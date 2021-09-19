Международные эксперты оценили прозрачность выборов в Псковской области

Международные эксперты из Испании и Новой Зеландии положительно оценили организацию выборов в Псковской области. Свое мнение на этот счет они высказали в беседе с журналистами 19 сентября, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фернандо Морагон добавил, что прозрачности выборов способствует и тот факт, что каждый житель региона может посетить центр общественного наблюдения в Пскове и ознакомиться с ходом голосования с помощью камер видеонаблюдения.
Положительные впечатления от выборов в Псковской области остались и у эксперта из Новой Зеландии Грегори Саймонса.