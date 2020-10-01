Политика

На выборах главы Великолукского района появился первый самовыдвиженец

Машинист-инструктор локомотивных бригад Роман Рубцов выдвинулся на выборы главы Великолукского района. Как следует из информации, размещенной на сайте облизбиркома, самовыдвиженцу 48 лет. Он окончил Великолукский государственный институт физической культуры. Работает в эксплуатационном локомотивном депо Великих Лук.

Ранее документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах главы Великолукского района подал руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов.

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«Единую Россию» на выборах представит победитель внутрипартийного предварительного голосования Алексей Кузьмин, исполняющий обязанности главы района.

Напомним, выборы пройдут 6 декабря. Необходимость в их проведении возникла в связи с отставкой главы района Сергея Петрова.