Явка на выборах депутатов Госдумы в Псковской области приближается к 30%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Псковской области составила 28,18% по состоянию на 20.00 18 сентября (на 15.00 — 23,93%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Явка на выборах депутатов Псковского областного Собрания по состоянию на 20.00 составила 27,25% (на 15.00 — 23,05%).
На выборах главы Куньинского района проголосовали 39,08% избирателей (на 15.00 — 33,42%), а на выборах главы Новосокольнического района — 29,18% избирателей (на 15.00 — 23,98%).
Напомним, голосование стартовало 17 сентября и продолжится до 20.00 19 сентября.