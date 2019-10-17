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Политика

Рейтинг политической активности. 11-18 октября

20.10.2019 18:46|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет традиционный обзор политической активности. Одним из центральных событий минувшей недели стало определение псковскими единороссами кандидатуры на выборы главы города. Неудивительно, что в число главных неудачников и триумфаторов наш штатный комментатор — Господин Рейтингомер определил сразу нескольких участников этой кампании, включая победителя выборов на партийной конференции «Единой России»— и.п. главы Пскова Елену Полонскую. 

На фото: Елена Полонская с участниками партийной конференции 

Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.  

-5 
Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто по той причине, что эпических провалов и падений вдребезги с вертикали власти намедни не произошло.  

-4 Галина Неваленная

Депутат Псковской гордумы, главный врач городской поликлиники еще недавно выглядела одним из наиболее реальных претендентов на пост главы Пскова. Некоторые и вовсе считали сопредседателя регионального штаба ОНФ фаворитом, отмечая, как активно Дом Советов продвигает ее в ходе муниципальных выборов. Однако единый день голосования 8 сентября прошел (по его итогам госпожа Неваленная хоть и получила мандат депутата гордумы, но не показала высокого результата) — и должны были последовать следующие шаги. Шло время, а никаких действий и заявлений не было. Областное руководство не спешило озвучивать свою позицию. Госпожа Неваленная также хранила молчание и находилась в «режиме ожидания». В таких условиях наблюдателям оставалось только гадать, что происходит «под ковром».  Точки над i в этом вопросе расставила конференция местного отделения «Единой России». На ней делегаты тайным голосованием определяли, кто представит партию на грядущих выборах в гордуме. Кандидатуру главврача никто не выдвинул — борьбу за кресло  главы региональной столицы повели другие.  Галине Неваленной остается теперь только наблюдать за процессом.

-3 Александр Васильев

Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» — постоянный участник нашего рейтинга. В нижнюю часть списка парламентарий регулярно попадает из-за своих, мягко говоря, сомнительных инициатив и заявлений. Сказать по правде, мне самому уже надоела ситуация, когда раз за разом, чуть ли не еженедельно, приходится реагировать то на мечты депутата об изобретении грибоискателя, то на его рассуждения о причинах появления колеи на дорогах, то на обсуждение с коллегой Милоновым проблем владельцев самокатов и т. д. Неделю назад Васильев выбыл из рейтинга — хотелось верить, что надолго. Но нет: псковичи в социальных сетях на минувшей неделе обратили внимание на запись, ранее сделанную в убитодорожниковском инстаграме (dorogipskova). Проявляя подлинное знание жизни простого народа, автор написал, что поездки на такси стали доступными большинству россиян. Впрочем, вместо того, чтобы пересказывать запись — дам прямую цитату (орфография и пунктуация автора сохранены):  «Помните фразу из Бриллиантовой руки "Наши люди в булочную на #такси не ездят"? Сейчас реалии уже поменялись. В крупных городах пирожки сами приезжают домой, да и поездки на такси стали доступными большинству россиян». Вот так! А вы говорите о каких-то проблемах и миллионах сограждан за чертой бедности.

Оказывается, всё лучше и лучше живут россияне, растет их благосостояние — большинство катается на такси. Хотя и не понятно, куда и зачем они ездят — если пирожки и так сами приезжают домой? 

Наверное, катаются на такси в сказочный васильевский лес — чтобы с грибоискателем предаться тихой охоте.  Лично меня тут печалит только одно — грибы и доставленные на дом пирожки пока сами не прыгают в рот — подобно гоголевским вареникам. Товарищ депутат, с этим надо что-то срочно делать. Раз нет у нас других проблем. 

