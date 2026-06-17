«Гайд-парк»: Замруководителя ЦА ЛДПР Элеонора Кавшар о целях и задачах ЛДПР на выборы-2026

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии - заместитель руководителя ЦА ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар, которая на днях совершила визит в Псковскую область. Она расскажет о целях своего приезда, а основной темой эфира станут цели и задачи ЛДПР на избирательную кампанию текущего года.

С чем партия идет к людям и на что рассчитывает? Об этом и многом другом – в 12.00.

Ведущий – Константин Калиниченко. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.