутствие публичной позиции УФАС по ситуации с дефицитом топлива и ростом цен на него.

-3 Юрий Семенов

Фото: правительство Псковской области

Минус три отправляем в Порхов главе муниципального округа Юрию Семенову. Суд обязал местную администрацию предоставить жилье женщине, относящейся к категории детей-сирот. Еще три года назад она была включена в соответствующий список, но порховские власти так и не предоставили ей жилое помещение. Теперь это сделать им все-таки придется.   

-2 Марина Егорова 

Фото: правительство Псковской области

Двойку со знаком минус ставим министру туризма Псковской области Марине Егоровой, активно оперирующей цифрами, которые демонстрируют невероятный рост туристического потока в регион. По мнению представителей туриндустрии, данные цифры вызывают сомнение. Методика подсчета не ясна.

-1 Дмитрий Михайлов 

Минус один заносим в дневник секретаря Псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. Он получил только третье место в списке лидеров компартии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. С учетом электоральных перспектив коммунистов, это место может оказаться непроходным.

0 Степан Белов 

Нейтральную оценку отдаем абсолютно новому лицу в псковской политике — замруководителя строительной фирмы из Москвы Степану Белову. Неожиданно для всех он поставлен на вторую позицию в списке КПРФ на выборах в псковский ЗакС, что с очень высокой долей вероятности принесет господину (или товарищу Белову) мандат областного депутата.

+1 Михаил Иванов, Павел Бикташев 

Плюс один заработали руководители реготделений двух непарламентских партий — Михаил Иванов (Партия пенсионеров) и Павел Бикташев («Родина»). Оба получили поддержку коллег по вопросу участия в выборах депутатов Госдумы. Причем, как по одномандатному округу, так и во главе региональных групп кандидатов. Если в сентябре повезет и какая-то из партий «выстрелит» — у каждого есть шанс стать депутатом. 

+2 Яна Иванова 

Плюс два уходит зампредседателя псковского «Яблока» Яне Ивановой. Она включена в общефедеральную часть списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Понятно, что шансы избраться в парламент невелики. Но такое, чтобы представитель Псковской области попал в топ федерального партийного списка — это, кажется, произошло впервые. 

+3 Антон Минаков, Петр Алексеенко 

Строчкой выше, на плюс три, поднялись руководители региональных отделений двух парламентских партий. Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко и координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков практически гарантировали себе сохранение мандатов депутатов Законодательного Собрания. Коммунист включен в список партийных кандидатов под номером 1. А либерал-демократ, хоть и третий в списке, но стоящие выше него «локомотивы» из Москвы наверняка откажутся от мандата.

+4 Александр Козловский, Антон Мороз

На прошедшем в воскресенье съезде «Единой России» депутат Госдумы Александр Козловский вновь выдвинут на парламентские выборы по псковскому одномандатному округу. На том же форуме депутат Псковской гордумы Антон Мороз включен в состав региональной группы (Ленинградская и Псковская области). Оба имеют высокие шансы получить в сентябре мандаты депутатов Госдумы нового созыва и зарабатывают по плюс четыре.

+5 Михаил Ведерников 

Максимально высокую оценку плюс пять ставим губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Он вошел в число руководителей субъектов РФ, которых на съезде «Единой России» избрали лидерами региональных групп на выборах в Госдуму. Это, помимо прочего, свидетельствует о высоких личных рейтингах политиков. Отметим, что далеко не все действующие главы субъектов РФ получили такое право представлять и олицетворять партию в ходе избирательной кампании. 

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Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!
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