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Политика

На выборах главы Великолукского района появился первый самовыдвиженец

02.10.2020 17:11|ПсковКомментариев: 0

Машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов выдвинулся на выборы главы Великолукского района. Как следует из информации, размещенной на сайте облизбиркома, самовыдвиженцу 48 лет. Он окончил Великолукский государственный институт физической культуры. Работает в эксплуатационном локомотивном депо Великих Лук.

Ранее документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах главы Великолукского района подал руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов.

«Единую Россию» на выборах представит победитель внутрипартийного предварительного голосования Алексей Кузьмин, исполняющий обязанности главы района.

Напомним, выборы пройдут 6 декабря. Необходимость в их проведении возникла в связи с отставкой главы района Сергея Петрова.

Теги: #выборы 2020 #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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