-2 Сергей Гаврилов

Заместитель главы города Пскова, в прошлом военный летчик на минувшей неделе вполне мог сделать своим гимном «Марш авиаторов», где есть такие слова: «Всё выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц». В запутанной ситуации с определением кандидатуры на пост главы города Сергей Гаврилов был способен взлететь и стать той компромиссной фигурой, которая устроила бы все основные политические силы. Персона неконфликтного замглавы точно не вызывала ни у кого изжоги и отторжения. Мешала разве что сочиненная некоторыми политменеджерами на госслужбе версия, согласно которой господин Гаврилов - это «человек Ивана Цецерского», раз уж опальный экс-глава города после отставки предлагал в качестве сменщика именно этого своего зама. Трудно сказать, что сыграло определяющую роль при определении партией власти своего кандидата (отсутствие у замглавы пламенного мотора вместо сердца, чьи-то происки, позиция Москвы или нечто иное), но - сделать сказку былью и взлететь с «запасного аэродрома» Гаврилов не сумел.  Его кандидатуру на пост главы города в партии не выдвинули.

-1 Ульяна Михайлова

На минувшей неделе в областном совете профсоюзов продолжились обыски и выемка документации. Следственные действия проходили в рамках так называемого «дела псковских профсоюзов». По словам лидера организации, депутата регионального парламента Ульяны Михайловой, шла выемка документов, начиная с 2010 года. «Это касается деятельности наших санаториев, туристических баз, деятельности заседаний Совета учредителей. Все вопросы, связанные с премированием руководства и сотрудников облсовпрофа. Изымается вся информация, связанная со всеми моими служебными командировками», - сообщила Михайлова. По ее словам, деятельность облсовпрофа была практически парализована.

0 Антон Сергеев 

Экс-сотрудник политического департамента ЦИК «Единой России», бывший руководитель одной из тульских телекомпаний Антон Сергеев занял пост советника губернатора Псковской области по СМИ. В качестве дополнительных штрихов к портрету нового куратора масс-медиа упомяну, что ранее он был официальным представителем «Росгеологии», а также трудился в должности «советника-наставника правительства Тульской области». В общем, человек для нашего региона абсолютно неизвестный, при этом бэкграунд есть, опыт имеется — может, у него и получится на новом месте. Будет ли работа эффективной, зависит от целого ряда факторов.

Во-первых, на этой позиции должен находиться профессиональный и адекватный человек, способный к нормальному диалогу со всем медиа-сообществом.

Во-вторых, он должен быть референтным для заказчика услуг, его мнение должно иметь вес для губернатора и членов его команды. В-третьих, нужны ресурсы для проведения реформ – без этого все благие начинания останутся не более чем прожектами и хотелками. Вроде бы всё тут лежит на поверхности, но у прежних консультантов по СМИ не получилось. Действия одних — как, например, Татьяны Корнеевой при проведении реформы районок - вызывали шок у глав муниципалитетов и сотрудников редакций. Другие — как, например, Сергей Наумов, возможно, просто не успели проявить себя. Так или иначе, при разговоре о кураторах СМИ в команде главы области само собой напрашивается сравнение с часто меняемыми перчатками. Позвали одного, не вышло, попрощались, пригласили следующего - этим можно заниматься и далее, экс-редакторов и медиаменеджеров по России-матушке много. Однако тут важно понимать: едва ли желаемого результата можно достичь, если не сделать главное – не расстаться с непрофессионалами во главе политико-медийного блока, не вести диалог с медиа-сообществом, не навести порядок в подконтрольных властям СМИ и не выстроить по уму работу управления информационной политики. 

