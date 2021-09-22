Политика

Во время выборов была одна попытка вброса недостоверной информации - Игорь Сопов

Во время выборов в Псковской области была одна попытка вброса недостоверной информации. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября.

«У нас была одна попытка вброса недостоверной информации, когда стали выкладывать кадры с видеокамеры, которая стоит в школе, где голосуют военнослужащие. Там по закону мы не имеем права ставить видеонаблюдение. И в то же самое время — это личные персональные данные. Никто из членов избирательной комиссии не знал, что она работает. Когда начали появляться кадры, по картинке поняли, что это не наша камера, потому что понимаем, как наши камеры пишут. Оказалось, что камера школьная, доступ к которой имеют только школьные работники», - прокомментировал Игорь Сопов.

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Председатель облизбиркома подчеркнул, что по данному факту обратились в полицию. «Это очень серьезный вопрос, он еще не закрыт, будем основательно с ним разбираться. В дальнейшем мы проинформируем, каким образом закончится этот процесс», - сказал он.

«В остальном каких-то проблем, каких-то попыток дестабилизировать ситуацию не было. Были отдельные персонажи, кандидаты от некоторых партий, которые пытались влиять на работу избирательных комиссий, предъявляя в грубой форме им претензии. Но они были остановлены, и проблема была решена», - добавил Игорь Сопов.