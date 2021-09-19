Политика

Международные эксперты оценили прозрачность выборов в Псковской области

Международные эксперты из Испании и Новой Зеландии положительно оценили организацию выборов в Псковской области. Свое мнение на этот счет они высказали в беседе с журналистами 19 сентября, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы три дня работали на избирательных участках. Нас порадовала прозрачность выборов, наличие наблюдателей на каждом участке, - рассказал испанский эксперт Фернандо Морагон. - Мы отметили, что в районах Псковской области достаточно участков для голосования. Также впечатлило наличие системы видеонаблюдения на каждом участке».



Фернандо Морагон добавил, что прозрачности выборов способствует и тот факт, что каждый житель региона может посетить центр общественного наблюдения в Пскове и ознакомиться с ходом голосования с помощью камер видеонаблюдения.

Положительные впечатления от выборов в Псковской области остались и у эксперта из Новой Зеландии Грегори Саймонса.