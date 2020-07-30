Политика

Длительная несменяемость власти осложняет отношения России и Белоруссии - Василий Бобалев

Экс-депутат Псковского областного Собрания Василий Бобалев, долгое время возглавлявший региональную общественную организацию «Общество поддержки Союза России и Белоруссии», уверен, что напряжение между двумя союзными государствами возникает исключительно в политической плоскости и не имеет отношения к добрососедским отношениям россиян и белорусов в целом. Такое мнение он высказал в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm), комментируя информацию о задержании в Белоруссии нескольких боевиков якобы частной военной компании из России.

Василий Бобалев отметил, что одной из причин взаимного недопонимания стала длительная несменяемая власть.

«Напряжение стало появляться и из-за постоянного однотипного отношения к руководителю государства. Мы всегда чествовали эту резкость Лукашенко (Александра, президента Белоруссии - от ред.), его ведение политики в духе – как бы они кусок не оттяпали и прочее. Такая политика нагнетала осложнения в отношениях руководства двух стран. Но поверьте, в отношениях людей, а я часто встречаюсь с белорусами, у нас такого напряжения нет», - высказался он.

Василий Бобалев подчеркнул, что отношения России и Белоруссии всегда были достаточно близкими: и по духу народа, и по хозяйственным вопросам, и по многим другим моментам. «Даже по человеческим взаимоотношениям. Не было и больших политических разногласий», - заявил он.

Василий Бобалев добавил, что такие тесные взаимоотношения двух государств особенно чувствуются в Псковской области.

Напомним, накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании, один из которых гражданин Белоруссии, остальные являются россиянами.

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Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК «Вагнера».

Позже кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК выступил с заявлением, что под Псковом и Невелем формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.