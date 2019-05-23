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Политика

ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского

23.05.2019 14:53|ПсковКомментариев: 0

Сегодня глава Пскова Иван Цецерский покинул свой пост. Официальная причина произошедшего — переход на другую работу. Как известно, в конце прошлой недели в Москве псковский градоначальник был избран председателем правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» — новой общественной организации, о направлениях деятельности которой пока можно только гадать. И уже тогда прозвучала мысль о скором расставании с креслом главы Пскова: дескать, должность в исполнительном органе свежеиспеченной ассоциации не предполагает совмещения с иной работой на постоянной основе. Так что вроде бы всё тут лежит на поверхности и выглядит складно. Однако что бы ни говорили сейчас, уход Цецерского за месяц до его самого главного проекта — Ганзы в Пскове (этой нашей «мини-олимпиады» с ожидаемым Иваном Николаевичем фантастическим полумиллионом гостей) — выглядит как скоропостижная и неожиданная отставка.

Очевидно, что наряду с декларируемой причиной ухода есть и другие. Прежде всего, здесь следует сказать о крайне непростых взаимоотношениях главы Пскова с региональным руководством. Ни для кого не секрет, что отношения с губернатором Михаилом Ведерниковым у Ивана Цецерского не сложились. Однако если в конце 2017-го и весь 2018 год наблюдатели фиксировали в основном внутреннее, скрытое от глаз посторонних, напряжение, то в последние месяцы конфликт вышел наружу. Были тут и публичный губернаторский нагоняй за качество контроля над ремонтом и содержанием дорог, и достаточно смелый по нынешним временам ответ градоначальника в радиоэфире, и прочие моменты, свидетельствовавшие о явном обострении отношений главы и с сити-менеджером Александром Братчиковым, и с руководителями администрации области. Последней каплей, вероятно, стало несогласованное с Домом Советов выдвижение советника господина Цецерского Игоря Сиротина на праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата гордумы (напомню, что в минувший вторник Сиротин все-таки снял свою кандидатуру — также внезапно, как и выдвинулся). Всё это во многом предопределило развитие событий и принятые решения.

Иван Цецерский и его сменщица - и.о. главы города Елена Полонская

Вместе с тем не следует забывать, что в должности главы Пскова Иван Цецерский пребывал 10 лет, а в городской думе — и вовсе больше двадцати. Естественно, накопилась усталость, блеска в глазах и мотивации к продолжению работы теперь куда меньше, чем прежде. Наблюдатели уже давно отмечали, что Цецерскому тесно в городе, где он достиг «муниципального потолка» - и пора выходить на иной уровень, на простор. Что он и пытался сделать — в свое время говорили и о возможном уходе в одну из палат российского парламента, рисовались и другие перспективы в столице. Но - не «срослось». Теперь вот решение принято, а раз так - приходит время подведения итогов.

При всей серьезности момента и высоком статусе отставника в системе органов МСУ, разговор о нем, как мне представляется, надо вести без лишнего пафоса и патетики, даже с определенной долей иронии , ибо он и сам — человек с несомненным чувством юмора. Свидетельством чему — его многочисленные нетривиальные фразы, почти афоризмы, вошедшие в анналы истории. Помните? «Я так волновался, что даже носки мокрые». «У семи нянек дитя без носу», «Хотите нести ахинею – да пожалуйста! Это ваша ахинея, это вы ее несете», «От вашего голоса у меня ноги не вспотеют». Или вот — наделавшее много шума и прозвучавшее даже в эфире федеральных телеканалов, инстаграмовское: «Пиндосам вы ничего не докажете, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!».

По-моему, если кто из псковских политиков и может претендовать на символический приз имени Виктора Черномырдина, то конечно же это он, Иван Цецерский. В общем, все зигзаги и загогулины его политической биографии именно так — если уж и не исключительно нетривиальной лексикой, то по крайней мере в этом духе - и должны описываться. Путь-то в псковской политике действительно пройден необычный и любопытный.

Бывший мэр Пскова Михаил Хоронен, Иван Цецерский и экс-председатель гордумы Леонид Трифонов

Напомню, что в гордуму Иван Цецерский пришел в конце 1990-х, еще при президенте Борисе Ельцине. Будучи военнослужащим, стал депутатом гордумы в составе оппозиционного объединения «Народовластие», то есть шел в колонне вместе с коммунистами и прочими «патриотами». Уже тогда, на заре политической деятельности Ивана Цецерского, на примере его отношений с мэрами (вначале - Александром Прокофьевым, а затем - Михаилом Хороненом) можно было сделать выводы о стиле Ивана Цецерского, гибкости подходов и умению проходить между струй. Затем, уже при президенте Владимира Путине, Иван Цецерский стал единороссом. Не имея значительных ресурсов, он сумел взобраться на местный политический Олимп и долгие годы на нем удерживался. Звездный час наступил в 2009-м, уже при измененном уставе города, когда из-под мэра Хоронена выбили табуретку и ввели двуглавую модель управления Псковом. О недостатках этой модели сказано немало, высказывался о ней и сам Цецерский, однако она существует — и ему приходилось приспосабливаться к этой езде в муниципальном властном тандеме.

