Политика

На манеже все те же

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.

Субъективные оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус - это поражения, неудачи и прочий негатив.

- 5 Максимально низкую оценку по итогам минувшей недели не получает никто.

- 4 Александр Васильев

Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» мало того, что подвергся жесткой публичной критике со стороны известного автомобильного эксперта Сергея Асланяна за абсолютно дилетантское предложение о запрете шипованной резины, так еще получил низкую оценку от политологов.

Результаты исследования деятельности депутатов от ОНФ, прогнозы специалистов и рейтинг КПД парламентариев по версии Международного института новейших государств опубликованы в СМИ в понедельник, 9 ноября. По мнению экспертов, высокие шансы переизбраться в Госдуму следующего созыва имеет порядка 12 действующих депутатов - «фронтовиков», среди них Петр Толстой, Алексей Журавлев, Оксана Пушкина, Валентина Терешкова и ряд других парламентариев. Александра Васильева среди них нет. Для сравнения: КПД большинства из дюжины лидеров оценивается в 8-9 баллов, у Васильева - всего 4, то есть коэффициент полезных действий у него, по мнению экспертов, в два с лишним раза меньше. Понятно, что подобные рейтинги весьма условны, и не их разработчики составляют партийные списки на выборы. Однако, с другой стороны, столичные эксперты как правило располагают инсайдерской информацией, читают по кремлевским звездам, и в этом смысле звонок для депутата - весьма тревожный. Впрочем, судя по соцсетям, он не унывает и продолжает марафон бессмысленных перфомансов.

На днях Васильева, как «координатора групп против полигона ТБО у Великой», вызвали в полицию. «Сказали, что будем пить чай, - поведал парламентарий. - Поэтому мы пошли не с пустыми руками. Взяли с собой чистую воду, чтобы показать прозрачность наших намерений и заботу о чистой воде, и зефир». Видимо, для пущей убедительности шутник опубликовал и фото, сделанное перед встречей с правоохранителями. Смешно так, что ухохатываемся. Некоторые полагали, что депутаты нужны для принятия законов и представления интересов избирателей, а тут - артист уровня прямо-таки чаплинского дарования.

Смотрите также Депутата Госдумы Александра Васильева вызвали в полицию, он пришел с бутылью воды

- 3 Марина Гаращенко

Глава областного комитета по здравоохранению получает оценку со знаком минус в связи с ситуацией, складывающейся на фронтах войны с коронавирусом. Общее количество заразившихся этой новой заразой за все время пандемии перевалило в Псковской области за 10 тысяч.

С тестами - завал, врачи болеют, появляются новые очаги, в аптеках - дефицит лекарств, при этом чиновники от медицины продолжают повторять как мантру слова о том, что все под контролем и беспокоиться из-за отсутствия нужных лекарственных средств не следует.

Между тем, по оценке губернатора Михаила Ведерникова, ситуация остается непростой, даже учитывая +0 за минувшие сутки во всех активных очагах. В ближайшие дни пройдет очередное заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на котором по результатам обсуждения эпидемиологической ситуации будет приниматься решение о дополнительных противовирусных мерах.

- 2 Александр Нестерук

Руководитель областного управления Роспотребнадзора получил предостережение от УФАС в связи с публичным заявлением, связанным с работой коммерческих медицинских лабораторий, делающих тесты на коронавирус.

В четверг, 12 ноября, господин Нестерук на селекторном совещании губернатора с медиками заявил, что необходимо срочно вмешаться в работу коммерческих COVID-лабораторий, поскольку они показывают слишком большой процент выявляемости - 25,8% - на новую коронавирусную инфекцию. Главный санитарный врач региона не исключил, что нарушается технология, и происходит контаминация проб. «Либо число проб, за которые отчитываются лаборатории, значительно ниже их реального количества», - предположил он.

Смотрите также Александр Нестерук призвал вмешаться в работу коммерческих COVID-лабораторий

- 1 Елена Полонская



Глава Пскова отметила первую годовщину в должности. Напомню, 13 ноября 2019-го депутаты гордумы проголосовали за госпожу Полонскую и избавили ее от приставки «и.о.».

Спустя год руководители депутатских групп в гордуме прокомментировали итоги работы госпожи Полонской и дали ей весьма неоднозначную оценку.

Правда, спектр мнений оказался достаточно узок - от «глобальных изменений не произошло - как работали при экс-главе Иване Цецерском, так и сейчас работаем» (единоросс Денис Иванов) до «Елена Полонская - один из самых бесполезных чиновников для нашего города» (эсер Олег Брячак).

0 Анастасия Григорьева

Экс-член Молодежного парламента Псковской области назначена руководителем Центра управления регионом. Это новое учреждение создано в соответствии с поручением президента Владимира Путина о создании в субъектах РФ специализированных площадок для работы с обращениями граждан к органам исполнительной власти. Предполагается, что в Центр будет стекаться вся информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер для анализа ситуаций и принятия решения.

Посмотрим, как будет справляться с поставленными задачами новая структура и ее молодой руководитель, - пока ставлю 0.

+ 1 Михаил Гавунас

Областной суд отменил решение первой инстанции - Псковского городского суда - о включении в дело бывшего вице-спикера регионального парламента, экс-заместителя губернатора Михаила Гавунаса эпизода по якобы незаконному приобретению агрофирмы «Черская».

Ранее группа защиты Михаила Гавунаса подала исковое заявление о признании незаконными действий Следственного комитета по включению эпизода по приобретению агрофирмы «Черская».

Псковский городской суд в иске отказал, тогда защита обратилась в вышестоящую судебную инстанцию, которая позицию адвокатов обвиняемого поддержала. Дело возвращено в Псковский городской суд.

+ 2 Николай Козловский

Глава Великих Лук с конца октября использует новый формат информирования горожан о важных событиях - записывает видеобращения и размещает их в Инстаграме.

На минувшей неделе вышел уже третий ролик.

Очевидно, что великолукский градоначальник осваивается в новом для себя жанре видеообращений, моду на которые, напомню, ввел губернатор Михаил Ведерников.

+ 3 Светлана Василькова

Псковский областной суд в четверг, 12 ноября, вынес решение в пользу главы Пустошкинского района Светланы Васильковой в ее споре с местными депутатами. Напомню, что они поставили главе-яблочнице неудовлетворительную оценку, оценив таким образом ее работу в 2019 году.

В псковском отделении «Яблока» с неудом не согласились, оспорили его в суде и - как показывают решения Опочецкого районного и Псковского областного суда - правильно поступили.

Впрочем, наверняка это еще не конец истории - полагаю, что продолжение последует и в судах, и на сессиях районного собрания.

+ 4 Елена Бибикова

Сенатор от Псковской области постепенно превращается в постоянного спикера Совета Федерации в ведущих отечественных средствах массовой информации.

Вот и на минувшей неделе Елену Бибикову цитировали РИА Новости, «Московский комсомолец», «Известия», «Российская газета», RT, «Парламентская газета», телеканал «Звезда» и многие другие масс-медиа.

Основные темы для комментариев зампредседателя комитета по соцполитике - это, естественно, социалка, прежде всего выплаты на детей из малообеспеченных семей и вопросы индексации пенсий работающим пенсионерам.

+ 5 Петр Алексеенко

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ получил на субботнем пленуме областного отделения партии поддержку коллег и, видимо, сумеет сохранить свой пост. С учетом сложившейся ситуации это можно считать если уж и не большой политической победой, то весьма серьезным достижением Петра Алексеенко (на фото в центре) и поддерживающих его однопартийцев. Напомню, несколько недель назад 68-летний коммунист объявил, что вскоре покинет пост руководителя организации. В качестве официальной причины называлась установка федерального партийного руководства на обновление и омоложение руководящих кадров. Однако в кулуарах поговаривали, что возраст тут - дело десятое, а главная причина - иная: дескать, Алексеенко перестал устраивать «старую гвардию» областного отделения КПРФ - и ему уже подыскали замену.

Смотрите также Владимир Никитин прокомментировал перемены в Псковском обкоме КПРФ

В качестве вероятного сменщика называли первого секретаря псковского райкома Александра Ножку. Впрочем, есть и другие кандидатуры – прежде всего, второй секретарь обкома, представитель «радикального крыла» регионального отделения КПРФ Дмитрий Михайлов. Нельзя исключать, что соперничество двух групп на выборах нового руководителя обкома в конце ноября привело бы к конфликтам и даже расколу в организации. В этой ситуации коммунисты почли за лучшее «коней на переправе не менять» и уговорить Алексеенко не брать самоотвод на выборах, которые, кстати говоря, переносятся на начало выборного 2021-го. Впрочем, тут объяснение прозаичное: по сообщению пресс-службы обкома КПРФ, управление Роспотребнадзора по Псковской области не согласовало проведение отчетно-выборной конференции 28 ноября в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19. Новая планируемая дата конференции - 23 января 2021 года.

Смотрите также Петр Алексеенко: Псковский обком КПРФ решил не менять коней на переправе

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер