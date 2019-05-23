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Политика

Победители предварительного голосования станут кандидатами от «Единой России» на сентябрьских выборах

27.05.2019 11:53|ПсковКомментариев: 0

Будущие кандидаты от «Единой России» на сентябрьских выборах стали победителями предварительного голосования с большим отрывом от конкурентов, сказал секретарь регионального отделения партии Александр Котов, подводя итоги проведения в Псковской области партийной процедуры.

«Явка в муниципальных образованиях разная: где-то она составила чуть более 2%, а где-то была довольно высокая - более 7%. Это средний результат, на который мы и рассчитывали. Во многом явка избирателей зависела от того, как поработали участники предварительного голосования, потому что у каждого из них была задача привлечь на счетные участки как можно больше своих сторонников, - прокомментировал Котов.  - Тем не менее, количество избирателей, которые помогли нам определиться с кандидатами, свидетельствует о том, что выбор сделан достаточно основательно, и мы, естественно, будем выдвигать от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах именно тех кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов на предварительном голосовании. Мы уже на протяжении нескольких лет применяем такую практику, находим ее полезной и будем совершенствовать. Надеюсь на то, что всё больше и больше избирателей будут приходить на наши счетные участки при проведении предварительного голосования».

Секретарь псковского отделения партии также обратил внимание на достаточно высокую конкуренцию между участниками предварительного голосования: «Например, в Пскове предстоят довыборы в городскую Думу по избирательному округу №13, и здесь было серьезное состязание. Участники предварительного голосования были заинтересованы в результатах и даже сами находились на счетном участке, чтобы проконтролировать ход проведения процедуры. В итоге победила Галина Ивановна Неваленная - человек авторитетный, известный в городе. Я считаю, что это наш кандидат, который имеет высокие шансы победить на сентябрьских выборах и стать депутатом Псковской городской Думы».

Александр Котов поблагодарил всех жителей Псковской области, которые пришли на счетные участки 26 мая и помогли региональному отделению «Единой России» выявить достойных кандидатов для последующего выдвижения в депутаты разного уровня и главы шести районов.

Теги: #Единая Россия #праймериз #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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