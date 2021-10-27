Политика

Поствыборный пасьянс. Города особого назначения

Псковская Лента Новостей продолжает серию статей, посвященных раскладу политических сил после сентябрьских выборов.

Напомним, в первой публикации цикла мы подробно проанализировали ситуацию, в которой находится команда губернатора Михаила Ведерникова, являющаяся ядром конгломерата элитных групп, представляющих собой действующую власть.

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В этом материале мы отмечали, что действующая власть неоднородна; помимо губернаторской команды, есть и иные группы, связанные с ней «вассально-ленными» отношениями. Это депутаты, главы районов, представители крупного бизнеса и т. д. Сегодня в центре нашего внимания - элитные группы власти, контролирующие крупнейшие города Псков и Великие Луки.

В системе пирамиды власти контроль над Псковом и Великими Луками является одним из главных ресурсов. Именно поэтому мы уделяем им особое внимание. Тем более, что в ближайший год в этих крупных муниципалитетах нас ожидают серьезные перемены. Таким образом, первая причина концентрации внимания на данных группах - чисто политкалендарная. Немногим более месяца назад прошли выборы в областное Собрание депутатов, можно перелистнуть эту страницу, а впереди уже новая повестка - крупнейшие города области вступают в период политической турбулентности. Напомним, что в 2022 году пройдет большая избирательная кампания в муниципалитетах, в том числе выборы депутатов городских дум Пскова и Великих Лук - и подготовка к ним начинается. При этом в Пскове события развиваются уже сегодня. В настоящее время близок к завершению конкурс по замещению должности главы городской администрации - как следствие, в ближайшие дни вступит в должность новый сити-менеджер, продолжится процесс формирования управленческой команды, и мы станем свидетелями нового формата взаимоотношений в муниципальном властном тандеме (глава города - глава администрации).

В Великих Луках нет проблемы с сити-менеджером, там буквально недавно назначили очередного управленца, однако завершившаяся избирательная кампания показала, что представление об абсолютном доминировании городского руководства и полной бесперспективности любых попыток соперничать с ним сильно преувеличены, а значит у оппозиции будет шанс, причем, совсем скоро - в следующем году.

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Во-вторых, Псков и Великие Луки - это крупные центры, в них сконцентрированы основные финансовые ресурсы и промышленный потенциал региона, здесь проходят главные процессы общественно-политической жизни, и ярко выражено присутствие оппозиции. Не стоит забывать, что в Пскове и Великих Луках проживает около половины всего населения региона - соответственно, и почти половина избирателей. Поэтому «столицы» имеют большое значение для всех основных политических сил.

Третья причина связана с двумя первыми: для региональной власти очень важен контроль над городами, их главы должны быть лояльны областному руководству и четко встроены в «вертикаль». Иначе - возможны конфликты и противостояния глав крупнейших муниципалитетов областному руководству, что мы в новейшей истории, начиная с 1990-х, наблюдали неоднократно (глава администрации области Владислав Туманов - мэр Пскова Александр Прокофьев; губернатор Евгений Михайлов - мэр Михаил Хоронен; губернатор Михаил Кузнецов - Михаил Хоронен и мэр Великих Лук Лидия Голубева; губернатор Андрей Турчак - глава Пскова Иван Цецерский). Именно поэтому муниципальные выборы в двух крупнейших городах имеют принципиальное значение не только для городских руководителей и партии «Единая Россия», но и, в первую очередь, для губернаторской команды.

Учитывая всё это, попробуем разобраться, какие задачи предстоит решить основным игрокам, и насколько серьезны стоящие перед ними угрозы.

Псков: в ожидании перемен

На первый взгляд, в Пскове, как Багдаде, «всё спокойно». Глава администрации города Александр Братчиков вернулся в областное Собрание депутатов - пост сити-менеджера занял другой член губернаторской команды Борис Елкин, он берет бразды правления в свои руки и уже через несколько дней по итогам конкурса, очевидно, избавится от приставки врио. Третий год на посту главы города работает Елена Полонская, в гордуме доминирует «Единая Россия», в целом всё под контролем областной власти, оппозиция малозаметна, если не считать отдельных демаршей в гордуме. Глядя на эту картину, кто-то скажет: тишь, гладь и божья благодать. Однако это обманчивое впечатление. На самом деле в Пскове идут серьезные изменения, происходят ротационные процессы, а муниципальная власть вступила в период рисков. От того, насколько готовы основные участники процесса ответить на актуальные вызовы, во многом зависит их будущее.

На фото: глава Пскова Елена Полонская и врио главы городской администрации Борис Елкин

Как уже было сказано, в настоящее время в Пскове проходит сити-менеджерский конкурс. Главу городской администрации избирают муниципальные депутаты - и это должно произойти через несколько дней на сессии гордумы. Напомню, что есть три кандидата - помимо временно исполняющего обязанности сити-менеджера Бориса Елкина, это депутат городской думы от КПРФ, руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров и первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов. Конкурсный процесс близок к завершению, при этом следует отметить, что он не был лишен шероховатостей: так, например, один из желавших поучаствовать в конкурсе (Дмитрий Поршнев) даже обращался с заявлением в прокуратуру. Возможны тут и неожиданные повороты: по информации ПЛН, Сергей Федоров не будет зарегистрирован из-за неполного пакета представленных документов.

