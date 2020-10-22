Политика

Владимир Никитин прокомментировал перемены в Псковском обкоме КПРФ

Член ЦК КПРФ, экс-депутат Государственной думы Владимир Никитин считает, что коммунистической партии в Псковской области необходимо становиться более мускулистой, а в руководстве организации нужны более молодые и энергичные люди. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, комментируя решение первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко покинуть этот пост.

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«Петр Васильевич возглавил организацию в трудное время и свою задачу выполнил», - считает Владимир Никитин.

По его мнению, и страну в целом, и КПРФ ждут «еще более трудные времена», в связи с чем партии надо, образно говоря, укреплять мышцы. Поэтому решение о смене руководителя Псковского обкома Владимиру Никитину представляется своевременным и логичным.

Он также отметил, что решение по кандидатуре первого секретаря Псковского отделения партии должен принять Президиум ЦК КПРФ. «Москва будет решать», - подчеркнул коммунист. Выборы нового руководителя пройдут в ходе региональной партийной конференции 28 ноября.

При этом Владимир Никитин отказался комментировать шансы потенциальных претендентов на пост первого секретаря обкома и высказывать свое мнение о них.

«Раньше времени не хотел бы обозначать кандидатуры», - сказал член ЦК КПРФ, которого по прежнему считают одним из неформальных лидеров псковских коммунистов. При этом он пошутил, что если бы руководство партии предложило ему «тряхнуть стариной» и возглавить обком, то, возможно, согласился бы.

Отметим, что среди потенциальных кандидатов на должность руководителя в областном отделении партии называют 60-летнего первого секретаря Псковского райкома КПРФ, агронома агрофирмы «Победа» Александра Ножку, 40-летнего второго секретаря обкома, депутата регионального парламента Дмитрия Михайлова и других членов партии.

На фото: один из потенциальных кандидатов на пост руководителя областного отделения КПРФ Александр Ножка