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Политика

Выборы-2019: муниципальный пасьянс

25.02.2019 12:32|ПсковКомментариев: 14

Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций, посвященных политическим вызовам 2019 года. Сегодня мы подробно обсудим тему грядущих выборов. В отличие от предыдущих лет, когда жители нашего региона избирали губернатора (2018), городские думы Пскова и Великих Лук (2017), депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания (2016), в этом году на территории Псковской области не будет проходить крупных кампаний. Однако в сентябре состоятся выборы глав шести районов - Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского. Это ни много ни мало четверть всех муниципальных районов Псковской области. Если учесть, что в Пскове и Великих Луках состоятся довыборы городских парламентариев, а в муниципалитетах пройдут и другие кампании, то можно говорить, что испытание для политических сил региона предстоит весьма серьезное.

Прежде всего, сказанное актуально для региональной власти, перед которой всегда и везде стоит задача обеспечить уверенную победу своих кандидатов. Сделать это в условиях сложной социально-экономической ситуации, на фоне падения рейтингов власти и с учетом других негативных факторов будет непросто. С другой стороны, наряду с вполне очевидными проблемами и минусами, есть и плюсы. Пожалуй, главный из них связан с сохраняющимися у населения области ожиданиями от работы Михаила Ведерникова, избранного губернатором в 2018-м.

Кто на новенького?

До дня голосования в сентябре еще полгода, процесс определения кандидатов от партий только стартует, однако уже сейчас можно уверенно прогнозировать: в большинстве районов, где пройдут выборы глав, в 2019-м появятся новые руководители. Мало того, получить поддержку населения действующим главам, годы работы которых не стали временем прорыва, будет невероятно сложно, так еще и областной центр, судя по всему, не окажет им поддержку и сделает ставку на других управленцев.

Своеобразную перекличку районов начнем с Новоржевского, который в последние дни попал на страницы не только региональных, но и многих федеральных СМИ.

Возглавляющий на протяжении последних десяти лет это муниципальное образование 60-летний Михаил Пашков обвиняется в превышении должностных полномочий. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вывод о виновности или невиновности главы сделает суд, однако, очевидно, что шансов заручиться поддержкой регионального руководства и пролонгировать полномочия у господина Пашкова нет.

В чем-то схожая ситуация и у 43-летнего главы Пушкиногорского района Александра Баранова, руководящего муниципалитетом с 2014-го.

По имеющейся информации, к его деятельности у сотрудников правоохранительных органов также есть вопросы. К тому же не секрет, что в областной столице не удовлетворены работой главы - причем не просто района, а одной из визитных карточек Псковской области и перспективного туристического центра.

По предварительной информации, не собирается принимать участие в избирательной кампании от партии власти глава Дновского района 63-летняя Валентина Тюрина, у которой также не сложились отношения с новым региональным руководством.

Известно, что госпожа Тюрина неоднократно высказывала свое недовольство действиями областных властей, в том числе в связи с реорганизацией районных газет. Более того - не следует исключать, что в том случае, если госпоже Тюриной не будет предложен приемлемый вариант трудоустройства, она может пойти и на неожиданный демарш. Такое случается - и как тут не вспомнить историю, когда на тот момент глава Палкинского района Галина Кузьма, не получив поддержки на праймериз «Единой России», отправилась на выборы от партии «Родина».

Четвертое муниципальное образование, где почти наверняка произойдет обновление, - это Усвятский район. Почти четверть века его возглавляет Виктор Иващенко.

Кому-то это покажется невероятным, но главой он стал еще в первый срок президента Бориса Ельцина и при псковском губернаторе Владиславе Туманове. Менялись президенты, губернаторы, выстраивалась вертикаль власти, и происходила ротация политических элит, не один раз успел смениться корпус глав районов, а господин Иващенко продолжал руководить муниципалитетом, раз за разом выигрывая выборы. Судя по всему, нынешний срок станет для поистине несменяемого главы последним - и на выборы 62-летний глава не пойдет. Тем более, что за последние годы вырос преемник - 45-летний заместитель главы, экс-член Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Петров.

Что до Бежаницкого и Пустошкинского районов, то здесь действующим главам - соответственно Сергею Михееву и Юрию Жукову, вероятно, удастся заручиться поддержкой регионального центра.

Другое дело, что это только полдела. Впереди будут выборы. Не следует забывать, что голосование в том же Пустошкинском районе (равно как в Пушкиногорском и Новоржевском) ранее не раз приносило власти неприятные сюрпризы.

Как будет в этот раз? Сумеет ли власть в крайне непростых социально-экономических условиях обеспечить победы своих кандидатов? Представляется, что многое здесь будет зависеть от целого ряда факторов. И уже сейчас можно обозначить ряд важных вопросов.

Во-первых, как себя поведет власть - будет ли она заниматься выборами, вкладываться и использовать весь возможный инструментарий либо будет просто задействован административный ресурс? Команда Михаила Ведерникова в 2018 году показала, что может достаточно эффективно выстраивать работу на муниципальном уровне и обеспечивать победу своих кандидатов. Пожалуй, впервые в истории Псковской области на районном уровне работали иногородние политтехнологи. Правда, главной их задачей был все же результат на губернаторских выборах. Но и кандидатам в главы районов они также помогли выстроить кампании. Стоит напомнить, что результатом в том числе этой работы стало снятие с выборов ряда кандидатов от «Яблока» и «Родины».

Будут ли в этот раз действовать также жестко, как в прошлом году, когда представляющих угрозу кандидатов снимали с выборов, - или нет? Вот в чем вопрос.

