Общество

Александр Нестерук призвал вмешаться в работу коммерческих COVID-лабораторий

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук призвал срочно вмешаться в работу коммерческих COVID-лабораторий. Такое заявление он сделал на селекторном совещании губернатора с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главный санитарный врач рассказал, что коммерческие лаборатории в Псковской области выявили 203 новых случая заражения коронавирусом за последние 7 дней, при этом они отчитались о 786 проведенных исследованиях. «Выявляемость по коммерческим лабораториям составляет 25,8%. При том, что по РФ - 10,12%. А по государственным лабораториям области за этот период выявляемость 9,4% - это 681 находка при 7176 исследованиях», - пояснил он.

Такой выявляемости - 25,8% - не может быть, заявил Александр Нестерук, поскольку, учитывая контингент коммерческих лабораторий, выявляемость не может быть более 5%.

Главный санитарный врач региона не исключил, что нарушается технология и происходит контаминация проб. «Либо число проб, за которые отчитываются лаборатории, значительно ниже их реального количества», - предположил главный санитарный врач региона.

Александр Нестерук предложил организовать проверки коммерческих COVID-лабораторий с целью установления причин создавшейся «ненормальной ситуации».

Губернатор Михаил Ведерников попросил Александра Нестерука в ближайшее время представить предложения по оптимизации тестирования на коронавирус в Псковской области, чтобы их делали не более трех дней.