Политика

Михаил Ведерников призвал псковичей голосовать на выборах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении призвал псковичей голосовать на выборах.

«Благодаря поддержке нашего президента, правительства России, коллег из федеральных министерств и ведомств наш регион динамично развивается. Но, чтобы сохранить такие же темпы, нам нужны достойные и профессиональные представители региона в Государственной Думе. Сильные депутаты в Псковском областном Собрании», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что голосование проходит в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

«Эти выборы определят путь, по которому наша область будет развиваться ближайшие несколько лет. Возможно, самых важных лет для развития региона. Призываю вас прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее нашей любимой Псковской области. Берегите себя и будьте здоровы!» - обратился к псковичам глава региона.