Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Резиновые сапоги: за и против
Здесь будет город-парк
Карфаген на Рижском проспекте
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Радугой прибитые умы
Новая эра городской среды
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
 
 
 
ещё Политика 30.07.2020 11:116 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 30.07.2020 16:100 Длительная несменяемость власти осложняет отношения России и Белоруссии - Василий Бобалев 30.07.2020 15:330 Спекуляцией на фоне выборов назвал информацию о российских боевиках в Белоруссии Антон Минаков 30.07.2020 15:125 Лев Шлосберг назвал провокацией утверждения «Независимой газеты» о расколе в «Яблоке» 30.07.2020 14:464 Ситуацию нервозности Александр Лукашенко создал своими руками - псковский бизнесмен 30.07.2020 13:345 Олег Брячак: Наши единороссы отличаются от московских
 
 
 
Самое популярное 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 28.07.2020 22:2011 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 30.07.2020 11:116 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 27.07.2020 22:380 Прирост числа заболевших COVID-19 в Псковской области составил более 15% 29.07.2020 11:101 40 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем

30.07.2020 11:11|ПсковКомментариев: 6

Под Псковом и Невелем формируются две группы боевиков, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций. Об этом заявил кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в ЦИК, пишет «Интерфакс».

Фото: sb.by

«Нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки», - сказал Дмитриев журналистам, уточнив, что эта информацию была предоставлена госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. «По их информации, есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируют в подобных целях (провокации - от ред.)», - сообщил он.

Кроме того, «нам сказали, что в стране сегодня есть 170 боевиков, что мы уже знаем (из ГосСМИ - от ред.), обученных подрывной и снайперской деятельности. И если в случае с коронавирусом он угрожает независимым наблюдателям, то боевики целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», - добавил кандидат в президенты.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании, один из которых гражданин Белоруссии, остальные являются россиянами.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные накануне россияне являются членами ЧВК «Вагнера».

