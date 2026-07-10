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На выборах в Госдуму в бюллетенях будет не более 11 партий

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В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Поскольку вчера <...> к нам больше не поступило ни одной заявки, <...> точно не будет больше 11», — сказала она на заседании комиссии.

По словам Памфиловой, еще шесть политических сил решили не принимать участия в кампании, хотя у них была возможность.

Выборы пройдут в период с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.

Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей, пишет РИА Новости.

Также в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, участки откроются и за рубежом, их будет порядка 350.

В Псковской области будут выбирать депутатов Законодательного Собрания. Проголосовать можно будет, в том числе, с помощью ДЭГ. 

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