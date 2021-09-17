Михаил Ведерников призвал псковичей голосовать на выборах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении призвал псковичей голосовать на выборах.
Губернатор напомнил, что голосование проходит в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.
«Эти выборы определят путь, по которому наша область будет развиваться ближайшие несколько лет. Возможно, самых важных лет для развития региона. Призываю вас прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее нашей любимой Псковской области. Берегите себя и будьте здоровы!» - обратился к псковичам глава региона.