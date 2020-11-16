На манеже все те же

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.
- 5 Максимально низкую оценку по итогам минувшей недели не получает никто.
- 4 Александр Васильев
Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» мало того, что подвергся жесткой публичной критике со стороны известного автомобильного эксперта Сергея Асланяна за абсолютно дилетантское предложение о запрете шипованной резины, так еще получил низкую оценку от политологов.
Результаты исследования деятельности депутатов от ОНФ, прогнозы специалистов и рейтинг КПД парламентариев по версии Международного института новейших государств опубликованы в СМИ в понедельник, 9 ноября. По мнению экспертов, высокие шансы переизбраться в Госдуму следующего созыва имеет порядка 12 действующих депутатов - «фронтовиков», среди них Петр Толстой, Алексей Журавлев, Оксана Пушкина, Валентина Терешкова и ряд других парламентариев. Александра Васильева среди них нет. Для сравнения: КПД большинства из дюжины лидеров оценивается в 8-9 баллов, у Васильева - всего 4, то есть коэффициент полезных действий у него, по мнению экспертов, в два с лишним раза меньше. Понятно, что подобные рейтинги весьма условны, и не их разработчики составляют партийные списки на выборы. Однако, с другой стороны, столичные эксперты как правило располагают инсайдерской информацией, читают по кремлевским звездам, и в этом смысле звонок для депутата - весьма тревожный. Впрочем, судя по соцсетям, он не унывает и продолжает марафон бессмысленных перфомансов.
На днях Васильева, как «координатора групп против полигона ТБО у Великой», вызвали в полицию. «Сказали, что будем пить чай, - поведал парламентарий. - Поэтому мы пошли не с пустыми руками. Взяли с собой чистую воду, чтобы показать прозрачность наших намерений и заботу о чистой воде, и зефир». Видимо, для пущей убедительности шутник опубликовал и фото, сделанное перед встречей с правоохранителями. Смешно так, что ухохатываемся. Некоторые полагали, что депутаты нужны для принятия законов и представления интересов избирателей, а тут - артист уровня прямо-таки чаплинского дарования.
- 3 Марина Гаращенко
Глава областного комитета по здравоохранению получает оценку со знаком минус в связи с ситуацией, складывающейся на фронтах войны с коронавирусом. Общее количество заразившихся этой новой заразой за все время пандемии перевалило в Псковской области за 10 тысяч.
Между тем, по оценке губернатора Михаила Ведерникова, ситуация остается непростой, даже учитывая +0 за минувшие сутки во всех активных очагах. В ближайшие дни пройдет очередное заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на котором по результатам обсуждения эпидемиологической ситуации будет приниматься решение о дополнительных противовирусных мерах.
- 2 Александр Нестерук
В четверг, 12 ноября, господин Нестерук на селекторном совещании губернатора с медиками заявил, что необходимо срочно вмешаться в работу коммерческих COVID-лабораторий, поскольку они показывают слишком большой процент выявляемости - 25,8% - на новую коронавирусную инфекцию. Главный санитарный врач региона не исключил, что нарушается технология, и происходит контаминация проб. «Либо число проб, за которые отчитываются лаборатории, значительно ниже их реального количества», - предположил он.
- 1 Елена Полонская
Глава Пскова отметила первую годовщину в должности. Напомню, 13 ноября 2019-го депутаты гордумы проголосовали за госпожу Полонскую и избавили ее от приставки «и.о.».
Правда, спектр мнений оказался достаточно узок - от «глобальных изменений не произошло - как работали при экс-главе Иване Цецерском, так и сейчас работаем» (единоросс Денис Иванов) до «Елена Полонская - один из самых бесполезных чиновников для нашего города» (эсер Олег Брячак).
0 Анастасия Григорьева
Экс-член Молодежного парламента Псковской области назначена руководителем Центра управления регионом. Это новое учреждение создано в соответствии с поручением президента Владимира Путина о создании в субъектах РФ специализированных площадок для работы с обращениями граждан к органам исполнительной власти. Предполагается, что в Центр будет стекаться вся информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер для анализа ситуаций и принятия решения.
+ 1 Михаил Гавунас
Областной суд отменил решение первой инстанции - Псковского городского суда - о включении в дело бывшего вице-спикера регионального парламента, экс-заместителя губернатора Михаила Гавунаса эпизода по якобы незаконному приобретению агрофирмы «Черская».
Псковский городской суд в иске отказал, тогда защита обратилась в вышестоящую судебную инстанцию, которая позицию адвокатов обвиняемого поддержала. Дело возвращено в Псковский городской суд.
+ 2 Николай Козловский
Глава Великих Лук с конца октября использует новый формат информирования горожан о важных событиях - записывает видеобращения и размещает их в Инстаграме.
Очевидно, что великолукский градоначальник осваивается в новом для себя жанре видеообращений, моду на которые, напомню, ввел губернатор Михаил Ведерников.
+ 3 Светлана Василькова
Псковский областной суд в четверг, 12 ноября, вынес решение в пользу главы Пустошкинского района Светланы Васильковой в ее споре с местными депутатами. Напомню, что они поставили главе-яблочнице неудовлетворительную оценку, оценив таким образом ее работу в 2019 году.
Впрочем, наверняка это еще не конец истории - полагаю, что продолжение последует и в судах, и на сессиях районного собрания.
+ 4 Елена Бибикова
Сенатор от Псковской области постепенно превращается в постоянного спикера Совета Федерации в ведущих отечественных средствах массовой информации.
Основные темы для комментариев зампредседателя комитета по соцполитике - это, естественно, социалка, прежде всего выплаты на детей из малообеспеченных семей и вопросы индексации пенсий работающим пенсионерам.
+ 5 Петр Алексеенко
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ получил на субботнем пленуме областного отделения партии поддержку коллег и, видимо, сумеет сохранить свой пост. С учетом сложившейся ситуации это можно считать если уж и не большой политической победой, то весьма серьезным достижением Петра Алексеенко (на фото в центре) и поддерживающих его однопартийцев. Напомню, несколько недель назад 68-летний коммунист объявил, что вскоре покинет пост руководителя организации. В качестве официальной причины называлась установка федерального партийного руководства на обновление и омоложение руководящих кадров. Однако в кулуарах поговаривали, что возраст тут - дело десятое, а главная причина - иная: дескать, Алексеенко перестал устраивать «старую гвардию» областного отделения КПРФ - и ему уже подыскали замену.
В качестве вероятного сменщика называли первого секретаря псковского райкома Александра Ножку. Впрочем, есть и другие кандидатуры – прежде всего, второй секретарь обкома, представитель «радикального крыла» регионального отделения КПРФ Дмитрий Михайлов. Нельзя исключать, что соперничество двух групп на выборах нового руководителя обкома в конце ноября привело бы к конфликтам и даже расколу в организации. В этой ситуации коммунисты почли за лучшее «коней на переправе не менять» и уговорить Алексеенко не брать самоотвод на выборах, которые, кстати говоря, переносятся на начало выборного 2021-го. Впрочем, тут объяснение прозаичное: по сообщению пресс-службы обкома КПРФ, управление Роспотребнадзора по Псковской области не согласовало проведение отчетно-выборной конференции 28 ноября в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19. Новая планируемая дата конференции - 23 января 2021 года.
Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.
Господин Рейтингомер