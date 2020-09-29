Политика

«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы Великолукского района

«Единая Россия» определилась с кандидатурой для последующего выдвижения от партии на должность главы Великолукского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, 30 сентября состоялось предварительное голосование по кандидатурам.

Участие в предварительном голосовании приняли первый заместитель главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству Алексей Кузьмин и главный редактор газеты «Наш путь» Великолукского района Ольга Федосеенко.

Партийцы единогласно проголосовали за кандидатуру Алексея Кузьмина. Теперь ему предстоит большая работа по формированию выборной программы с учетом наказов от населения, которые он принял к сведению в ходе встреч, отметили в «Единой России».

Выборы главы Великолукского района пройдут 6 декабря.