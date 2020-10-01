Юрий Павлинов примет участие в выборах главы Великолукского района

Псковское региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатуру депутата Псковского областного Собрания, индивидуального предпринимателя Юрия Павлинова на выборы главы Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.
Юрий Павлинов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
«Сегодня состоялась конференция регионального отделения партии ЛДПР, на которой было принято единогласное решение о выдвижении депутата Юрия Павлинова на выборы главы Великолукского района», - отметил он.
Планируется, что в начале следующей недели Юрий Павлинов подаст документы в территориальную избирательную комиссии. «Документы будут поданы. Также мы планируем проверку документов кандидатов, которые уже зарегистрировались, которые тоже подают документы», - добавил Антон Минаков.
Напомним, от «Единой России» в выборах главы Великолукского района будет участвовать первый заместитель главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству Алексей Кузьмин, от «Партии Роста» - руководитель регионального отделения партии Игорь Романов. Кроме того, в выборах примет участие самовыдвиженец - машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов.