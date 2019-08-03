Политика

Моно вместо стерео

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Сегодня мы будем говорить о том, что изменилось в псковской политике за минувший месяц - и вообще стало ли здесь что-то иным по большому счету. Ибо кругом - пресная политическая жизнь, или - пользуясь определением из провластного телеграм-канала — наступил штиль. Однако наш штатный политобозреватель, уже почти десятилетие ведущий на ПЛН своеобразную летопись, способен разглядеть и легкую рябь на воде, и круги от брошенного камня. К тому же он не хуже философов понимает, что взмах крыльев одной-единственной бабочки на побережье может стать причиной урагана в другом конце света, пусть даже этот ураган произойдет двумя годами позже. Впрочем, от отвлеченных метафорических образов переходим к конкретным картинам региональной политической жизни.

А вокруг тишина

В то время, как в столицах штормит и ураганит, в Пскове не наблюдается вообще никакой митинговой активности и публичных актов поддержки московской оппозиции. При этом у всех участников политического процесса — своя (так и хочется сказать — частная) жизнь. У каждого собственная повестка, причем как правило весьма далекая и от волнующих широкие массы вопросов, и даже от выборов.

Свежий и очень красноречивый пример — реакция обкома КПРФ во главе с первым секретарем, руководителем фракции коммунистической партии в областном Собрании депутатов Петром Алексеенко на пока исключительно гипотетические планы городских властей Пскова реконструировать центральную площадь. То ли это будет — то ли нет, то ли площадь ждет преображение — то ли ограничатся «косметическим ремонтом», то ли запустят процесс общественного обсуждения судьбы памятника Ленину — то ли и в этот раз не подойдут к этой теме (напомню, что сити-менеджер Александр Братчиков на круглом столе в пресс-центре ПЛН по сути лишь обозначил данный вопрос, а про памятник вообще было сказано несколько общих слов).

Пока вообще ничего не решено и неизвестно, зато коммунисты уже возбудились — пригрозили подъемом протестного движения и актами гражданского неповиновения. Я тут даже не буду всерьез анализировать глубину этих угроз — просто сам собой возникает вопрос: товарищи зюгановцы, вы действительно считаете это проблемой, волнующей людей? Вы думаете, что именно на такие поводы должна реагировать политическая сила, позиционирующая себя чуть ли не единственной серьезной альтернативой партии власти? Если да, то мой прогноз относительно перспектив псковских коммунистов (которые то проводят пикеты в поддержку Грудинина и против решения избиркомов снять их кандидатов где-нибудь на Кавказе, то выступают с заявлением по поводу памятника) как и прежде крайне пессимистичен.

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Но и другие не лучше. «Красные» хотя бы напоминают о себе, остальные — замаскировались так, что и не заметишь. Сам собой на память приходит мем из популярного некогда кинофильма: «Видишь суслика? Нет? И я не вижу, а он есть». Вот и отделения партий в области вроде бы есть, но их не заметно от слова совсем.

Одни, как, например, «Справедливая Россия» или ЛДПР, ведомая тандемом в составе: руководитель фракции либерал-демократов в областном Собрании Антон Минаков — региональный координатор партии Артем Васильев, похоже, солидаризировались с властью и сидят ровно. Ничто сейчас не напоминает о том, что когда-то лидер псковских эсеров Олег Брячак был жестким критиком областных властей, а у либерал-демократов верховодил "рубака" Сергей Макарченко, более других из всех региональных руководителей ЛДПР подходивший под определение "псковский жириновский" (кстати, лидер ЛДПР буквально на днях преподнес урок, как можно привлекать к себе внимание - предположил, что причиной лесных пожаров в России могло стать... воздействие лазерных лучей из-за рубежа). У нас всё иначе и прозаичнее. Местные жириновцы тише воды, ниже травы. Из проявлений активности эсеров в июле можно отметить разве что выступления против строительства (тоже — пока вроде бы только предполагаемого) автозаправочной станции неподалеку от Мирожского монастыря. Согласитесь, к разговору о политической жизни это имеет весьма отдаленное отношение.

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Тем временем окончательно скисло псковское отделение партии «Родина» во главе с Константином Вилковым. С выборов ее сняли, да и в целом на этом проекте в нашем регионе, похоже, можно ставить крест.

Псковское «Яблоко» традиционно попадает в поле нашего зрения благодаря своему лидеру, «человеку-фракции» в областном Собрании депутатов Льву Шлосбергу. А он ныне на волне московских событий борется за свое место на либеральном Олимпе. И здесь следует напомнить, что в конце года должен пройти съезд «Яблока», партии предстоит избрать нового председателя организации — и господин Шлосберг, как и четыре года назад, вероятно, будет претендовать на пост, ныне занимаемый Эмилией Слабуновой.

