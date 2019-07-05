Политика

Гром среди ясного неба

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. За время подготовки этого материала он претерпел изменения. Еще пару дней назад набор тем в обзоре основных событий за месяц виделся автору иным: действия региональных властей, визиты высокопоставленных чиновников, подготовка партий к сентябрьским выборам и другие новости — заслуживающие внимания, но отнюдь не самые яркие и громкие. Однако пару дней назад бабахнуло — на фоне привычной рутины появилось «Дело псковских профсоюзов»: 3 июля в облсовпрофе и подведомственных ему учреждениях прошли обыски, а лидер организации — депутат областного Собрания Ульяна Михайлова оперативно выступила с заявлением. Тема эта резонансная, сама по себе имеет политическое звучание и к тому же она всё более политизируется участниками процесса.

Дело профсоюзов

Вначале — только факты. В минувшую среду сотрудники правоохранительных органов провели в Псковском областном совете профсоюзов и подведомственных ему учреждениях (в санаториях и на турбазах) следственные мероприятия. Силовиков интересовала документация и сведения на служебных компьютерах. По сообщению УМВД России по Псковской области, в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по факту осуществления в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года Псковским областным советом профессиональных союзов незаконной предпринимательской деятельности. «Уголовное дело связано с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. По версии следствия, данные денежные средства расходовались не для достижения уставных целей организации», - отметили в полиции.

В тот же день председатель облсовпрофа, депутат областного Собрания (фракция «Единая Россия») Ульяна Михайлова выступила с заявлением, в котором охарактеризовала ситуацию как «политический и экономический нажим на всю нашу систему в целом».

«Не секрет, что на протяжении последних 4 месяцев Псковский облсовпроф и руководители наших учреждений подвергаются серьезному прессингу. Отдел борьбы с экономическими преступлениями УМВД по Псковской области проводил доследственные мероприятия, делал запросы информации, опрашивал людей, готовясь к такому натиску на Псковский областной совет профессиональных союзов. С самим решением о возбуждении уголовного дела мы категорически не согласны», - заявила Ульяна Михайлова. При этом, говоря о «политическом контексте», она не назвала никаких конкретных имен и прямо не указала, кого считает инициатором организованного прессинга.

Председатель областного совета профсоюзов, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова

Между тем представителями псковского политического класса, силовиками, прочими экспертами уже высказан ряд версий относительно причин происходящего. Согласно одной из них, никаких «подводных камней» в «деле профсоюзов» нет. Иначе говоря, есть некие факты, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Сторонники другой версии исходят из того, что к появлению дела мог привести конфликт Ульяны Михайловой с представителями региональных политических и административных элит.

Здесь нелишне напомнить, что еще несколько месяцев назад подконтрольные региональным властям масс-медиа фактически проанонсировали: дескать, ждите - будет уголовное дело.

Согласно еще одной из гипотез, неприятности лидера областных профсоюзов объясняются ее сближением с представителями несистемной оппозиции.

Сторонники четвертой версии считают, что «дело псковских профсоюзов» связано с давним конфликтом руководства организации с Федерацией независимых профсоюзов России. Мол, влиятельными столичными бонзами, вероятно, были задействованы административные рычаги на самом верху.

Сама госпожа Михайлова видит взаимосвязь между возбуждением уголовного дела и сроком окончания ее полномочий на посту руководителя областного совета профсоюзов (полномочия истекают в июне 2020 года). «Добровольно я отсюда не уйду», - заявила она сегодня, 5 июля, в ходе пресс-конференции в Доме профсоюзов. Кроме того, Ульяна Михайлова выразила готовность пройти «этот сложный путь» и отметила, что со стороны организаций и объединений псковскому профсоюзу оказывается «колоссальная поддержка». «Мы будем просить помощи у всех, кто нам сочувствуют», - заявила она.

