Правительство Псковской области проработает вопрос о допуске оппозиции к телеэфиру

Вопрос о равенстве допуска оппозиционных партий для освещения их деятельности региональным телеканалом находится на проработке в правительстве Псковской области, документ с соответствующим ответом находится в распоряжении ПЛН.

«Вопрос определения регионального телеканала, обеспечивающего освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, в соответствии с законом Псковской области от 15.07.2010 № 997-ОЗ "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом", находится в стадии проработки», - говорится в документе.

По итогам указанной работы управление информационной политики правительства области разработает проект постановления о региональном телеканале, освещающем деятельность политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов.

Напомним, ранее региональные отделения ЛДПР, «Яблока» и КПРФ написали открытое обращение в правительство Псковской области о реализации гарантии равенства политических партий при освещении их деятельности региональным телеканалом.

Как отмечают депутаты, федеральное и областное законодательство предусматривают наличие в регионе специально определенного телеканала, учредителем которого выступают государственные органы или сама область, для равного освещения работы партий. Однако на данный момент в Псковской области такой механизм отсутствует: постановление правительства, определяющее соответствующий канал, не действует (последнее датировано 2017 годом), а взаимодействие между властями, избиркомом и вещателями не налажено.