Политика

Игорь Романов выдвинулся на выборы главы Великолукского района

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов сегодня, 29 сентября, подал документы в территориальную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах главы Великолукского района. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Новая выборная кампания началась! 6 декабря 2020 - день голосования!» - написал он.

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Ранее в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Игорь Романов дал понять, что собирается участвовать в выборах главы Великолукского района, которые пройдут 6 декабря, а в следующем году - в выборах нового созыва Псковского областного Собрания. Также Игорь Романов не исключил своего участия в выборах в Госдуму от Псковской области.