Многое тут зависело от фигур сити-менеджеров. С одними из них — как, например, с Игорем Чередниченко и ныне покойным Игорем Калашниковым — отношения складывались ровно (формат работы с последним Цецерский и вовсе называл идеальным). С другими — Яном Лузиным и Петром Слепченко — у главы Пскова всё обстояло сложнее. Не всегда гладкими и лишенными конфликтов были и отношения с областным руководством — командой Андрея Турчака. Всем памятно противостояние конца 2011 — 2013 годов, однако в дальнейшем конфликт был погашен и острых вопросов по поводу взаимоотношений областного и городского руководства не возникало.

Андрей Турчак поздравляет Ивана Цецерского с 50-летием

Несмотря на все сложности, подножки и пинки, Цецерскому удавалось долгие годы удерживаться в кресле. Делать это было непросто, ибо желающих сбросить непотопляемого главу региональной столицы находилось немало, в том числе - сильных мира сего. Но — договаривался, раз за разом выигрывал выборы, падал и поднимался, чтобы затем, подобно игрушке-неваляшке вернуться в исходное положение, или — как птица Феникс - восстать из пепла и поставить в неудобное положение тех, кто уже исполнил зажигательный танец над воображаемым политическом гробом противника и навесил на него все мыслимые обидные ярлыки вроде «букетоносца» и «свадебного подполковника».

При этом, даже будучи частью системы, видным единороссом и верным путинцем и членом президентского совета по развитию МСУ, Иван Цецерский неизменно позиционировал себя неким отдельно стоящим деятелем. Он вроде бы и в вертикали, но вроде бы и не совсем — где-то совсем рядом с ней. Член «Единой России», но — по его собственному определению — коммунист с партбилетом «Единой России» в кармане. Попытаешься осмыслить — голову сломаешь. При этом — хоть и на «гражданке», но все равно еще и солдат.

«Я солдат. Солдат нужен – будет служить, не нужен – пойдет домой», заявлял Иван Цецерский в интервью ПЛН. И там же комментировал приписываемые ему в то время губернаторские амбиции: мол, «если сегодня мы смотрим на лейтенанта и говорим: «Ах ты, такой-сякой, не дай Бог ты станешь генералом», - это что за подход. Это вообще априори неверно».

Иван Цецерский поздравляет псковичей с Днем ВДВ

Отчего наш брат журналист описывая деятельность Цецерского, то и дело прибегал к образам из армейской жизни. Продолжая эти упражнения, сейчас можно говорить о демобилизации. ДМБ-2019.

В общем, Иван Цецерский как умел выживал в политической среде. До поры до времени это получалось. Сейчас, когда всё кругом поменялось — политик из другого времени стал «лишним человеком». Вначале наблюдатели говорили об этом скорее образно, а потом так стало и в реальности — главу перестали приглашать на совещания в Доме Советов, на которых шла речь о ситуации в Пскове, где Цецерский, по своему статусу, высшее должностное лицо и вроде бы должен быть за всё в ответе. И в этом смысле уход с поста — вполне логичен.

Сити-менеджер Александр Братчиков, губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский

Подводя итог и пытаясь спрогнозировать последствия отставки Ивана Цецерского для псковского политического сообщества и города, выскажу мысль о том, что теперь порядка в рядах представителей власти, вероятно, станет больше. Голос псковского муниципального руководства будет звучать слаженнее и осмысленнее. Но чего точно не будет — так это достаточно яркого политика. Одного из немногих, кто, будучи солдатом, даже в наше время зачастую шагал не в ногу, выбивался из общего строя, позволял себе разговорчики в строю и те самые перлы, один из которых, как мне представляется, особенно уместно вспомнить сегодня. Полагаю, что многим, особенно из числа оппонентов Цецерского, это изречение покажется наполненным глубоким смыслом - даже пророческим. Так вот, как выразился когда-то сам Иван Николаевич, «власть на то и существует, чтобы применять меры наведения порядка, дабы каждый суслик не чувствовал себя агрономом».

Александр Савенко

Пресс-портрет
Хоронен Михаил Яковлевич Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
Братчиков Александр Николаевич Глава администрации города Пскова Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Лузин Ян Вячеславович
Сиротин Игорь Евгеньевич Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Слепченко Петр Михайлович
Калашников Игорь Викторович Чередниченко Игорь Станиславович
Прокофьев Александр Васильевич Полонская Елена Алексанровна Заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
Источник: Псковская Лента Новостей
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