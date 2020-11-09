Петр Алексеенко: Псковский обком КПРФ решил не менять коней на переправе

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко объяснил, почему решил все-таки не покидать свой пост в ближайшее время. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он указал, что это коллективное решение его коллег по партии и сторонников КПРФ.
Фото: пресс-служба Псковского обкома КПРФ
Он также отметил, что последние выборы считает для партии успешными, ведь региональному отделению КПРФ удалось нарастить количество своих муниципальных депутатов.
«Команда сложилась дружная и опытная. В ходе обсуждения кандидатур в руководящие органы на сегодняшнем заседании обкома партии я сказал, что мне бы хотелось видеть другие, альтернативные кандидатуры, но, если моя кандидатура будет выдвинута и поддержана, я самоотвод брать не буду. Также на предстоящих выборах в Псковское областное собрание, опять же, если мне окажут доверие, я планирую вдвигаться по избирательному округу №10 (Красногородский, Пыталовский, Палкинский и Печорский районы – от ред.)», - заключил Петр Алексеенко.