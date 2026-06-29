Политкухня: Предвыборный съезд «Единой России»

В воскресенье, 28 июня, в Москве прошел первый этап предвыборного съезда «Единой России». К его участникам обратился приехавший на форум президент Владимир Путин, после чего были выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму. В утвержденный список вошли более 600 человек, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Псковской гордумы Антон Мороз (оба в составе региональной группы №39) и действующий парламентарий Александр Козловский (по одномандатному округу №150). За тем, как единороссы отправились на официальную часть избирательной кампании, наблюдал автор проекта «Политкухня», главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Местом проведения съезда организаторы выбрали огромный спортивный дворец «Мегаспорт», который носит имя «отца русского хоккея», легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Разумеется, чаще чем политические мероприятия, там проходят спортивные соревнования - прежде всего хоккейные матчи и выступления фигуристов. Кстати, именно в «Мегаспорте» снимались сцены популярного фильма «Лед» и сериала «Молодежка». И неудивительно, что съезд начинался… с предупреждения некоторым приехавшим из регионов участникам, разосланного накануне их более дальновидными коллегами:

- В зале, возможно, будет холодно — под ногами закрытый полом лед...

На мой взгляд, деталь интересная и даже в чем-то символическая. Понятно, что лед закрыли настилом, спортивную арену превратили в большой зал партийного форума, всюду разместили символику ЕР, но всё равно образ скользкого льда то и дело приходил на ум. Как бы кто уверенно не стоял на коньках — всякое возможно. Вот и с выборами примерно то же самое — всегда есть риск поскользнуться. И в партии власти не скрывают, что стоящие перед ней вызовы и угрозы осознают, рассматривают различные сценарии развития событий и готовятся к сложной кампании — ведь и стартует она в непростое время.

Собственно, обращение к участникам форума президент Владимир Путин и начал с того, что съезд «проходит в сложное, можно сказать, судьбоносное для страны время».

- В сентябре будет сформирован девятый созыв Государственной Думы, - напомнил президент. - Во многих регионах также состоятся масштабные выборные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится их состав. Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Необходимые поручения на этот счёт сформулированы и, безусловно, будут даны.Уверен, что конкурентная борьба будет открытой и честной, ведь доверие народа к демократическим институтам – это непременное условие устойчивости и единства нашего общества.

В свою очередь председатель партии подчеркнул, что впервые в современной истории парламентские выборы проводятся в условиях, когда ведутся боевые действия. Всё это разумеется отражается на социально-экономическом положении, общественных настроениях, партийных рейтингах.

Но как бы то ни было, по словам партийного руководства, цель у ЕР на выборах одна — безоговорочная победа. К ней единороссов поведет пятерка лидеров - ее представили на съезде. И здесь надо сказать, что в этом до последнего момента была интрига: относительно ее состава высказывалось немало прогнозов, начиная с того, что список может возглавить председатель партии или это может быть никакая не пятерка, а один лидер — президент.

А в итоге в топ-5 вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герои России Евгений Поддубный и Владислав Головин, а также уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Им теперь идти к избирателю, обозначать перспективы и говорить об итогах работы. Как отмечалось на съезде, многое сделано, но впереди новые цели. Как в масштабах всей федерации, так и в отдельных регионах.

- За последние 5 лет по разным программам в Псковскую область было вложено 275 млрд рублей. Это сопоставимо с десятью годовыми бюджетами 2017 года. Речь идет в первую очередь о сохранении финансирования в рамках национальных проектов, - в ходе пресс-подхода на съезде рассказал губернатор Михаил Ведерников и подчеркнул, что главное для дальнейшей работы — сохранение и развитие тех инструментов и программ, которые были приняты по инициативе партии, а также в соответствии с решениями президента и правительства РФ.

В свою очередь председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов перечислил основные вопросы, которые являются наиболее актуальными при формировании Народной программы.

- Исходя из положений Народной программы, мы будем формировать нашу законодательную повестку. Наши коллеги, депутаты Государственной Думы, в соответствии с федеральными полномочиями, и мы в соответствии с нашими полномочиями на региональном уровне. Наибольшую популярность сейчас набирают вопросы, связанные с благоустройством и комфортной городской средой. Много тем в повестке дня связано с системой жилищно-коммунального хозяйства. Как известно, Губернатор дал поручение создать рабочую группу. Сейчас будем заниматься наполнением нашей региональной программы, связанной с модернизацией системы коммунального хозяйства, — сказал спикер регионального парламента.

- Один из основополагающих моментов Народной программы – это развитие экономики, - подчеркнул депутат Госдумы Александр Козловский. - На сегодняшний день технологический суверенитет, которого мы должны достичь, и те задачи, которые поставили перед нами президент и правительство, невозможны без улучшения производительности труда, без развития кадров, без развития инженеров. И поэтому сегодня в «Единой России» реализуется партийный проект «Выбирай свое», который особое внимание уделяет развитию молодежи.

По словам Александра Козловского, в составе делегации Псковской области на съезд приехали порядка сорока человек. И это наибольшее количество представителей региона за период, в течение которого нынешний секретарь регионального отделения партии возглавляет организацию. В их число вошли и победители предварительного голосования по определению кандидатов на сентябрьские выборы, в том числе ветераны специальной военной операции — участники программы «Герои земли Псковской», действующие депутаты, представители социальной сферы.

Большинство из них получили право представить партию на выборах в Законодательное Собрание Псковской области, а секретарь реготделения ЕР и депутат Псковской гордумы Антон Мороз стали лидерами по итогам предварительного голосования на выборы в Госдуму.

На съезде они были выдвинуты кандидатами в депутаты. Александр Козловский — по одномандатному округу №150 (Псковская область). Антон Мороз — в составе региональной группы, включающей Ленинградскую и Псковскую области.

Всего сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ, в их числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Сейчас по всей стране партия проводит сбор предложений в Народную программу, - напомнил в разговоре с ПЛН Антон Мороз. - Таким образом граждане вносят свои идеи в нашу дальнейшую общую работу по улучшению благоустройства, инфраструктуры, развитию сфер жизнедеятельности, экономки. Задача депутатов – помогать людям и органам исполнительной власти в их работе.

Отмечу, что накануне продолжилось обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдет на выборы. Однако более конкретный разговор об этом документе состоится уже в августе. Народная программа, ориентированная на 2026-2031 годы, будет приниматься в рамках второго этапа партийного съезда.

Фото: Псковская Лента Новостей, «Единая Россия», www.kremlin.ru