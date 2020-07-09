Политика

Ход выборов главы Печорского района прокомментировала председатель ТИК

Председатель территориальной Избирательной комиссии Печорского района Нина Круглова прокомментировала Псковской Ленте Новостей ход выборов главы муниципалитета 12 июля.

По ее словам, вплоть до закрытия избирательных участков голосование проходило в штатном режиме. Ни одной жалобы в ТИК не поступало.

«На каждом участке соблюдались все противоэпидемические меры безопасности, работали наблюдатели и члены УИК с правом совещательного голоса», - добавила Нина Круглова.

Она отметила, что на данный момент участковые комиссии приступили к подведению итогов голосования.

Напомним, на пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырев, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.

По данным Избирательной комиссии Псковской области на 18:00, в выборах приняли участие 24,05% избирателей. Проголосовало 3752 человека.