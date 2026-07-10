«Дневной дозор»: Нужно ли ввести ценз оседлости для кандидатов на выборах всех уровней?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ввести ценз оседлости для кандидатов на выборах всех уровней?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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В Псковской области стартовала крупнейшая за последние годы электоральная кампания – в сентябре псковичам предстоит определить, кто будет следующую пятилетку представлять их интересы в Госдуме и Законодательном Собрании региона. По сложившейся за десятилетия практике, в этот период во многие российские регионы приезжают политики, командированные по партийной линии из других субъектов Федерации, чтобы попытаться избраться и получить депутатский мандат. Такой опыт весьма распространен, однако многие считают подобную практику порочной и предлагают вводить ценз оседлости, чтобы депутаты избирались там, где живут они и их близкие, и выборное лицо было бы знакомо с местной проблематикой.

Сторонники введения такого ограничения считают, что оно будет способствовать более ответственному участию в политическом процессе и предотвратит появление «варягов». Благо, в российском законодательстве такая практика есть, вот, например, сенаторы для того, чтобы избраться, должны минимум пять лет прожить в регионе (впрочем, существуют в этом требовании и отдельные исключения).

Есть и несогласные с этой точкой зрения. Они убеждены, что все мы жители одной страны, а многие из нас перемещаются из региона в регион по тем или иным причинам, поэтому и место жительства или место рождения выборного лица не так важно, как его профессиональные данные. В современном мире профессионал сможет с пользой применить свои навыки и умения на любой территории, и важны личные качества человека, его лоббистские возможности, а не то, в какой деревне он родился. Этот подход, кстати, действует и в отношении губернаторов. В большинстве субъектов Федерации, и Псковская область тут не исключение, главы традиционно не являются местными уроженцами.

Так нужно ли ввести ценз оседлости для кандидатов на выборах всех уровней? Должны ли «слуги народа», будь то депутаты или главы районов, регионов – иметь привязку к территории, которую они представляют или возглавляют? Эти вопросы мы зададим нашим собеседникам в программе «Дневной дозор».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов объяснил, почему не считает ввод ценза оседлости хорошей идеей. Он в целом убежден, что в текущей повестке дня – это неактуальный вопрос.

«Если брать выборы, то есть гораздо более важный вопрос. Во-первых, надо ли вообще сейчас проводить выборы федерального уровня? Региональные выборы еще более-менее, но Федерация – вещь затратная, которая захватывает всю страну и берет на себя много внимания. Во время войны (СВО - ред.) такие выборы откладывают или переносят на окончание. Большого смысла в них нет. Второй вопрос – сами выборы у нас крайне заорганизованы, и выборами их можно назвать с большой натяжкой. Что касается ценза – большого смысла в нем нет, я не вижу необходимости его вводить. Его отсутствие означает, что решение принимают сами избиратели. В советское время была такая система: в каждом Совете или органе власти должно быть определенное количество доярок, механизаторов, фрезеровщиков, академиков, спортсменов и так далее. Это выверялось ЦК (центральный комитет – ред.), они там сидели и высчитывали, сколько людей провести в депутаты. Но это особого значения не имеет. Решение принимает население или политические партии, которые выдвигают каких-то кандидатов. Кандидат выдвигается, прежде всего, из соображений, чтобы он победил на этих выборах. Какие-то ограничения, конечно, могут быть, и есть в этом какой-то смысл, но все-таки надо четко следовать идее, что окончательное слово за избирателями. Поэтому любой ценз ограничит их права. Это можно сделать, но не нужно слишком злоупотреблять».

Заместитель председателя Заксобрания Псковской области, единоросс Игорь Дитрих родился в Пскове и придерживается мнения о том, что именно местный депутат лучше всего знает о проблемах своих земляков, пользы для них сможет принести намного больше, чем кандидат из другого региона.

«Есть русская поговорка – где родился, там и пригодился. И все-таки депутаты всех уровней должны быть местными, чтобы понимать проблематику на территории, где они проживают. А чтобы это понимать, надо, чтобы дети ходили в наши школы, внуки – в наши садики, родственники – в наши поликлиники, подростки учились в наших вузах, и тогда депутат любого уровня будет понимать, что все вопросы надо решать, как для себя».

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, коллега Игоря Дитриха - депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков против ценза оседлости. По его мнению, подобное решение ограничит возможности выбора для самих избирателей.

«Я согласен с действующим законодательством: гражданин Российской Федерации может избираться на любой территории страны. Здесь решать избирателю, у него должен быть выбор. Если избиратель хочет голосовать за местного кандидата, то, безусловно, пусть голосует. С другой стороны, если, может быть, речь идет о каком-то небольшом населенном пункте и избиратели считают, что было бы правильно пригласить специалиста на данную должность из какого-то более крупного региона, с большим опытом, я тоже в этом не вижу ничего страшного. Я считаю, нужно, чтобы был выбор».

Руководитель реготделения «Справедливой России», депутат Законодательного Собрания Псковской области Наталья Тудакова считает, что кандидаты, которые идут на выборы по одномандатным округам, – все-таки должны иметь «привязку к земле», на которой родились, чего, по ее мнению, нельзя сказать про органы исполнительной власти.