Что до «Единой России», то в рамках обзора региональной политической жизни можно отметить разве что встречу приехавшего в Псков секретаря Генсовета партии, сенатора от Псковской области Андрея Турчака с его сменщиком на губернаторском посту Михаилом Ведерниковым.

По вполне понятным причинам первая за продолжительное время встреча двух самых влиятельных политиков нашего региона вызывает повышенный интерес. Тем более, что после назначения господина Турчака партийным руководителем и особенно после его заявлений о необходимости обновления ЕР и повышения ее субъектности, некоторые предполагали, что именно в Псковской области «медведи» попытаются стать заметнее, самостоятельнее и будут принимать решения без оглядки на органы исполнительной власти. Но, как мы видим, этого не произошло. Судя по официальной информации, обсуждали реализацию партийных и национальных проектов, но наверняка касались и политической ситуации в регионе, и говорили не только об актуальных вопросах, но и с прицелом на будущее — скажем, 2021-й, год парламентских выборов. Возможно, обсуждали и то, как в Псковской области проходили в этом году праймериз ЕР по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Ни для кого не секрет, что при Турчаке это была одна модель проведения предварительного партийного голосования, при Ведерникове - совсем другая, и между ними - большая разница. Предположу, что говорили и об уходе с поста руководителя областного комитета соцзащиты Армена Мнацаканяна, он станет помощником сенатора Турчака.

Уход главного соцзащитника продолжил ротацию руководящих кадров (помимо этого, в июле свои должности оставили директор госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец и и.о. директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских; эти отставки, а также первую пресс-конференцию нового начальника УМВД Алексея Овсянникова я бы также отнес к наиболее заметным и обсуждаемым темам июля). Возвращаясь к разговору губернаторов — нынешнего и бывшего, предположу, что обсуждали они и ход избирательной кампании, которая в этот раз проходит в Псковской области блекло и тускло, ее тоже почти не видно и не слышно — и это при том, что до дня голосования остается всего-то месяц с небольшим.

Это у вас ноу-хау такое?

За последние годы мы привыкли к тому, что оппозиция на выборах, за редкими исключениями (вроде участия «группы Гавунаса» в 2016-2017 годах или активизации «Яблока» на выборах в районах) крайне пассивна, в лучшем случае она обозначает свое присутствие, ни на что особо не рассчитывает и ничем не удивляет. И лето 2019-го в этом смысле никакое не исключение из правил. О чем говорить, если самыми заметными эпизодами тут стали попытка кандидата от «Справедливой России» Павла Николаева снять своего оппонента из КПРФ Александра Ножку на довыборах депутата областного Собрания, а также весьма странное выдвижение на довыборы в Псковскую гордуму группы представителей так называемой несистемной оппозиции, в том числе двух «навальнистов» Николая Кузьмина (от «Яблока» и Павла Чернова (самовыдвиженца)?! Кстати, в начале недели стало известно, что Чернов оказался вне числа участников забега из-за неполного пакета документов, необходимого для регистрации. По мнению некоторых наблюдателей, во всей этой странной эпопее с участием несистемщиков виноват руководитель регионального штаба Навального Валентин Болдышев.

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Другое дело, что ныне и власть выглядит на выборах весьма пассивно. Ведь как раньше было? Еще до старта официальной начиналась так называемая фоновая кампания: по городам и весям появлялись настраивающие на оптимистичный лад биллборды, какие-то мероприятия под условным слоганом «Жизнь продолжается!» проводились, газеты «Добрый день» и «Единомышленник» на улицах раздавали и в почтовые ящики засовывали. Разумеется, делалось это не из из любви к искусству, а ради создания позитивного фона и информирования в духе «Всё будет хорошо». То есть: мало того, что партия власти задолго до единого дня голосования начинала ненавязчиво создавать положительный образ своих кандидатов, так еще параллельно рисовалась картина, на которой кипит жизнь, происходит множество разнообразных событий и власть занята добрыми делами.

Все понимают, что партия власти может опираться на выборах на пресловутый административный ресурс и вертикаль власти, на лояльность муниципальных руководителей и поддержку бюджетников, на переносные урны и т.д, и т.п. Всё это было, есть и будет. Возможно, всё это играет важную роль. Однако раньше считалось «правилом хорошего тона» соблюсти и другие нормы - было важно обеспечить легитимность выборов, поэтому и использовали весь набор средств и приемов. Сейчас, видимо, решили обойтись без этого.

