Политика

Определены участники праймериз «Единой России» по выборам главы Порховского района

Названы участники предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Участниками предварительного голосования «Единой России» стали 57-летний советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Псковэнергоагент» Юрий Семенов и 44-летний тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Порхова Владимир Иванов.

Напомним, что необходимость в проведении досрочных выборов возникла в связи со смертью главы района Виктора Степанова.

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Голосование назначено на 11 апреля.