Что до представителей псковского политического класса, то в поддержку госпожи Михайловой высказываются единицы. В частности, на вчерашней сессии областного Собрания депутатов лидера профсоюзов поддержал руководитель областного отделения партии «Яблоко», депутат Лев Шлосберг. «Главное политическое событие вчерашнего дня - это возбуждение уголовного дела по факту незаконного предпринимательства в Псковоблсовпрофе», - заявил он и подчеркнул: такие события показывают, что «политическая позиция депутата может быть наказуема». По его мнению, от того, насколько громко и публично будет обсуждаться и освещаться дело Псковоблсовпрофа, зависит то, что будет происходить дальше. «Я выражаю личную поддержку Ульяне Михайловой и надеюсь на общественный и депутатский контроль за делом», - сказал Лев Шлосберг.

Депутат областного Собрания, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг

Впрочем, по мнению других представителей оппозиции — в частности, руководителя фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антона Минакова, такая поддержка со стороны яблочника в нынешних условиях профсоюзам и госпоже Михайловой только во вред.

Руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков

В целом областное Собрание депутатов не планирует реагировать на следственные действия в отношении Псковского облсовпрофа, о чем заявил председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«В соответствии с нашим законодательством, правоохранительные органы работают самостоятельно. У нас нет права вмешиваться в их работу», - пояснил политик.

По его словам, «то, что председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова является депутатом Псковского областного Собрания, не имеет значения, так как у нее нет никакого иммунитета».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов

«К тому же следственные действия ведутся не в отношении Ульяны Александровны лично. Насколько я понимаю, уголовное дело возбуждено по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности Псковским областным советом профессиональных союзов. У нас нет оснований и необходимости вмешиваться», - заключил Александр Котов.

Вне всяких сомнений, «дело псковских профсоюзов» получит развитие — журналисты Псковской Ленты Новостей еще обязательно к нему вернутся.

Под знаком Ганзы

Теперь к другим темам. Обозревателей ПЛН нередко упрекают в том, что мы излишне критичны по отношению к участникам политического процесса, в том числе к представителям органов власти. Дескать, в упор не замечаем результатов их работы, не отмечаем позитив, а напротив акцентируем внимание на проблемах, недостатках, глупых заявлениях и нелогичных шагах. Может быть, это и так (следует понимать, что одна из задач СМИ — обращать внимание на болевые точки), но верно только отчасти. Когда есть повод — мы критикуем власть, но если есть за что — можем и похвалить, уж точно не оставим без внимания значимые события. И вот сегодня — именно такой случай: оды никому петь не будем, но факты отметим.

Не то, чтоб у нас забрезжило светлое будущее и все с оптимизмом в него взглянули, но за месяц, прошедший с момента публикации предыдущего политобзора, псковские власти нигде не накосячили, своевременно отвечали на вызовы и в целом делали то, что от них требовалось. Не подвиг, конечно, но в сравнении с периодами, когда чиновники дружно наступали на грабли и больно получали по своим высоким лбам - и этого уже немало. Шаг вперед, плюсик в дневник и дополнительные очки в копилку. Вдобавок в Пскове в июне наводили марафет перед Ганзой, а потом проводили это «событие века», что внесло новые яркие краски в традиционно блеклую и неяркую картину провинциальной жизни.

Честно признаемся, что многие ждали от Ганзы феерического провала с последующим «разбором полетов» и поиском «стрелочников». Дело в том, что вся подготовка к международному форуму выглядела как полное недоразумение с большим количеством начальников и организационной импотенцией. Однако по итогам фестиваля власти могут записать Ганзу себе в актив.

