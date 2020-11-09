Политика

Петр Алексеенко: Псковский обком КПРФ решил не менять коней на переправе

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко объяснил, почему решил все-таки не покидать свой пост в ближайшее время. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он указал, что это коллективное решение его коллег по партии и сторонников КПРФ.



Фото: пресс-служба Псковского обкома КПРФ

«Когда я обнародовал свое решение о намерении покинуть пост первого секретаря областного отделения КПРФ, ко мне стало поступать очень много звонков, даже приходили ходоки, обращались даже ветераны и сторонники партии. Вместе с ними мы обсудили, что предстоящий год будет напряженным, будут и выборы в областное Собрание депутатов, и в Госдуму, поэтому решили, что не будем менять коней на переправе», - пояснил Петр Алексеенко.

Он также отметил, что последние выборы считает для партии успешными, ведь региональному отделению КПРФ удалось нарастить количество своих муниципальных депутатов.

Смотрите также Псковские коммунисты уговорили Алексеенко не покидать пост первого секретаря обкома КПРФ

«Команда сложилась дружная и опытная. В ходе обсуждения кандидатур в руководящие органы на сегодняшнем заседании обкома партии я сказал, что мне бы хотелось видеть другие, альтернативные кандидатуры, но, если моя кандидатура будет выдвинута и поддержана, я самоотвод брать не буду. Также на предстоящих выборах в Псковское областное собрание, опять же, если мне окажут доверие, я планирую вдвигаться по избирательному округу №10 (Красногородский, Пыталовский, Палкинский и Печорский районы – от ред.)», - заключил Петр Алексеенко.