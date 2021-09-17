Политика

Облизбирком проверит информацию о нарушении тайны голосования на одном из участков в Пскове

Избирательная комиссия Псковской области проверит информацию о нарушении тайны голосования на одном из избирательных участков Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

В Сеть попали скриншоты с камеры наблюдения в спортзале школы, где сегодня проходит голосование. Сообщается, что на видео может быть видно, как именно голосуют избиратели.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов пояснил, что на участке №43 голосуют военнослужащие, а российское законодательство в принципе не предусматривает видеонаблюдение там, где голосуют военные и в медучреждениях. Видео с камеры в спортзале школы: она была установлена по программе безопасности. И какие-то сторонние люди получили к ней доступ и выкладывают в Сеть скриншоты.

«Налицо двойное нарушение: несанкционированный доступ к камере видеонаблюдения школы и выкладывание в Сеть персональной информации. Будем разбираться», — заявил Игорь Сопов. Сейчас на место выехали члены Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.