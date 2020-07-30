Длительная несменяемость власти осложняет отношения России и Белоруссии - Василий Бобалев

Экс-депутат Псковского областного Собрания Василий Бобалев, долгое время возглавлявший региональную общественную организацию «Общество поддержки Союза России и Белоруссии», уверен, что напряжение между двумя союзными государствами возникает исключительно в политической плоскости и не имеет отношения к добрососедским отношениям россиян и белорусов в целом. Такое мнение он высказал в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm), комментируя информацию о задержании в Белоруссии нескольких боевиков якобы частной военной компании из России.
Василий Бобалев отметил, что одной из причин взаимного недопонимания стала длительная несменяемая власть.
Василий Бобалев подчеркнул, что отношения России и Белоруссии всегда были достаточно близкими: и по духу народа, и по хозяйственным вопросам, и по многим другим моментам. «Даже по человеческим взаимоотношениям. Не было и больших политических разногласий», - заявил он.
Василий Бобалев добавил, что такие тесные взаимоотношения двух государств особенно чувствуются в Псковской области.
Напомним, накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании, один из которых гражданин Белоруссии, остальные являются россиянами.
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК «Вагнера».
Позже кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК выступил с заявлением, что под Псковом и Невелем формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.