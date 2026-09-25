Новым депутатам псковского Заксобрания вручили удостоверения

Торжественное вручение удостоверений депутатов Законодательного Собрания Псковской области прошло сегодня в актовом зале регионального правительства, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
С приветственным словом выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Прежде чем перейти к торжественному вручению удостоверений избранным депутатам Законодательного собрания Псковской области, он кратко подвел итоги кампании, которая завершилась несколько дней назад.
Удостоверения получили 13 депутатов, избранных по партийным спискам. От партии «Единая Россия» — Наталья Мельникова, Борис Елкин, Татьяна Фомченкова, Евгений Шумайлов, Павел Гомон, Оксана Лазарева, Олег Савельев, Дмитрий Быстров.
От КПРФ - Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов, от ЛДПР - Антон Минаков, от партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от партии «Новые люди» - Игорь Романов.
Напомним, сегодня Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу.
Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.
Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.