Кстати говоря, эти наши субъективные ощущения подтверждаются и оценкой работы региональных властей во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым сторонними независимыми экспертами. В четверг, 4 июля авторитетный российский исследовательский фонд «Петербургская политика» во главе с известным политологом Михаилом Виноградовым представил свежий рейтинг социально-политической устойчивости субъектов РФ. При всем весьма скептическом отношении к подобным рейтингам следует признать, что продукт «Петербургской политики» - это, пожалуй, самое серьезное и системное из всех регулярно проводящихся исследований, посвященных региональной проблематике. Так вот, впервые за продолжительное время (если быть точным — впервые с ноября прошлого года) Псковская область показала положительную динамику и не сползла из группы субъектов РФ со средней устойчивостью в более низкую категорию, что было вполне реально. Особо отмечу, что мониторинг касался июньских событий — соответственно, следственные мероприятия 3 июля в Псковском облсовпрофе и возбужденное уголовное дело, равно как комментарии Ульяны Михайловой и выступление Льва Шлосберга на вчерашней сессии областного Собрания в исследование не попали, на выводы и оценки политологов не повлияли.

В ряду положительных факторов эксперты отметили работу губернатора по привлечению в регион серьезных инвесторов с последующей реализацией крупных проектов (прежде всего в сфере ЖКХ и промышленном производстве), а также проведение в Пскове тех самых Международных Ганзейских дней, на открытие которых приехали вице-премьер Ольга Голодец, другие статусные гости из числа руководителей российских и зарубежных городов, известные деятели культуры и искусства (при этом все обратили внимание на отсутствие экс-губернатора Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, благодаря которому появился президентский «ганзейский» указ, и фактическое игнорирование властями приехавшего на второй день фестиваля бывшего главы Пскова Ивана Цецерского).

Михаил Ведерников и Ольга Голодец на церемонии открытия Международных Ганзейских дней нового времени 2019 года

Что касается итогов — то да, есть вопросы по реализации ранее заявленных инфраструктурных проектов, но при проведении самого фестиваля всё было круто, на пять баллов, празднование позволило не только гостям, но и самим горожанам увидеть родной Псков другими глазами, испытать гордость за него. Напомню, что при поддержке федерального бюджета отреставрированы комплекс зданий Двора купца Постникова и Варлаамовский угол Псковского кремля, отремонтированы фасады жилых домов и исторических зданий в центре Пскова. Продолжается реконструкция стадиона «Машиностроитель», областной библиотеки, ряда других объектов. Особо я отметил бы тот факт, что наконец-то более-менее ухоженный вид приобрела набережная Великой в районе гостиницы-недостроя — и пусть пока это не сданные в эксплуатацию обещанные студенческий кампус и завершенная университетская набережная, однако привычного запустения здесь уже не ощущается. Сделать этого псковские власти не могли несколько десятилетий.

Что до негативных моментов в жизни Псковской области, отмеченных в исследовании «Петербургской политики», то к их числу отнесены низкий уровень жизни и проблемы сферы здравоохранения, в том числе те, что были обозначены псковичами 20 июня в ходе включения из онкологического центра во время прямой линии с Владимиром Путиным. Болевые точки известные, о них говорится не первый год, и именно на решении этих проблем Михаил Ведерников акцентировал внимание на встречах с федеральным руководством в июне. Вообще встреч областных руководителей в столице и визитов в регион высокопоставленных чиновников было много: помимо Ольги Голодец, в Псков приезжали вице-премьер Алексей Гордеев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (обращаем внимание на то, что с влиятельными гостями встречался и митрополит Псковский и Порховский Тихон, высокие лоббистские возможности которого очевидны). Как результат, достигнуты договоренности по решению ряда вопросов (сельское хозяйство, состояние памятников культуры и истории, продолжение газификации и др.), теперь посмотрим — как всё это будет исполняться.

Кроме того, губернатор принял участие в Госсовете под председательством Владимира Путина и выступил с докладом на президиуме президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (проводил заседание премьер-министр Дмитрий Медведев).

Михаил Ведерников был заметен на федеральном уровне, в том числе благодаря решению пожертвовать свою месячную зарплату в помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области (туда же был командирован отряд псковских спасателей).

Что до процессов внутри Дома Советов, то в июне, во-первых, был доукомплектован штат вице-губернаторов. Как мы и прогнозировали в предыдущем политобзоре, заместителем главы области — куратором сфер ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства стал приглашенный из Петербурга Василий Осипов. Свежеиспеченный вице-губернатор попал, что называется, с корабля на бал — чуть ли не на первом же совещании стал свидетелем жесткого губернаторского нагоняя ответственным лицам за качество уборки и ремонта дорог в Пскове, когда назывались конкретные имена недобросовестных подрядчиков.

