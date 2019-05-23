Политика

ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского

Сегодня глава Пскова Иван Цецерский покинул свой пост. Официальная причина произошедшего — переход на другую работу. Как известно, в конце прошлой недели в Москве псковский градоначальник был избран председателем правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» — новой общественной организации, о направлениях деятельности которой пока можно только гадать. И уже тогда прозвучала мысль о скором расставании с креслом главы Пскова: дескать, должность в исполнительном органе свежеиспеченной ассоциации не предполагает совмещения с иной работой на постоянной основе. Так что вроде бы всё тут лежит на поверхности и выглядит складно. Однако что бы ни говорили сейчас, уход Цецерского за месяц до его самого главного проекта — Ганзы в Пскове (этой нашей «мини-олимпиады» с ожидаемым Иваном Николаевичем фантастическим полумиллионом гостей) — выглядит как скоропостижная и неожиданная отставка.

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Очевидно, что наряду с декларируемой причиной ухода есть и другие. Прежде всего, здесь следует сказать о крайне непростых взаимоотношениях главы Пскова с региональным руководством. Ни для кого не секрет, что отношения с губернатором Михаилом Ведерниковым у Ивана Цецерского не сложились. Однако если в конце 2017-го и весь 2018 год наблюдатели фиксировали в основном внутреннее, скрытое от глаз посторонних, напряжение, то в последние месяцы конфликт вышел наружу. Были тут и публичный губернаторский нагоняй за качество контроля над ремонтом и содержанием дорог, и достаточно смелый по нынешним временам ответ градоначальника в радиоэфире, и прочие моменты, свидетельствовавшие о явном обострении отношений главы и с сити-менеджером Александром Братчиковым, и с руководителями администрации области. Последней каплей, вероятно, стало несогласованное с Домом Советов выдвижение советника господина Цецерского Игоря Сиротина на праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата гордумы (напомню, что в минувший вторник Сиротин все-таки снял свою кандидатуру — также внезапно, как и выдвинулся). Всё это во многом предопределило развитие событий и принятые решения.

Иван Цецерский и его сменщица - и.о. главы города Елена Полонская

Вместе с тем не следует забывать, что в должности главы Пскова Иван Цецерский пребывал 10 лет, а в городской думе — и вовсе больше двадцати. Естественно, накопилась усталость, блеска в глазах и мотивации к продолжению работы теперь куда меньше, чем прежде. Наблюдатели уже давно отмечали, что Цецерскому тесно в городе, где он достиг «муниципального потолка» - и пора выходить на иной уровень, на простор. Что он и пытался сделать — в свое время говорили и о возможном уходе в одну из палат российского парламента, рисовались и другие перспективы в столице. Но - не «срослось». Теперь вот решение принято, а раз так - приходит время подведения итогов.

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При всей серьезности момента и высоком статусе отставника в системе органов МСУ, разговор о нем, как мне представляется, надо вести без лишнего пафоса и патетики, даже с определенной долей иронии , ибо он и сам — человек с несомненным чувством юмора. Свидетельством чему — его многочисленные нетривиальные фразы, почти афоризмы, вошедшие в анналы истории. Помните? «Я так волновался, что даже носки мокрые». «У семи нянек дитя без носу», «Хотите нести ахинею – да пожалуйста! Это ваша ахинея, это вы ее несете», «От вашего голоса у меня ноги не вспотеют». Или вот — наделавшее много шума и прозвучавшее даже в эфире федеральных телеканалов, инстаграмовское: «Пиндосам вы ничего не докажете, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!».

По-моему, если кто из псковских политиков и может претендовать на символический приз имени Виктора Черномырдина, то конечно же это он, Иван Цецерский. В общем, все зигзаги и загогулины его политической биографии именно так — если уж и не исключительно нетривиальной лексикой, то по крайней мере в этом духе - и должны описываться. Путь-то в псковской политике действительно пройден необычный и любопытный.

Бывший мэр Пскова Михаил Хоронен, Иван Цецерский и экс-председатель гордумы Леонид Трифонов

Напомню, что в гордуму Иван Цецерский пришел в конце 1990-х, еще при президенте Борисе Ельцине. Будучи военнослужащим, стал депутатом гордумы в составе оппозиционного объединения «Народовластие», то есть шел в колонне вместе с коммунистами и прочими «патриотами». Уже тогда, на заре политической деятельности Ивана Цецерского, на примере его отношений с мэрами (вначале - Александром Прокофьевым, а затем - Михаилом Хороненом) можно было сделать выводы о стиле Ивана Цецерского, гибкости подходов и умению проходить между струй. Затем, уже при президенте Владимира Путине, Иван Цецерский стал единороссом. Не имея значительных ресурсов, он сумел взобраться на местный политический Олимп и долгие годы на нем удерживался. Звездный час наступил в 2009-м, уже при измененном уставе города, когда из-под мэра Хоронена выбили табуретку и ввели двуглавую модель управления Псковом. О недостатках этой модели сказано немало, высказывался о ней и сам Цецерский, однако она существует — и ему приходилось приспосабливаться к этой езде в муниципальном властном тандеме.

