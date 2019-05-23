Политика

Праймериз без неожиданностей

Прошедшее в воскресенье предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы не принесло никаких сюрпризов и сенсаций. Ровно то, что прогнозировали наблюдатели, и произошло: считавшиеся фаворитами участники получили наибольшее количество голосов выборщиков. Кандидатуры победителей партия и выставит в Единый день голосования 8 сентября, о чем сегодня заявил секретарь регионального политсовета «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

В Пскове на довыборах депутата гордумы по округу №13 кандидатом станет главный врач городской поликлиники Галина Неваленная. На выборах глав районов «Единую Россию» представят: сотрудница органов соцзащиты населения Татьяна Пахомова (Дно), председатель областного спорткомитета Иван Штылин (Пустошка), заместитель руководителя районной администрации Сергей Мезенцев (Новоржев), и.о. главы района Дмитрий Петров (Усвяты), а также действующие главы муниципалитетов Александр Баранов (Пушкинские Горы) и Сергей Михеев (Бежаницы).

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Это еще по зиме можно было гадать, кто из глав районов не получит поддержку в областном центре, кто, напротив, сможет ею заручиться в Доме Советов и кто выйдет на дистанцию предварительного голосования перед выборами в Псковскую гордуму. Однако ко второй половине апреля, еще до завершения этапа выдвижения участников процедуры предварительного голосования, практически всё стало очевидно - отчего прогнозы относительно исхода праймериз не отличались разнообразием. Месяц встреч с жителями муниципалитетов и дебатов общую картину не изменил.

В воскресенье, 26 мая, на праймериз в муниципальных образованиях победили кандидаты, поддержанные региональной властью.

Ни для кого не секрет, что факт такой поддержки имеет определяющее значение. В этот раз был избран нетрадиционный метод «презентации» будущих победителей — в конце апреля их фамилии были озвучены в анонимном телеграм-канале, как считается, близком к руководству областной администрации. Кроме того, губернатор Михаил Ведерников в ряде случаев лично продемонстрировал свое отношение к потенциальным кандидатам. В частности, в середине мая состоялись его встречи с врачом, зампредседателя Общественной палаты Псковской области, сопредседателем регионального штаба ОНФ Галиной Неваленной и начальником Дновского районного управления комитета по социальной защите населения региона, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Татьяной Пахомовой. Последней было предложено стать советником губернатора на общественных началах - разумеется, предложение было принято.

Ранее Михаил Ведерников встретился с главами Бежаницкого и Пушкиногорского районов. Само содержание разговоров — прежде всего, обсуждение перспективных направлений работы - не оставляло сомнений относительно того, что действующие руководители муниципалитетов получат поддержку.

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Отмечу, что в большинстве случаев подобранные кандидатуры — это люди с опытом, известные жителям муниципалитетов, имеющие внушительный бэкграунд и уже давно участвующие в общественно-политической жизни. Так, Галина Неваленная дважды была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Татьяна Пахомова еще в 2013-м была избрана в президиум регионального политсовета ЕР. Дмитрий Петров и вовсе в свое время был членом Генсовета партии. Ивана Штылина «рекрутировали» в органы госвласти пять лет назад, а до этого он был депутатом областного Собрания от КПРФ.

В целом не подтвердились предположения о том, что в рамках курса «Единой России» на повышение собственной субъектности (проще говоря, самостоятельности от органов исполнительной власти) Псковская область может стать своего рода пилотной площадкой, где партия будет апробировать новый формат проведения праймериз — без всякой оглядки на Дом Советов. Этого не произошло.

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Особого разговора здесь заслуживает ситуация в Пскове, где в последний момент на процедуру предварительного голосования заявился советник главы города, бывший депутат гордумы, экс-руководитель регионального исполкома партии Игорь Сиротин. Для всех это стало полной неожиданностью. Однако точно также неожиданно, как выдвинулся, Игорь Сиротин сошел с дистанции.

В выступлении на заключительных дебатах он напомнил, что участвовать в праймериз «Единой России» может любой гражданин, и он тоже хотел попробовать свои силы. «Честно говоря, не ожидал, что мое решение вызовет такую бурную реакцию. Я не желаю, чтобы меня ассоциировали как оппозиционера партии "Единая Россия"», - сказал экс-руководитель регионального исполкома ЕР, после чего ушел из зала. Отмечу, что это произошло уже после того, как его патрон — Иван Цецерский — стал председателем правления Национальной ассоциации развития МСУ и стало понятно, что он покинет пост главы города.

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Так или иначе Игорь Сиротин снял свою кандидатуру. Впрочем и без него, на праймериз в Пскове было отмечено «серьезное состязание» и «достаточно высокая конкуренция» - по крайней мере, так ситуацию определяют в руководстве партии. Напомню, что наряду с Галиной Неваленной в предварительном голосовании участвовали директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко и директор компании «Мега» Оксана Нани.

«Участники предварительного голосования были заинтересованы в результатах и даже сами находились на счетном участке, чтобы проконтролировать ход проведения процедуры», - рассказал Александр Котов. По его словам, явка в муниципальных образованиях, где проходило предварительное голосование, была разной: где-то она составила чуть более 2%, а где-то была довольно высокой – более 7%. «Количество избирателей, которые помогли нам определиться с кандидатами, свидетельствует о том, что выбор сделан достаточно основательно, и мы, естественно, будем выдвигать от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах именно тех кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов на предварительном голосовании. Мы уже на протяжении нескольких лет применяем такую практику, находим ее полезной и будем совершенствовать. Надеюсь на то, что всё больше и больше избирателей будут приходить на наши счетные участки при проведении предварительного голосования», - отметил лидер единороссов Псковской области.

Таким образом, «Единая Россия» первой из партий определилась с кандидатами на муниципальные выборы. Уже в ближайшие недели команды своих кандидатов должны представить и другие политические объединения. Псковская Лента Новостей, как и прежде, будет внимательно следить за ходом избирательной кампании и поможет читателям находиться в курсе событий.

Александр Савенко