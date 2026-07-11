Партия «Яблоко» подала документы в избирком Псковской области

11 июля Псковское региональное отделение партии «Российская объединенная демократическая партия "Яблоко» представила в Избирательную комиссию Псковской области необходимые документы для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

После проверки документов на полноту, а также соблюдения избирательным объединением требований к выдвижению кандидатов комиссией будет принято решение о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов.