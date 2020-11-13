Общество

Депутата Госдумы Александра Васильева вызвали в полицию, он пришел с бутылью воды

Депутат Госдумы из Псковской области Александр Васильев вызвали в полицию. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице. По его словам, вызов связан в связи с деятельностью групп в социальных сетях, направленных против строительства экотехнопарка в Палкинском районе.

При этом парламентарий превратил свой визит в органы в своеобразную акцию, прихватив с собой бутыль воды и упаковку зефира.

«Нас с Наташей как координаторов групп против полигона ТБО у Великой вызвали в полицию. Сказали, что будем пить чай, поэтому мы пошли не с пустыми руками. Взяли с собой чистую воду, чтобы показать прозрачность наших намерений и заботу о чистой воде, и зефир», - написал он.

«А с сухарями за колючую проволоку пойдут те, кто пытается запугнуть полицией беззащитных граждан», - заключил Александр Васильев (сохранена авторская орфография).

Напомним, ранее депутат Госдумы выступил в соцсетях с резкой критикой проекта строительства экотехнопарка на границе Палкинского и Островского районов, на берегу реки Исаинки. Парламентарий считает, что построить там планируется лишь полигон для утилизации ТБО мощностью 500 тысяч тонн с линией туннельного компостирования, а о строительстве перерабатывающего завода при этом речи не идет. Затем в соцсетях появились сообщества, призывающие к выступлению против строительства мусорного полигона.

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Позже в прямом эфире Александр Васильев заявил, что намерен защитить свой дом от соседства с будущим экотехнопарком в Новоуситовской волости Палкинского района.