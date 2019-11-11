Политика

Что день грядущий нам готовит?

В среду, 13 ноября, в Пскове будет избран новый глава города. Соответствующее решение примут депутаты гордумы на внеочередной, тридцать первой по счету, сессии. Ранее «Единая Россия», имеющая большинство в муниципальном парламенте, согласовала на эту должность кандидатуру исполняющей полномочия главы Елены Полонской. В ее поддержку высказались делегаты конференции местного отделения ЕР. Что особенно важно в условиях существования «вертикали власти», кандидатура Елены Полонской была согласована на федеральном уровне, в администрации президента и партии власти.

Напомним, что в мае этого года ушел в отставку и уехал в Москву Иван Цецерский, более десяти лет занимавший пост главы города. В настоящее время он является председателем правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления», при этом остается депутатом Псковской гордумы.

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Сменщицей господина Цецерского на посту главы города (в статусе исполняющей полномочия) стала Елена Полонская. Таким образом, уже около полугода она фактически является действующим руководителем - и именно с этих позиций строит свои взаимоотношения с участниками общественно-политического процесса, в том числе с депутатами городской Думы и главой администрации Пскова Александром Братчиковым. Вопрос взаимоотношений с сити-менеджером особенно важен, если учесть: в Пскове по-прежнему функционирует двуглавая модель управления городом, и речи о возвращении единоначалия, как и прямых всенародных выборов высшего должностного лица, не идет.

На фото: сити-менеджер Пскова Александр Братчиков и и.п. главы города Елена Полонская

Все это время было очевидно, что Елена Полонская демонстрирует стремление стать своей в команде губернатора Михаила Ведерникова и заручиться его поддержкой. Вместе с тем позиция областного руководства по кандидатуре на пост главы Пскова продолжительное время была неизвестна, на протяжении нескольких месяцев сохранялась интрига, и политическими обозревателями назывались несколько фамилий депутатов - потенциальных претендентов (среди них: главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, заместитель главы города Сергей Гаврилов, председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин и другие).

Ясность в данном вопросе наступила почти месяц назад, а именно 17 октября, когда псковские единороссы на конференции городского отделения партии определялись с кандидатурой на пост главы города.

В ходе этого мероприятия Михаил Ведерников заявил, что в последнее время у региональной власти выстраивается эффективное и конструктивное взаимодействие и с сити-менеджером Александром Братчиковым, и с исполняющей полномочия главы города Еленой Полонской. «Есть ощущение работы в единой команде, где все заточены на результат», - объяснил основной мотив поддержки Елены Полонской губернатор. Неудивительно, что по результатам тайного голосования она стала победителем. Тогда же было объявлено, что она и представит «медведей» на выборах.

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Партийное руководство неоднократно напомнило, что решения конференции обязательны для исполнения членами фракции ЕР в гордуме. Вскоре решение утвердить протокол конференции принял президиум Генерального совета «Единой России» во главе с экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

Так или иначе о поддержке кандидатуры Елены Полонской заявили едва ли не все основные игроки на псковской политической сцене, включая руководство регионального отделения «Единой России» во главе с новым секретарем организации, депутатом Госдумы Александром Козловским и отдельных депутатов - представителей оппозиционных фракций в городской Думе. По словам Елены Полонской, на протяжении пяти месяцев ей удалось выстроить диалог и заложить «фундамент конструктивных отношений и с КПРФ, и с фракцией «Справедливая Россия», и с ЛДПР». «Я уверена, что так будет и дальше. В принятии решений необходимо руководствоваться не фракционной принадлежностью, а в первую очередь нуждами города и людей», - заявила и.п. главы города в интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове.

На снимке: сессия Псковской городской думы. Фото из архива

Но главное, конечно, в том, что Елене Полонской удалось пройти процедуру согласования на федеральном уровне. Может быть, кто-то об этом не знает или исходит из того, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, но кандидатуры на значимые муниципальные позиции уже давно требуют согласования в столице. По информации ПЛН, Елена Полонская такое согласование в администрации президента прошла. И как бы это ни звучало пафосно, ее можно назвать «кандидатом Кремля». Все это дает основания прогнозировать: уже завтра будет разрешена одна из главных интриг нынешнего политического сезона.

Александр Савенко