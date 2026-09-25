Избирком зарегистрировал 13 избранных по партийным спискам депутатов псковского ЗакСа

Заседание Избирательной комиссии по вопросу регистрации депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу, прошло сегодня, 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
Члены комиссии приняли решение о регистрации депутатов в региональный парламент в количестве 13 человек:
- «Единая Россия» — Наталья Мельникова, Борис Елкин, Татьяна Фомченкова, Евгений Шумайлов, Павел Гомон, Оксана Лазарева, Олег Савельев, Дмитрий Быстров.
- КПРФ - Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов.
- ЛДПР - Антон Минаков.
- «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова.
- «Новые люди» - Игорь Романов.
После заседания состоится торжественное вручение удостоверений.
Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.
Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.