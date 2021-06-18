Политика

Ведерников и Борисов вошли в территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Борисов вошли в состав территориальной группы №40 (Ленинградская и Псковская области) на выборах депутатов Госдумы. Соответствующее решение принято сегодня на съезде партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в партии, Михаил Ведерников занимает в списке второе место, Александр Борисов - четвертое. Возглавляет группу губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В субботу, 19 июня, на съезде «Единой России» сформированы 57 территориальных групп федерального списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре. 50 из них возглавили действующие главы субъектов РФ. Всего в список включено более 600 кандидатов.