Многое тут зависело от фигур сити-менеджеров. С одними из них — как, например, с Игорем Чередниченко и ныне покойным Игорем Калашниковым — отношения складывались ровно (формат работы с последним Цецерский и вовсе называл идеальным). С другими — Яном Лузиным и Петром Слепченко — у главы Пскова всё обстояло сложнее. Не всегда гладкими и лишенными конфликтов были и отношения с областным руководством — командой Андрея Турчака. Всем памятно противостояние конца 2011 — 2013 годов, однако в дальнейшем конфликт был погашен и острых вопросов по поводу взаимоотношений областного и городского руководства не возникало.

Андрей Турчак поздравляет Ивана Цецерского с 50-летием

Несмотря на все сложности, подножки и пинки, Цецерскому удавалось долгие годы удерживаться в кресле. Делать это было непросто, ибо желающих сбросить непотопляемого главу региональной столицы находилось немало, в том числе - сильных мира сего. Но — договаривался, раз за разом выигрывал выборы, падал и поднимался, чтобы затем, подобно игрушке-неваляшке вернуться в исходное положение, или — как птица Феникс - восстать из пепла и поставить в неудобное положение тех, кто уже исполнил зажигательный танец над воображаемым политическом гробом противника и навесил на него все мыслимые обидные ярлыки вроде «букетоносца» и «свадебного подполковника».

При этом, даже будучи частью системы, видным единороссом и верным путинцем и членом президентского совета по развитию МСУ, Иван Цецерский неизменно позиционировал себя неким отдельно стоящим деятелем. Он вроде бы и в вертикали, но вроде бы и не совсем — где-то совсем рядом с ней. Член «Единой России», но — по его собственному определению — коммунист с партбилетом «Единой России» в кармане. Попытаешься осмыслить — голову сломаешь. При этом — хоть и на «гражданке», но все равно еще и солдат.

«Я солдат. Солдат нужен – будет служить, не нужен – пойдет домой», заявлял Иван Цецерский в интервью ПЛН. И там же комментировал приписываемые ему в то время губернаторские амбиции: мол, «если сегодня мы смотрим на лейтенанта и говорим: «Ах ты, такой-сякой, не дай Бог ты станешь генералом», - это что за подход. Это вообще априори неверно».

Иван Цецерский поздравляет псковичей с Днем ВДВ

Отчего наш брат журналист описывая деятельность Цецерского, то и дело прибегал к образам из армейской жизни. Продолжая эти упражнения, сейчас можно говорить о демобилизации. ДМБ-2019.

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В общем, Иван Цецерский как умел выживал в политической среде. До поры до времени это получалось. Сейчас, когда всё кругом поменялось — политик из другого времени стал «лишним человеком». Вначале наблюдатели говорили об этом скорее образно, а потом так стало и в реальности — главу перестали приглашать на совещания в Доме Советов, на которых шла речь о ситуации в Пскове, где Цецерский, по своему статусу, высшее должностное лицо и вроде бы должен быть за всё в ответе. И в этом смысле уход с поста — вполне логичен.

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Сити-менеджер Александр Братчиков, губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский

Подводя итог и пытаясь спрогнозировать последствия отставки Ивана Цецерского для псковского политического сообщества и города, выскажу мысль о том, что теперь порядка в рядах представителей власти, вероятно, станет больше. Голос псковского муниципального руководства будет звучать слаженнее и осмысленнее. Но чего точно не будет — так это достаточно яркого политика. Одного из немногих, кто, будучи солдатом, даже в наше время зачастую шагал не в ногу, выбивался из общего строя, позволял себе разговорчики в строю и те самые перлы, один из которых, как мне представляется, особенно уместно вспомнить сегодня. Полагаю, что многим, особенно из числа оппонентов Цецерского, это изречение покажется наполненным глубоким смыслом - даже пророческим. Так вот, как выразился когда-то сам Иван Николаевич, «власть на то и существует, чтобы применять меры наведения порядка, дабы каждый суслик не чувствовал себя агрономом».

Александр Савенко