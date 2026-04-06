Рейтингомер: взятка с вымогательством, «экстремистская» статья и первоапрельская шутка

Категорически всех приветствуем! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Александр Милянтей

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает теперь уже бывший замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Александр Милянтей. Он уволен из органов ФНС, а уголовное дело в его отношении передано с обвинительным заключением в суд. По данным следствия, в 2022 году налоговик передал 150 тысяч рублей сотруднику одного из вузов - деньги предназначались за помощь в зачислении сына на первый курс юрфака. Теперь господину Милянтею грозит длительный срок лишения свободы.

-4 Владимир Жилинский*

Минус четыре отправляем за пределы России, где все последние годы находится бывший псковский оппозиционер Владимир Жилинский*, ранее включенный Минюстом в реестр иностранных агентов. Суд заочно приговорил его к 6 годам и 1 месяцу колонии за оправдание терроризма и уклонение от обязанностей иноагента.

-3 Александр Рудаков

Минус три ставим экс-начальнику отделения уголовного розыска УМВД по Пскову Александру Рудакову, которого будут судить за взятку с вымогательством. Расследование уголовного дела, возбужденного по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ, завершено. По версии следствия, в 2024-2025 годах полицейский, угрожая предпринимателю привлечением к уголовной ответственности, получил от последнего взятку в размере более 150 тысяч рублей.

-2 Артур Гайдук

Суд оштрафовал председателя Псковского отделения «Яблока», депутата областного Собрания Артура Гайдука по статье 20.3 КоАП («демонстрация экстремистской символики») на тысячу рублей. Сумма невелика, но привлечение к административной ответственности по этой статье может помешать Гайдуку участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата - запрет избираться действует в течение года после вынесения решения суда. Как следствие, ставим минус два и отмечаем, что Артур Гайдук – пятый член «Яблока», в отношении которого применяется данная статья. Четверо других, в том числе председатель партии Николай Рыбаков, были оштрафованы ранее.

-1 Валерий Зайцев

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев получает минус один за генерирование паники в социальных сетях из-за мнимой угрозы «полномасштабной техногенной катастрофы». Чего и близко не было. Ответственный чиновник должен понимать, что нельзя разбрасываться такими словами.

0 Сергей Поварещенков

Возглавляемый президентом областной федерации футбола клуб «Луки-Энергия» стартовал в первенстве России во Второй лиге. Кардинально обновленный состав великолукской команды с новым тренером в первых турах дважды сыграл вничью. С одной стороны, «Луки» набрали первые очки и сохранили 0 в графе «Поражения». С другой, побед тоже нет и клуб занимает 11-е место. Так что пока никаких однозначных выводов не делаем, плюсов – минусов не ставим. Ограничимся нейтральной оценкой руководителю клуба и продолжим наблюдать.

+1 Игорь Иванов

Плюс один ставим председателю областного совета профсоюзов Игорю Иванову. Он остается одним из немногих, кто сохраняет верность традиции публичных розыгрышей 1 апреля. Причем, позабавившая многих новость о проекте облсовпрофа по строительству животноводческого комплекса была выполнена по всем законам первоапрельского жанра: безобидно, забавно и подано так, что сразу не поймешь, шутят в облсовпрофе или всерьез собрались разводить у санатория «Голубые озера» «молодых бычков маскайской породы, известных из-за так называемой гранитной говядины».

+2 Юлия Ярышкина

Директор великолукского инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина добилась того, что учреждению присвоено имя академика Ивана Виноградова. Отметим, что лицей представляет собой большой образовательный комплекс, его особенность - четко выстроенная система профильного образования. В начальной школе открыты классы, посвященные математику Ивану Виноградову, в старшей - действуют классы в честь физика-экспериментатора Исаака Кикоина и основателя Института атомной энергии Игоря Курчатова.

+3 Антон Минаков

Плюс три может занести себе в актив региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Как и прежде, лидер партийного отделения либерал-демократов регулярно присутствует в информационном пространстве. Он встречается с избирателями, готовится к парламентской кампании-2026, а намедни в очередной раз отправился в зону СВО, чтобы доставить гуманитарные грузы, сформированные региональным отделением ЛДПР совместно с волонтерами.

+4 Антон Мороз

Плюс четыре заработал депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. Положительной оценкой отмечаем активность политика, который реально работает в округе №3, проводит форумы, а на минувшей неделе организовал субботник по уборке одного из самых посещаемых мест в Любятово – набережной реки Псковы в районе храма Николая Чудотворца. На призыв депутата откликнулись десятки горожан, в том числе настоятель церкви отец Павел и активные прихожане, участники территориальных общественных самоуправлений и местные жители. Общими усилиями навели на набережной чистоту и порядок.

+5 Юрий Сорокин

Плюс пять получает Юрий Сорокин, вице-спикер регионального парламента и директор предприятия «Псков-Полимер», ставшего официальным партнером петербургского «Зенита». Сотрудничество с одним из ведущих футбольных клубов страны – это, конечно же, «вау!» и свидетельство высокого уровня, на который вышла компания Юрия Сорокина. Ключевым элементом партнерства станет выпуск коллекции летней обуви (бренд Nordman) с уникальным дизайном. Он разработан специально для легендарного клуба, который проводит юбилейный, сотый сезон и уже в воскресенье, 12 апреля, сыграет, возможно, в решающем матче за «золото» чемпионата России против своего главного конкурента - «Краснодара».