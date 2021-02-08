Определены участники праймериз «Единой России» по выборам главы Порховского района

Названы участники предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.
Участниками предварительного голосования «Единой России» стали 57-летний советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Псковэнергоагент» Юрий Семенов и 44-летний тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Порхова Владимир Иванов.
Напомним, что необходимость в проведении досрочных выборов возникла в связи со смертью главы района Виктора Степанова.
Голосование назначено на 11 апреля.