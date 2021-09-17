Политика

Полицейские задержали псковичей за расклейкой агитационных листовок

Полицейские задержали псковичей за расклейкой агитационных листовок на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

«Сегодня с утра, 17 сентября, жители нашего города увидели отталкивающее зрелище в виде агитационных печатных материалов КПРФ, которые красуются на каждой стене, опоре наружного освещения, остановке и каждом ограждении вдоль всего Рижского проспекта города Пскова», - сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

Фото здесь и далее: администрация Пскова.

Согласно части 2 раздела VI Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова запрещается размещать афиши, объявления, агитационные печатные материалы и другую печатную продукцию на стенах, фасадах, ограждениях зданий и сооружений, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения и распределительных щитах, других объектах благоустройства.

«Афиши, объявления и иную информацию на территории города Пскова можно вывешивать в местах, установленных правовым актом администрации города. Обращаем внимание, что данные места не были предусмотрены для размещения агитационных материалов!» - подчеркнули в контрольном управлении.

Расклейщиков агитационных материалов задержали сотрудники правоохранительных органов. На нарушителей составят протоколы об административном правонарушении по статье 2.5 Закона Псковской области №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Санкция этой статьи предполагает административную ответственность в виде наложения штрафа, на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.