Благодаря этому кампании не выглядели такими уж холодными, унылыми и оторванными от жизни, а играли разными красками, делали выборы ближе к людям, создавали вполне оптимистичную картину будущего и мотивировали граждан на поход на избирательный участок. Всё это, разумеется, способствовало достижению результата — и в плане цифр явки (этот показатель в последние годы неоднократно становился ключевым), и конкретного результата победителя. Так было еще недавно. Однако теперь всё иначе - и по сути дела вообще никакой кампании не видно. Может, и есть какой-то АПМ, но ни мы тут в Пскове, ни наши собеседники в районах его не видели. И потом - в прошлые годы губернатор и видные единороссы ездили по городам и весям, открывали какие-то объекты социального назначения, перерезали ленточки, устраивали разные форумы с участием кандидатов-единороссов и т.д. Сейчас этого не заметно. То есть мы не утверждаем, что никакой кампании не ведется (им в предвыборных штабах виднее), просто мы этого не видим.

Я это не в плане критики пишу, а просто делюсь наблюдениями. Параллельно задаюсь вопросами: может быть, это новая технология? Возможно, с учетом падения рейтингов власти решили не нервировать народ? Заодно получится и сэкономить, что в нынешних условиях всеобщего безденежья немаловажно. Может, и правильно, - так и надо?

Логика здесь сродни той, что придерживался в затруднительный момент находчивый кремлевский чиновник в фильме «День выборов-2»: помните, если кого-то поддержать, то можно не угадать, а если никого не поддерживать, то угадать невозможно. Если что-то делаешь, то можно сделать что-то не то, а если ничего не делать, то сделать не то - нельзя.

Такой витиеватый способ не проиграть, не ошибиться с выбором. Возможно, на выборах в Псковской области мы наблюдаем примерно то же самое: не делать ничего — чтобы не накосячить. Понятно, что я здесь несколько иронизирую, но недоумение определенно присутствует. Так или иначе, столь незаметной кампании на территории Псковской области я и не помню. Сложно сказать, к чему это приведет. Раньше у команды губернатора Михаила Ведерникова осечек на выборах вроде бы не было — посмотрим, как будет в этот раз.

Манифест «правдоруба»

В заключительной части обзора отмечу несколько необычное для наших аналитических публикаций и в целом для всей современной региональной политической жизни событие — появление текста, который тянет ни много ни мало на идеолого-политический манифест. В качестве пояснения напомню, что у нас все обращают внимание на какие-то заметные события и простые движения. Кто-то ушел в отставку, приехал очередной варяг, кто-то на сессии повздорил, кого-то на выборы выдвинули — это наша обычная повестка. А вот чтобы мировоззренческий спор вести — этого уже давно нет. Какие идеологические дискуссии — что вы? Между кем и кем? У кого вообще сейчас есть идеология? Не говоря уже о том, что способные к ведению таких споров «политические динозавры» за полтора последних десятилетия вымерли как класс.

Тем интереснее июльская публикация в анонимном телеграм-канале «Псковский правдоруб», который не без оснований считают близким к региональной власти — своего рода рупором, из которого доносится то, что левое крыло Дома Советов по каким-то причинам сказать не может или не хочет. Публикацию автор начинает так: мол, ПЛН пишет о «смерти псковского политического телеграма... - не согласимся». Конечно же, это не более чем повод — на самом деле публикация «правдоруба» не просто ответ на какое-то внешнее событие, а имеет принципиальный, программный характер. И в целом складывается ощущение, что давно сказать хотели — но, видимо, подходящий случай никак не представлялся. А тут он вроде бы он появился. Время пришло, и пробил час автора — эдакого «местного Суркова». Параллель с бывшим замруководителя кремлевской администрации — куратором внутренней политики проводим, разумеется, не случайно — не так давно Владислав Сурков опубликовал статью «Долгое государство Путина», где изложил незатейливый набор идеологем и пропагандистских клише: выборы — иллюзия, политическая машина Путина набирает обороты и настраивается на долгую работу, общество доверяет только первому лицу, Россия и через много лет будет «государством Путина» и т. д. В общем, ничего принципиально нового — и наверняка на статью не обратили бы внимания, если бы это было подписано каким-нибудь заурядным пропагандистом, но тут! — особа, некогда приближенная к императору, идеолог, «серый кардинал».

