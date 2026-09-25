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Новым депутатам псковского Заксобрания вручили удостоверения

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Торжественное вручение удостоверений депутатов Законодательного Собрания Псковской области прошло сегодня в актовом зале регионального правительства, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С приветственным словом выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Прежде чем перейти к торжественному вручению удостоверений избранным депутатам Законодательного собрания Псковской области, он кратко подвел итоги кампании, которая завершилась несколько дней назад.

«Выборы депутатов в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. В выборах приняло участие более 260 тысяч избирателей, что составило около 53% от числа избирателей, включенных в списки. Уважаемые коллеги, это высокая явка, это высокое доверие избирателей к вам как к людям, которые в дальнейшем будут работать на благо Псковской области и принимать законы на благо ваших избирателей, наших жителей», — подчеркнул Игорь Сопов.

Удостоверения получили 13 депутатов, избранных по партийным спискам. От партии «Единая Россия» — Наталья Мельникова, Борис Елкин, Татьяна Фомченкова, Евгений Шумайлов, Павел Гомон, Оксана Лазарева, Олег Савельев, Дмитрий Быстров. 

От КПРФ - Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов, от ЛДПР - Антон Минаков, от партии «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова, от партии «Новые люди» - Игорь Романов.

 

Напомним, сегодня Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

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