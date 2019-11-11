Что день грядущий нам готовит?

В среду, 13 ноября, в Пскове будет избран новый глава города. Соответствующее решение примут депутаты гордумы на внеочередной, тридцать первой по счету, сессии. Ранее «Единая Россия», имеющая большинство в муниципальном парламенте, согласовала на эту должность кандидатуру исполняющей полномочия главы Елены Полонской. В ее поддержку высказались делегаты конференции местного отделения ЕР. Что особенно важно в условиях существования «вертикали власти», кандидатура Елены Полонской была согласована на федеральном уровне, в администрации президента и партии власти.
Напомним, что в мае этого года ушел в отставку и уехал в Москву Иван Цецерский, более десяти лет занимавший пост главы города. В настоящее время он является председателем правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления», при этом остается депутатом Псковской гордумы.
Сменщицей господина Цецерского на посту главы города (в статусе исполняющей полномочия) стала Елена Полонская. Таким образом, уже около полугода она фактически является действующим руководителем - и именно с этих позиций строит свои взаимоотношения с участниками общественно-политического процесса, в том числе с депутатами городской Думы и главой администрации Пскова Александром Братчиковым. Вопрос взаимоотношений с сити-менеджером особенно важен, если учесть: в Пскове по-прежнему функционирует двуглавая модель управления городом, и речи о возвращении единоначалия, как и прямых всенародных выборов высшего должностного лица, не идет.
На фото: сити-менеджер Пскова Александр Братчиков и и.п. главы города Елена Полонская
Все это время было очевидно, что Елена Полонская демонстрирует стремление стать своей в команде губернатора Михаила Ведерникова и заручиться его поддержкой. Вместе с тем позиция областного руководства по кандидатуре на пост главы Пскова продолжительное время была неизвестна, на протяжении нескольких месяцев сохранялась интрига, и политическими обозревателями назывались несколько фамилий депутатов - потенциальных претендентов (среди них: главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, заместитель главы города Сергей Гаврилов, председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин и другие).
В ходе этого мероприятия Михаил Ведерников заявил, что в последнее время у региональной власти выстраивается эффективное и конструктивное взаимодействие и с сити-менеджером Александром Братчиковым, и с исполняющей полномочия главы города Еленой Полонской. «Есть ощущение работы в единой команде, где все заточены на результат», - объяснил основной мотив поддержки Елены Полонской губернатор. Неудивительно, что по результатам тайного голосования она стала победителем. Тогда же было объявлено, что она и представит «медведей» на выборах.
Партийное руководство неоднократно напомнило, что решения конференции обязательны для исполнения членами фракции ЕР в гордуме. Вскоре решение утвердить протокол конференции принял президиум Генерального совета «Единой России» во главе с экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком.
Так или иначе о поддержке кандидатуры Елены Полонской заявили едва ли не все основные игроки на псковской политической сцене, включая руководство регионального отделения «Единой России» во главе с новым секретарем организации, депутатом Госдумы Александром Козловским и отдельных депутатов - представителей оппозиционных фракций в городской Думе. По словам Елены Полонской, на протяжении пяти месяцев ей удалось выстроить диалог и заложить «фундамент конструктивных отношений и с КПРФ, и с фракцией «Справедливая Россия», и с ЛДПР». «Я уверена, что так будет и дальше. В принятии решений необходимо руководствоваться не фракционной принадлежностью, а в первую очередь нуждами города и людей», - заявила и.п. главы города в интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове.
На снимке: сессия Псковской городской думы. Фото из архива
Но главное, конечно, в том, что Елене Полонской удалось пройти процедуру согласования на федеральном уровне. Может быть, кто-то об этом не знает или исходит из того, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, но кандидатуры на значимые муниципальные позиции уже давно требуют согласования в столице. По информации ПЛН, Елена Полонская такое согласование в администрации президента прошла. И как бы это ни звучало пафосно, ее можно назвать «кандидатом Кремля». Все это дает основания прогнозировать: уже завтра будет разрешена одна из главных интриг нынешнего политического сезона.
Александр Савенко