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Избирком зарегистрировал 13 избранных по партийным спискам депутатов псковского ЗакСа

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Заседание Избирательной комиссии по вопросу регистрации депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу, прошло сегодня, 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Члены комиссии приняли решение о регистрации депутатов в региональный парламент в количестве 13 человек:

  • «Единая Россия» — Наталья Мельникова, Борис Елкин, Татьяна Фомченкова, Евгений Шумайлов, Павел Гомон, Оксана Лазарева, Олег Савельев, Дмитрий Быстров.
  • КПРФ - Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов.
  • ЛДПР - Антон Минаков.
  • «Справедливая Россия» - Наталья Тудакова.
  • «Новые люди» - Игорь Романов.

После заседания состоится торжественное вручение удостоверений.

 

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялись 18-20 сентября.

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходили по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избирались в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий. 

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