Во-вторых, важно понимать, как будет проходить процедура праймериз в муниципалитетах. Стоит напомнить, что секретарь Генерального совета партии, экс-губернатор Андрей Турчак выступает жестким поборником прозрачности процедуры праймериз и противником прямого вмешательства административной вертикали в этот процесс, в том числе отмены и пересмотра результатов ПВГ. На этом этапе важно, чтобы кандидатуры регионального руководства были поддержаны в партии. Отмечу, что праймериз ЕР в районах стартовали 19 февраля. Само предварительное голосование состоится 26 мая - к этому времени должны быть даны ответы на основные вопросы.

Третий важный момент - как поведет себя на выборах в районах оппозиция.

Остаются вопросы относительно участия кандидатов от «партии №2» - КПРФ. Как известно, бюро обкома обязало секретарей местных отделений в районах, где будут проходить выборы, определиться с кандидатурами до 5 февраля. Однако своевременно эту работу в ряде отделений компартии не выполнили. В связи с чем секретари райкомов получили публичный нагоняй от первого секретаря областного отделения партии Петра Алексеенко. В настоящее время поиск потенциальных кандидатов продолжается.

Не вызывает сомнений, что как минимум в нескольких муниципалитетах будет выдвигать своих кандидатов «Яблоко» - наиболее активный участник муниципальных выборов последних лет среди оппозиционных партий. Напомним, что в 2017-м при поддержке «Яблока» главами Плюсского и Гдовского районов стали Виталий Аршинов и Юрий Павлов, при этом в прошлом году партия осталась без кандидатов на выборах в муниципалитетах.

Дело чести и дело принципа

Между тем в сентябре пройдут и выборы в Пскове. Жителям областного центра предстоит доизбрать депутата городской Думы по округу №13.

Необходимость в голосовании возникла в связи с тем, что ранее представлявший этот округ депутат, второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов перешел в областное Собрание и сменил там ветерана партии Виктора Дулю.

Таким образом, для коммунистов сейчас крайне важно не потерять этот мандат и не повторить ошибок прошлых лет, когда сложение членами КПРФ своих депутатских полномочий приводило к тому, что по результатам выборов на смену им приходил представитель партии власти. Самый яркий пример в этом отношении - уход из областного Собрания великолукского коммуниста, ныне регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева. Так что победить на довыборах и сохранить количество депутатов во фракции - для псковских коммунистов вопрос чести.

При этом принципиальное значение довыборы в этом округе имеют и для «Единой России». Победа кандидата - «медведя» изменит общий расклад в гордуме и упрочит позиции ЕР.

Можно прогнозировать, что самое интересное здесь развернется уже на этапе внутрипартийного предварительного голосования, которое завершится в мае. В процессе праймериз сразу нескольким группам и влиятельным игрокам (администрация Псковской области, руководство регионального отделения ЕР во главе с Александром Котовым, глава Пскова Иван Цецерский, глава городской администрации Александр Братчиков) предстоит найти компромиссное решение.

Праймериз только стартуют, однако уже сейчас наблюдатели называют несколько фамилий потенциальных участников.

Во-первых, это экс-депутат гордумы, бизнесмен Валерий Лесников. Напомню, что именно он противостоял Дмитрию Михайлову на выборах в 2017 году. Наряду с целым рядом плюсов напротив имени опытного и ресурсно обеспеченного кандидата есть и минус, да еще какой. Наверняка в Доме Советов господину Лесникову не забыли участие в сити-менеджерском конкурсе 2017 года. Этот эпизод может стать непреодолимым препятствием на пути к победе на праймериз.

Вполне вероятно участие в праймериз Светланы Комаровой, сотрудницы органов местного самоуправления Пскова. Еще один возможный участник забега - поистине «темная лошадка», топ-менеджер спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов. Впрочем, участие менеджера - руководителя федерации компьютерного спорта - далеко не единственный из возможных сюрпризов на стадии проведения праймериз. И почти наверняка продолжатся неожиданности уже в ходе официальной кампании. Сейчас, за полгода до выборов, можно только строить догадки, кто из представителей оппозиционных сил ринется в бой за мандат мундепа. Почему бы от партии «Родина» не пойти лидеру регионального отделения Константину Вилкову?

Статус народного избранника вообще никогда не лишний, уж тем более в той ситуации, в которой ныне оказался господин Вилков и его окружение. Не следует исключать поход на выборы и члена ЛДПР, исполняющего обязанности регионального партийного координатора Артема Васильева.

Интересно, какое решение относительно участия в выборах примет «Справедливая Россия» (ныне в гордуме ее представляют двое - Олег Брячак и Юлия Пожидаева). Наконец, если представители псковской несистемной оппозиции прислушаются к голосам тех, кто советует им «идти к людям и на выборы», то вполне возможно появление на дистанции, скажем, гражданского активиста, члена «Яблока» Николая Кузьмина или кого-то из его соратников.

Словом, неожиданностей тут может быть множество - и довыборы «всего лишь» одного депутата-одномандатника способны превратиться в настоящую «бойню» с обилием АПМ, компроматом, громкими скандалами и т.п.

Все это мы видели на выборах в Псковскую гордуму полтора года назад.

Подводя итог сказанному, отмечу, что грядущая избирательная кампания в муниципальных образованиях Псковской области обещает быть весьма непростой, со множеством точек напряжения. Это будут первые выборы после обвалов рейтингов власти, в условиях, когда настроения избирателей лучше всего описывается словами разочарование, усталость и апатия. Причиной чему падение жизненного уровня, пенсионная и мусорная реформы, многочисленные районные проблемы.

К тому же муниципальные выборы в этом году не будут совмещены с более крупными кампаниями, когда кандидатам от партии власти на местах проще победить на общей волне. Как бы то ни было, подготовка к выборам-2019 стартовала. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за действиями основных политических сил региона и ходом избирательной кампании.

Александр Савенко

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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