Во время выборов была одна попытка вброса недостоверной информации - Игорь Сопов

Во время выборов в Псковской области была одна попытка вброса недостоверной информации. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 сентября.
Председатель облизбиркома подчеркнул, что по данному факту обратились в полицию. «Это очень серьезный вопрос, он еще не закрыт, будем основательно с ним разбираться. В дальнейшем мы проинформируем, каким образом закончится этот процесс», - сказал он.
«В остальном каких-то проблем, каких-то попыток дестабилизировать ситуацию не было. Были отдельные персонажи, кандидаты от некоторых партий, которые пытались влиять на работу избирательных комиссий, предъявляя в грубой форме им претензии. Но они были остановлены, и проблема была решена», - добавил Игорь Сопов.