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Вот и в нашем случае важно понимать, что опубликовано воззвание не абы где, а в телеграм-канале, где загодя объявляют об отставках, назначениях и проблемах с законом чиновников, где задолго до праймериз знают имена их победителей и считают необходимым объявить их, и т. п. Короче, не простой такой каналец, «если звезды зажигают — это кому-то надо» - вот и в этот раз автор пытается донести до читателей (а подобные каналы читает очень специфическая публика — журналисты, блогеры, а самое главное представители местных политических и административных элит, им-то в первую очередь и адресован посыл) несколько мыслей: старая псковская политическая система умирает — и на смену этой «ненормальной» византийской модели приходит новая «правильная» модель. Наступает политический штиль и стабильность. Есть власть и ее вертикаль, есть системная оппозиция и есть несистемная. Если раньше у нас была полицентричная модель, в которой было много разных групп влияния, конкурирующих между собой в политике или бизнесе, в том числе и внутри «партии власти», с позицией которых власти приходилось считаться, учитывать различные позиции и интересы, а в былые времена даже советоваться и обращаться за поддержкой региональной элиты, то теперь это воспринимается как архаизм.

Возможно, я ошибаюсь, но это своего рода месседж псковской политической и административно-хозяйственной элите: депутатам, главам муниципалитетов, крупным бизнесменам, политикам и общественным деятелям, вне зависимости от политических взглядов. Им достаточно, четко дали понять: «ребята, хватит из себя корчить влиятельных местных аксакалов, пришла другая эпоха, никаких больше «бугров», есть только одна вершина и равнина кругом». Соответственно, традиционные подходы работать не будут (смотри дело Ульяны Михайловой), власть не готова вести прежний диалог и искать компромиссы, а уж тем более торговаться и договариваться.

Любая самостоятельность, несогласованность и независимость, это априори диссидентство, с которым, слава Богу, в Псковской области покончено. Фамилия губернатора Михаила Ведерникова в этом манифесте отчего-то не называется, но точкой отсчета наступления этой новой эры обозначены прошлогодние губернаторские выборы, на которых он и победил.

«С этого момента в регионе постепенно наступает период относительной политической стабильности», - делится наблюдениями автор, давая понять: время, когда с представителями местных элит советовались, прошло. Каждый должен знать свое место, иначе - недолго и в "черный список" угодить. Это уже от меня вольная интерпретация зашитого в телеграм-канале месседжа, читаемого между строк.

Понятно, что тренд это не местный, подобные ветры дуют из федерального центра, и все мы это прекрасно видим. Система заполняет собой все «жизненное пространство», экстраполируя модель в регионы. Возможно, Псковская область действительно слишком долго была заповедником вольнодумства и «политической расхлябанности», где «яблочники» побеждали на местных выборах, проводились праймериз «Единой России» в соответствии с Уставом, могли сосуществовать различные политические и бизнес-группы.

Отмечая в положительном смысле появление этого «манифеста» (мы всегда за движуху, содержательные дискуссии и проявления жизни), тем не менее не могу согласиться с основными выводами автора. В выстраиваемой модели есть угроза для самой системы. Абсолютная тишина бывает только на кладбище, тотальный контроль обеспечить все равно невозможно. А напряжение местных элит будет возрастать. Ведь как бы ни был уверен в победе «вертикали» анонимный автор «Правдоруба», не всем в этой губернии нравится подобная атмосфера. И речь сейчас не про каких-то оппозиционеров, а про депутатов-единороссов, псковских бизнесменов и чиновников областной администрации. Большинство из них убеждены, чем хождение строем на гражданке не может быть лучше насыщенной общественно-политической жизни и плюрализма мнений, что диалог всегда эффективнее, чем директивная модель общения с элитами. В отличие от анонимного автора-пропагандиста не понимают многие и, чем относительно конкурентные выборы хуже, чем их фактическое отсутствие и назначения. Тут, кстати, обращаю ваше внимание на точку зрения известного российского политолога Евгения Минченко — по-моему, очень толково изложено.

Всё из сказанного главой холдинга «Минченко консалтинг» пересказывать не стану, но один крайне важный фрагмент процитирую: «Нам заявляют, что на выборах люди могут выбрать кого-то не того… Но ведь и назначить могут кого-то не того! Пожалуйста, ваши же назначенцы, которые проходили через фильтры силовиков, проверки кадровых служб, которых должны были изучить едва ли не под рентгеном, оказываются нарушителями закона. Вначале президент РФ подписывает указ о назначении, а потом их же сажают за коррупцию! Получается, что назначенцы тоже могут оказаться неэффективными». Вот и по мне, давно пора вернуть народу выборы, а общественно-политическая жизнь в режиме «стерео» лучше, чем «моно» — что бы там нам ни доказывали.

С чем из сказанного «правдорубом» можно согласиться, так это с тем, что «всё интересное — впереди». С надеждой на то, что ближайший месяц с его активной агитационно-пропагандистской фазой избирательной кампании подарит куда больше информационных поводов и пищи для размышлений, я завершаю сегодняшний политобзор. Как и прежде, свое мнение по поводу описанных событий и тенденций вы можете выразить на форуме ПЛН, в наших группах в социальных сетях или в письмах в адрес редакции.

Игорь Макаров