Фото: newstula.ru

+1 Артем Васильев 

Региональный координатор ЛДПР развил на неделе бурную деятельность. Вначале провел  конференцию областного отделения партии, на которой подвели итоги прошедших выборов, утвердили финансовые отчеты и избрали делегата на грядущий съезд партии – им стал сам господин Васильев. А затем он отправился в Москву, на собрание актива ЛДПР. Мало того, что накануне 30-летия партии, послушал Жириновского, так еще и получил из его рук почетную грамоту. Может ли для истинного члена ЛДПР быть что-то дороже такого листка бумаги с автографом любимого вождя?! Да еще и с формулировкой: «За укрепление основ российской государственности, многолетнюю службу и преданность ЛДПР». У кого-то такие слова в отношении молодого псковского координатора вызовут улыбку, однако я тут отмечу, что региональное отделение потихоньку оживает — по крайней мере, в последнее время регулярно стали появляться сообщения о партийной жизни на сайте и страницах ЛДПР в социальных сетях. 

+2 Юрий Сорокин

Директор псковской обувной фабрики, вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин представил продукцию своего предприятия не кому-нибудь, а министру промышленности и торговли – куратору нашего региона в правительстве Денису Мантурову. Последний в ходе визита в Псков даже дал рекомендации в отношении продукции, которую из термопластических материалов производит Nordman. Дескать, чтобы продукция не имела специфического запаха - используйте ароматизаторы с отдушками. Сорокин ответствовал, что для некоторых видов обуви такие средства уже используются, и тут же попросил министра, чтобы правительство создало равные условия для отечественных и зарубежных производителей обуви. По оценке вице-спикера Собрания, встреча с главой Минпромторга была весьма полезной.

+3 Григорий  Турчин

Депутат Псковской гордумы, глава бюджетного комитета, может, и не стал победителем в привычном смысле слова, но громко напомнил о себе. При этом он едва не смешал карты единороссов при определении кандидата на пост главы Пскова. С подачи Игоря Сиротина фамилия Турчина появилась в бюллетене для тайного голосования на партийной конференции. И что вы думаете? Его поддержали 43 человека. Победитель голосования – Елена Полонская – получила 58. Нехитрый подсчет показывает, что проголосуй по-другому всего 8 делегатов конференции – и всё было бы иначе. Впрочем, даже сейчас точку ставить рано. Тайное голосование на сессии гордумы вполне может обернуться неожиданностями. Тем более, что Григорий Турчин уже заявил: мол, инициативная группа предлагает выдвинуть меня - и я не откажусь.

Как говорится, смелость города берет – ну а шоу должно продолжаться. 

+4 Группа Николая и Александра Козловских

Как справедливо отмечено обозревателями, при определении кандидатуры от ЕР на пост главы Пскова пересеклись интересы не только группы муниципальных депутатов, но и политиков более высокого уровня — регионального и даже федерального. И в этом смысле результат тайного голосования – не только победа самой и.п. главы Елены Полонской, но и, помимо прочего, усиление «группы Козловских». Ее лидер – глава Великих Лук, один из самых влиятельных региональных политиков и «человек №1» на юге области Николай Козловский (на фото) контролирует не только родной город, но и имеет большое влияние на ряд муниципальных образований.

Напомним, что за последнее время только очень ленивый политкомментатор не рассуждал о тесных контактах псковской градоначальницы с депутатом Госдумы от Псковской области, руководителем межрегионального совета «Единой России» Александром Козловским. Кстати говоря, именно этим обстоятельством, а также связями госпожи Полонской с членами команды бывшего главы области, ныне секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, по версии ряда наблюдателей, могло объясняться нежелание нынешнего руководства области поддерживать ее кандидатуру. Так или иначе - выбор сделан. 

+5 Елена Полонская

Исполняющая полномочия главы Пскова победила при определении кандидата от «Единой России» на пост высшего должностного лица региональной столицы.  Она представит партию на грядущих выборах в гордуме. И пусть сейчас кто-то говорит о том, что игра еще не закончена и в этом сюжете возможны неожиданные повороты,  однако необходимо признать: госпожа Полонская сделала важнейший шаг на пути к тому, чтобы избавиться от приставки «и.п.» и стать полноценным главой Пскова. Впрочем, загадывать далеко вперед не будем – посмотрим за развитием событий. 

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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