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Особо отметим изменения в раскладе внутри аппарата администрации области. В начале года мы уже писали о нюансах сложившегося властного треугольника (вице-губернатор Николай Цветков - руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев — его заместитель, руководитель управления внутренней политики Оксана Иванова).

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За последние месяцы вернуть былое влияние вице-губернатор Цветков не сумел, образно говоря, его акции и дальше падают, «зам по политике» продолжает терять очки. При этом фишки его визави - руководителя аппарата администрации Дмитриева, напротив, ползут вверх. Более того — из незаметного функционера, в руках которого сосредоточены серьезные полномочия, он постепенно переходит в категорию публичных персон. Так, в июне именно руководитель аппарата представлял администрацию на окрытии первого международного фестиваля «Западные ворота» (заявлено, что форум станет ежегодным и вообще в планах властей сделать регион «территорией кино»), где к слову, принимал «дорогой подарок» от известного художника Никаса Сафронова - портрет президента.

Руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев с портретом Владимира Путина

А на днях в рамках глобального интернет-флешмоба господин Дмитриев выложил видео, на котором он, аки мастер восточных единоборств, делает вертушку и ударом ноги открывает бутылку. И это сейчас активно обсуждает политтусовка, кидая друг друг ссылки на видео и гадая: это он просто так - забавы ради, или же тут есть некий подтекст и скрытый месседж от «правой руки» и «ударной ноги» губернатора.

Два месяца до выборов

Тем временем в Псковской области постепенно набирает обороты очередная избирательная кампания. Как уже неоднократно отмечено моими коллегами, в этом году больших выборов, когда голосует вся область, не будет. Напомню, в единый день день голосования пройдут выборы глав шести районов (Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского), а жителям Пскова предстоит доизбрать депутатов областного Собрания по округу №2 (вместо единоросса Яна Лузина) и городской думы по округу №13 (вместо вернувшегося в региональный парламент коммуниста Дмитрия Михайлова). За два месяца до дня голосования практически все ведущие политические силы региона определились с форматом своего участия в забеге. Глядя на уже представленные списки кандидатов, в очередной раз подтверждающие тезис о короткой скамейке запасных и остром кадровом дефиците (причем, у всех — и у оппозиции, и у партии власти: ну не хотят люди идти в депутаты и главы), было бы преувеличением говорить, что выборы обещают быть яркими, захватывающими, привлекающими всеобщее внимание. Они носят локальный характер, для кого-то это репетиция перед масштабными кампаниями 2020 и 2021 годов, для кого-то «прекрасный срез общего состояния общественно-политического климата в регионе и проверка зрелости политической системы» — тем не менее определенный интерес вызывают. И уже сейчас, на старте официальной кампании, можно отметить ряд важных моментов.

Вопреки прогнозам, согласно которым праймериз «Единой России» могли провести по-иному — реально конкурентно и без оглядки на Дом Советов, всё и в этот раз прошло традиционно. В том смысле, что интриги не было, победители стали известны заранее и по итогам предварительного голосования фактически были просто утверждены кандидатуры, ранее названные администрацией области. Ноу-хау тут, пожалуй, только одно — фамилии будущих кандидатов (кроме довыборов в областное Собрание — предварительное голосование тут проводилось позднее) озвучили в анонимном телеграм-канале, близость авторов которого к региональному руководству сомнений не вызывает. При этом из Москвы местных товарищей никто не одернул.

Так или иначе, команда кандидатов от ЕР сформирована. В своих материалах политобозреватели ПЛН достаточно подробно об этом рассказывали — так что не буду повторяться. Отмечу лишь, что в июне мы стали свидетелями возвращения в региональную политику бывшего вице-губернатора, экс-депутата областного парламента Игоря Максимова. Он уверенно победил на праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата областного Собрания и готов представить партию власти.

