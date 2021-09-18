Политика

Омбудсмен проконтролировал ход выборов в районах Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал ход выборов в Пыталовском и Красногородском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

При посещении избирательных участков Дмитрий Шахов обратил внимание на беспрецедентные меры безопасности по противодействию распространению коронавируса, которые обеспечили для всех избирателей члены участковых комиссий. Это наличие средств индивидуальной защиты - медицинских масок, одноразовых перчаток, специальных жидкостей, а также одноразовых личных ручек для каждого гражданина России, обладающего избирательным правом.

Особое внимание уполномоченный по правам человека уделил беседам с наблюдателями об их работе на участках. Наблюдатели рассказали о своих действиях по контролю за соблюдением всех, установленных законодательством РФ, избирательных процедур, в том числе за обеспечением сохранности бюллетеней после закрытия избирательных участков.

В беседах с наблюдателями Дмитрий Шахов разъяснил наблюдателям их право на неограниченное ведение видеозаписи на участках. Однако для этого нужно уведомить председателя участковой комиссии и вести запись с того места, которое определит председатель. При этом нельзя снимать место тайного голосования, отметил он.

Согласия избирателя на съемку не требуется, ведь фотографирование проводится в государственных, общественных или иных публичных интересах, к которым относится посещение избирательных участков в ходе проведения выборов в органы государственной власти или местного самоуправления, добавил омбудсмен.

В первый день голосования каких-либо существенных нарушений в районах, которые посетил Дмитрий Шахов, выявлено не было. Также он отметил высокую явку жителей этих муниципальных образований, что подтвердили и руководители участковых комиссий.