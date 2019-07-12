Политика

Иван Штылин: Пустошкинский район оказался наиболее близким мне по духу

Председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин объяснил основные мотивы своего участия в выборах главы Пустошкинского района наличием большого количества энергии и желанием сменить направление своей деятельности. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По его мнению, пять лет для работы на одном месте - это достаточный срок, и ему хотелось бы поменять направление, а его желание и видение решения проблем вылились в участие в выборах.

«У меня есть желание и поддержка администрации области», - заявил Иван Штылин. Он также отметил, что для него Пустошкинский район оказался наиболее близким по духу, к тому же удобным по месторасположению.

Иван Штылин обратил внимание, что в районе всегда проходят конкурентные выборы, и он готов к серьезным кампаниям своих оппонентов.