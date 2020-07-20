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На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.

Фото РИА Новости

В деле речь идет о подготовке террористических актов, уточнил Равков. Задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Белоруссии 33 россиян. По его словам, в Кремле не имеют пока полной информации о произошедшем. «Мы знаем, что 33 россиянина были задержаны вчера в Белоруссии, еще 200 находятся в розыске», — сказал он.

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При этом представитель Кремля отметил, что пока отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях с их стороны, которые могли бы быть причиной задержания. Песков выразил надежду, что права задержанных будут соблюдаться, пишет «Газета.ру».

Он также назвал «инсинуациями» информацию о том, что какие-то организации из России посылают кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии.