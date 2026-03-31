Два псковских ветерана СВО заявились на предварительное голосование «Единой России»

Ветераны специальной военной операции, участники региональной программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Андрей Ключко подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Михаил Каратыш будет участвовать в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №9, Андрей Ключко — по одномандатному избирательному округу №7.

Михаил Каратыш — ветеран специальной военной операции, гвардии подполковник запаса, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. В 2022–2024 годах выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике, в Харьковской области, на границе Белгородской области, где получил тяжёлое пулевое ранение. Во время службы в армии занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона тактической группы.

Награждён Орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За возвращение Крыма». В декабре 2025 года стал помощником губернатора Псковской области и занимается вопросами внутренней политики. Кроме того, является лектором Российского общества «Знание».

Андрей Ключко — участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин». Родился в Бобруйске, Белоруссия. Более 25 лет служил в войсках специального назначения. Участвовал во Второй чеченской кампании, контртеррористической операции в Дагестане, событиях 2014 года на Донбассе, миссии в Сирии, а также в СВО. Был доверенным лицом на президентских выборах Владимира Путина. Получил дополнительное образование по педагогике и психологии на базе института повышения квалификации. В свободное время увлекается практической стрельбой, является членом Федерации практической стрельбы России. В 2024–2027 годах входил в состав Общественной палаты Псковской области, но 1 октября 2025 года полномочия были прекращены. Избран депутатом Псковского муниципального округа первого созыва.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.