Теги: #Белоруссия #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 288 человек
30.07.2020, 17:000 Организаторы «Лавандовой ночи» подготовили для псковичей сюрпризы 30.07.2020, 16:540 Четыре псковички представят туриндустрию региона на всероссийском уровне 30.07.2020, 16:500 Более 300 тысяч рублей долга по алиментам выплатил пскович ради отмены запретов 30.07.2020, 16:470 Памятники, которых мы достойны: Храм Василия Великого
30.07.2020, 16:440 Памятник блаженному Тимофею Святогорскому освятили в Пушкинских Горах 30.07.2020, 16:320 «Сухой фонтан» может появиться в центре Пскова 30.07.2020, 16:300 Дистанционный прием граждан по вопросам туризма проходит в Пскове 30.07.2020, 16:220 В России начала расти средняя ставка по ипотеке
30.07.2020, 16:200 Стало известно, где разместится сцена фестиваля «Музыка на воде» 30.07.2020, 16:100 Длительная несменяемость власти осложняет отношения России и Белоруссии - Василий Бобалев 30.07.2020, 16:070 Один из лучших бас-гитаристов примет участие в онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 30.07.2020, 15:473 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Пушкин режет слух
30.07.2020, 15:435 Единственное в Пскове котокафе закрылось, не выдержав испытания коронавирусом 30.07.2020, 15:350 Бесплатный вебинар по антивирусной защите проведет МТС 30.07.2020, 15:330 Спекуляцией на фоне выборов назвал информацию о российских боевиках в Белоруссии Антон Минаков 30.07.2020, 15:220 Пока рано говорить о точной дате начала филармонического сезона - Елизавета Барышникова
30.07.2020, 15:170 Три человека пострадали в ДТП на перекрестке Рижский - Петровская в Пскове. ФОТО 30.07.2020, 15:125 Лев Шлосберг назвал провокацией утверждения «Независимой газеты» о расколе в «Яблоке» 30.07.2020, 14:500 Карантин сыграл на руку псковским оркестрантам - дирижер Хондзинский 30.07.2020, 14:464 Ситуацию нервозности Александр Лукашенко создал своими руками - псковский бизнесмен
30.07.2020, 14:360 Графику петербургского художника представил Пушкинский заповедник 30.07.2020, 14:290 Био в массы 30.07.2020, 14:211 Онлайн-трансляцию псковского фестиваля «Музыка на воде» обещают организаторы 30.07.2020, 14:162 Николай Рассадин: Бизнес для государства — дойная корова
30.07.2020, 14:130 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы 30.07.2020, 14:040 Недостаточной назвал поддержку бизнеса Олег Брячак 30.07.2020, 13:580 Пыталовский район стал лидером по заготовке кормов в регионе 30.07.2020, 13:531 Псковская филармония просит расчистить обмелевший пруд в дендропарке
30.07.2020, 13:501 Росстат разрешил россиянам называться эльфами и гоблинами на переписи 30.07.2020, 13:370 На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов 30.07.2020, 13:345 Олег Брячак: Наши единороссы отличаются от московских 30.07.2020, 13:300 200 пуфов и общепит: фестиваль «Музыка на воде» пройдет с максимальным комфортом
30.07.2020, 13:230 Летальность от коронавируса выше 1% сохраняется в Псковской области 30.07.2020, 13:206 Олег Брячак: Точную дату победы над бедностью назвать сложно 30.07.2020, 13:080 Площадка фестиваля «Музыка на воде» будет безопасной для зрителей 30.07.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
30.07.2020, 12:581 Ни одна утка не пострадает, пообещали организаторы фестиваля в псковском дендропарке 30.07.2020, 12:462 Искусство на вынос не продашь - Николай Рассадин о влиянии коронавируса на сферу культуры 30.07.2020, 12:360 Долгожданным назвал возвращение к зрителю после карантина дирижер Хондзинский 30.07.2020, 12:250 В выручке новосокольнической АЗС обнаружена фальшивка
30.07.2020, 12:193 Я с опасением ожидаю окончания туристического сезона - Николай Рассадин 30.07.2020, 12:130 Оборудование для коррекционной работы поступит в центры образования Пскова 30.07.2020, 12:100 Явлинский консервирует «Яблоко» до лучших времен 30.07.2020, 12:070 «Сообразим на троих»: Что происходит в Белоруссии?
30.07.2020, 12:040 Мошенники оформили кредит на пожилого псковича 30.07.2020, 11:560 Курсы доллара и евро взлетели 30.07.2020, 11:540 В Печорах управление образования заплатило за новую мебель по требованию прокуратуры  30.07.2020, 11:450 В день ВДВ из-за коронавируса в Великих Луках не будет массовых мероприятий
30.07.2020, 11:420 Находившегося в розыске мужчину задержали росгвардейцы в Великих Луках 30.07.2020, 11:330 Новый асфальт на территории лицея №20 в Пскове уложат в 2021 году 30.07.2020, 11:280 42 новых случая заражения СOVID-19 зарегистрировано в Псковской области 30.07.2020, 11:116 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем
30.07.2020, 10:510 Банк России за полгода выявил в Псковской области 41 фальшивую банкноту 30.07.2020, 10:400 Прокуратура обнаружила нарушения при ремонте стадиона в Новоржеве 30.07.2020, 10:312 «Гайд-парк»: Николай Рассадин о выживании бизнеса в эпоху коронавируса 30.07.2020, 10:261 Подход к библиотеке «Родник» отремонтируют в Пскове
30.07.2020, 10:130 Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов 30.07.2020, 10:030 Образцово-показательный проезд сделают на Запсковье 30.07.2020, 10:002 Псковский опыт: как купить квартиру в ипотеку под низкий процент 30.07.2020, 09:450 Немецкое «яйцо» обнаружено в Островском районе
30.07.2020, 09:400 Томаты с вредителями не пропустили через границу в Псковской области 30.07.2020, 09:330 Пенсионерка погибла при пожаре в Красногородском районе 30.07.2020, 09:230 Рейсы автобуса «Псков - Санкт-Петербург» через Сланцы отменены 30.07.2020, 09:120 У нас заготовлено еще много сюрпризов - инвестор о динопарке в Великих Луках. ВИДЕО
30.07.2020, 09:000 Более 17 млн человек заразились коронавирусом в мире 30.07.2020, 09:000 В Пскове водитель «БМВ» сбил перебегавшего дорогу ребенка. ФОТО 30.07.2020, 08:411 Пришкольный стадион появится в псковской школе №17 30.07.2020, 08:200 Россиянам стали чаще отказывать в кредите
30.07.2020, 08:000 Определен срок, за который коронавирус погибает в воде 30.07.2020, 07:416 Организовать переход к историческому парку просят псковичи в ходе ремонта улицы Кузбасской Дивизии 30.07.2020, 07:340 Россиянам назвали признаки натурального сыра 30.07.2020, 07:200 Псковские спасатели сдали кровь в рамках акции «30 добрых дел»
30.07.2020, 07:080 В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Псковской области 30.07.2020, 06:560 В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным 29.07.2020, 22:013 Роспотребнадзор: Измерять температуру работникам будут весь сезон гриппа и ОРВИ 29.07.2020, 21:530 Общественников пригласят на открытие отремонтированной музыкальной школы в центре Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.