Одно из главных событий июня — возвращение в региональную политику бывшего вице-губернатора Игоря Максимова

Соперничать ему предстоит с представителями всех основных политических партий, однако следует признать, что ни одного «тяжеловеса» среди них нет. КПРФ выдвинула депутата Псковского районного собрания, главного агронома агрофирмы «Победа» Александра Ножку, ЛДПР — молодого регионального координатора партии Артема Васильева, «Справедливая Россия» - экс-депутата Собрания, члена так называемой «группы Михаила Гавунаса» Павла Николаева (напомним, что ранее он проиграл целый ряд выборов), а «Яблоко» - депутата Псковской гордумы, врача и барда Артура Гайдука. Плюс - пара самовыдвиженцев Андрей Гарусов и Елена Луцай. В общем, никаких неожиданностей тут нет. Как, впрочем, и на уровне муниципальных кампаний. В Пскове, на довыборах в гордуму, обращает на себя внимание разве что достаточно странное выдвижение представителей так называемой несистемной оппозиции. Сразу трое персонажей из этой околополитической тусовки — постоянные участники протестных митингов Павел Чернов (самовыдвиженец) и Николай Кузьмин (от партии «Яблоко»), а также сменивший за последние годы чуть ли не десяток общественно-политических объединений Василий Краснов — заявили о своем желании побороться за кресло депутата.

Выглядит это топталище оппозиционеров перед выборами крайне странно — впрочем, всё это скорее из области забавной политической фрикологии, нежели из области реальной политики.

Если и суждено в этом округе развернуться борьбе, то конкуренцию кандидату от ЕР — главному врачу городской поликлиники Галине Неваленной, вероятно, способен составить кандидат от компартии, руководитель охранного предприятия Олег Луценко. Мало того, что бренд КПРФ сам по себе способен принести его обладателю десяток процентов (кто бы ни шел под красным знаменем), так еще и средства на агитацию у господина Луценко наверняка найдутся. В общем, неожиданности здесь возможны. Как, впрочем, и на выборах глав районов. От детальных прогнозов и далеко идущих выводов тут воздержимся — по той простой причине, что этап выдвижения кандидатов не завершен, посмотрим, кто представит в районах ведущие партии. В ближайшие дни своих кандидатов должны назвать либерал-демократы, яблочники, да и коммунисты пока обозначили только двух своих кандидатов. На сегодняшний день представляется, что никаких сложностей у представителей партии власти не должно возникнуть в двух районах - Бежаницком (глава — Сергей Михеев) и Усвятском (и.о. главы — Дмитрий Петров). Позиции единороссов в этих муниципалитетах достаточно крепкие, альтернативы действующим руководителям не видно — по крайней мере, пока. С шансами «медведей» в других районах — сложнее. Командированному в Пустошку начальнику областного спорткомитета Ивану Штылину предстоит соперничество с кандидатом от КПРФ Виктором Лапшиным, который пять лет назад едва не победил действующего главу Юрия Жукова. Непросто придется и главе Пушкиногорского района Александру Баранову. В Новоржевском и Дновском районах действующие главы на выборы от ЕР не идут — ставка сделана на Сергея Мезенцева и Татьяну Пахомову. И это тоже «зоны риска», где возможны неприятные для партии власти неожиданности.

Как известно, сменщики не всегда успевают оперативно перехватить бразды правления, зачастую начинается разброд и шатания.

Впрочем, впереди два месяца, грядет период агитации и встреч с избирателями, ничего еще не решено - и всё на самом деле зависит от кандидатов и поддерживающих их политических сил.

Такими я увидел основные события и тенденции политической жизни Псковской области в июне — начале июля. Наверняка многие из обозначенных в сегодняшней публикации сюжетов получат развитие уже в ближайшие недели. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием ситуации, а итоги мы подведем в рамках традиционного политобзора в начале августа.

Игорь Макаров