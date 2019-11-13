Политика

«Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Сопотова

Вопрос о действиях члена партии Дмитрия Сопотова рассмотрен 15 ноября на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР. Принято решение о приостановлении полномочий Сопотова в качестве секретаря Печорского районного отделения партии.

В соответствии с Уставом «Единой России», вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря вправе решить конференция местного отделения партии, которая состоится в ближайшее время.

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Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором запечатлен конфликт теперь уже экс-главы муниципалитета Сопотова с сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку, а секретарь регионального отделения партии Александр Козловский заявил о намерении собрать президиум РПС с целью обсуждения вопроса о действиях Сопотова.

На следующий день Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря районного отделения «Единой России».