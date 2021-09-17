Политика

Иеромонах преодолел путь из Клина в Кунью на велосипеде, чтобы проголосовать

Путь из Клина в Кунью на велосипеде преодолел иеромонах подворья Святогорского монастыря, чтобы принять участие в выборах. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Фото: районная газета «Пламя»

Иеромонах Иов (Игорь Вологжанин) приехал на избирательный участок №456, который располагается в здании администрации Куньинской волости.

По словам священнослужителя, Русская православная церковь всегда дает благословение на исполнение гражданского долга.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.