«Депутаты по одномандатным округам как минимум должны представлять те территории, на которых они живут, потому как наиболее полно включены в решение проблем жителей. В качестве примера приведу 2021 год: придя на избирательный участок, на стенде с информацией о кандидатах, за которых можно было голосовать, рядом с моей фотографией стояла подпись «наша». То есть и для людей важно, чтобы депутат, который их будет представлять, жил рядом и был включен во все процессы. Тогда он будет максимально стараться, чтобы помочь жителям определенного округа решить свои насущные вопросы и задачи, потому как они касаются его в том числе. Что касается исполнительных органов, у нас есть масса примеров управленцев из других регионов. Когда это грамотные профессионалы, мы видим, что работа строится профессионально, регион выходит на какой-то хороший уровень в качестве жизни. Поэтому если мы эти критерии введем для всех исполнительных органов и депутатов, то, соответственно, «скамейка запасных» как-то уменьшится. А это тоже не очень хорошо влияет на развитие территории».

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди», муниципальный депутат Игорь Романов рассказал, почему считает ценз оседлости «палкой о двух концах». А также привел пример, который показывает, что местный депутат не всегда выполняет свои обязанности лучше, чем приезжий.

«Есть местный кандидат, который выдвигается и очень хорошо знает внутреннюю проблематику, которую может не знать приезжий. Но и приезжие выдвигаются сюда не просто на ровном месте. Они приезжают со своей командой, которая работает и доводит до него достоверную информацию. Может, глубины вопроса до конца и нет, они ее не сразу осознают, но, находясь здесь, они рано или поздно в проблематику погрузятся, и кругозор увеличится. Даже в разведке есть такой момент, когда просят кого-то другого посмотреть, потому что глаз уже замылился и нужно на что-то свежим взглядом посмотреть. И это очень неплохо для регионов. Псковская область, например, дотационный регион, он не очень большой. Приезжий человек, допустим, из Москвы, с более обширным пониманием другого формата, может внести большее развитие в данный регион. Поэтому я не считаю, что нужно вводить какие-то цензы и условие «ты псковский, ты здесь и баллотируйся». Мы так дойдем до того, что никто не будет баллотироваться. Избрали депутата или главу, а он ничего не делает, но он же местный. У нас такая же история сложилась с поселковыми депутатами до муниципальной реформы. Их было очень сложно найти, приходилось кого-то уговаривать, чтобы они стали депутатами. Полномочий нет, возможностей нет, а требования есть, и кому это надо?».

Несмотря на то, что депутат и председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук крайне негативно относиться к «политическим варягам», он выступает против идеи ввода ценза оседлости для кандидатов на выборы всех уровней.

«Нет, ценз оседлости вводить не нужно, это ограничение абсолютно не нужное. Другое дело, что сами люди должны понимать, за кого они голосуют. Я бы предпочел политиков местных. Для местных органов власти я бы голосовал за них, а не за тех, кто с федерального уровня спустился и кто точно здесь не будет, они просто являются «тягачами». Я к этому плохо отношусь, но запрещать это нельзя. «Экспрессы» приходят сверху и становятся во главе в регионах, а потом просто уходят оттуда для того, чтобы поставить первым номером известного человека. Это неверно. Показывать нужно того, кто будет реально избираться здесь и реально здесь работать, а не руководителя партии или просто другого какого-то известного человека, который просто ставится, чтобы протолкнуть список, а потом он уходит, пишет отказ, и вместо него начинают работать местные. Это в некотором роде обман, но запрещать это нельзя».

По оценке известного российского политического консультанта Игоря Минтусова, ценз оседлости — это пережиток прошлого, который нарушает сразу три конституционных принципа.

«Если кандидат будет за счет ценза оседлости привязан к своей земле, как минимум, фактически три конституционных принципа будут нарушаться. Первое – право свободы передвижения, которое закреплено в Конституции и законах, что человек может в свободной демократической стране, на всякий случай уточняю, я имею в виду Россию, передвигаться свободно. Если будут какие-то ограничения, например, я житель Москвы и не могу выдвигаться в Иркутской области, это ограничит мою свободу передвижения. Второй принцип – это принцип нарушения народовластия. Если жители Томской области хотят, чтобы их депутат был, например, из Москвы, то из-за ценза оседлости они не будут иметь права выбрать его. Третий принцип – у кандидатов не должно быть привилегий по месту жительства. Получается, я приезжаю в Томск избираться из Москвы, и у местного жителя-кандидата есть особые привилегии, потому что он там прописан».

В сегодняшней программе наши собеседники делились мнениями о том, нужно ли вводить ценз оседлости для кандидатов на выборах всех уровней. Мнения их по данному вопросу традиционно разделились. Одни комментаторы убеждены в том, что именно «местные» кандидаты лучше всего знают проблематику своих избирателей, историю и особенности и небезразличны к судьбе своей территории. Другие же, наоборот, видят в цензе оседлости больше минусов, чем плюсов, а привязка народного избранника к территории, по их мнению, еще не гарантирует вовлеченность такого парламентария в проблемы населения. Так или иначе, сегодня именно граждане сами решают, кто будет представлять их интересы, будь то местный народный избранник или же кандидат из другого региона. А качество работы «варягов» и «коренных» избиратели смогут оценить уже после завершения выборов в Госдуму и Заксобрание.

Александра Братчикова