Анализируя состав участников конкурса, можно отметить, что реальной серьезной угрозы для губернаторского ставленника на данный момент не существует. Никто из элитных групп не попытался разыграть свою карту, замутить интригу и бросить вызов команде главы региона. И это при том, что в предыдущие годы, при прежних губернаторах, процесс назначения сити-менеджера проходил крайне непросто, с личными уговорами, с «покупкой» лояльности и личными персональными беседами губернаторов с каждым из депутатов. Это показывает, с одной стороны, ослабление депутатского корпуса, с другой стороны - изменение подходов губернаторской команды, которая перешла от формата уговоров к языку директивных указаний. Еще несколько лет тому назад тот же состав гордумы с трудом избирал главу города разноцветными ручками и чуть не опрокинул губернаторского кандидата на выборах сити-менеджера.

Как бы то ни было, наблюдатели убеждены: победит временно исполняющий обязанности сити-менеджера Борис Елкин. На конкурс он идет уверенно, серьезных конкурентов, как мы уже сказали, не видно (даже уровня Валерия Лесникова, претендовавшего на пост главы администрации 4 года назад), палки в колеса врио никто не вставляет. Судя по всему, Елена Полонская не пошла по пути своего предшественника - играть двойную игру не стала. Хотя, как говорят, опасения относительно того, что глава города может пойти на повышение ставок и затеять некую интригу, у политменеджеров из Дома Советов присутствовали.

По крайней мере, пока интриги вокруг сити-менеджерского конкурса не видно. Однако подождем - тут, как говорится, только «вскрытие покажет». Теоретически ожидать можно всякого.

Снятие коммуниста Федорова потенциально может вызвать демарш со стороны оппозиционеров. Понимая бесперспективность своего кандидата, они удовлетворились бы его невысоким результатом при голосовании в гордуме, однако то, что его не допустят, даст оппозиции повод устроить вокруг этого кипиш, громко хлопнуть дверью и сделать в очередной раз заявления о том, что власти боятся оппозиции - поэтому-то и не допустили ее кандидата. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок - наверняка оппозиция попытается использовать факт недопущения своего кандидата по максимуму. Отстранение Федорова от конкурса для оппозиции даже выгоднее, чем вариант, при котором он участвовал бы и набрал небольшое количество голосов. Тем более, несистемная оппозиция свяжет сити-менеджерский конкурс с недавними выборами, на которые также не были допущены ее представители. Таким образом, они попытаются представить это как стратегическую линию власти по недопущению любых альтернативных кандидатов к выборам, чего ранее в псковской политической истории не было.

Как бы ни формировался состав участников конкурса, нельзя быть до конца абсолютно уверенным. В первую очередь, в наших депутатах. Особенно в тех, кто уже не первый срок в гордуме - они привыкли, что с ними встречается губернатор, к ним приходит кандидат в сити-менеджеры, их уговаривают, что-то предлагают и т. п. Старожилы муниципальной политики прекрасно понимают, что с каждым годом их возможности влияния сокращаются, их статус девальвируется, а назначение сити-менеджера - тот самый случай, когда можно поиграть на повышение ставок, попытаться набить себе цену, спрятавшись потом за тайну голосования. Надо осознавать, что гордума не монолитна, эклектична, избрана еще при прежнем областном руководстве, здесь есть разные группы и фракции - все мы помним голосование по кандидатуре Александра Братчикова в 2017-м, голоса за Валерия Лесникова, скандал и последовавшую отставку Ивана Цецерского. Так или иначе, количество голосов за победителя будут сравнивать с результатами предыдущих сити-менеджеров и делать на этой основе выводы.

Однако времена меняются, тем более, что назначение сити-менеджера происходит за год до выборов в Псковскую городскую Думу и устраивать какие-то игры сейчас, когда через несколько месяцев будет решаться судьба депутатов на праймериз, - дело достаточно рискованное. Лучше сегодня проявить лояльность, чтобы в 2022 году получить благословение высшей власти на пролонгацию депутатских полномочий.

Таким образом, проанализировав разные факторы, делаем прогноз, что 29 октября на сессии не произойдет ничего экстраординарного.

На фото: Елена Полонская и депутаты Псковской городской думы

Продолжая разговор о вызовах, отмечу, что жизнь-то выборами не заканчивается. В истории Псковской области есть масса примеров, когда после эффективного проведения кампании и достижения результата на выборах у победителей начинался настоящий раскардаш. Это я к тому, что как заработает муниципальный властный тандем - тайна великая есть. Тут каждый раз гадаем: как в условиях двуглавой модели управления Псковом сложатся взаимоотношения двух руководителей, кто перетянет одеяло на себя, не будет ли напряжения и конфронтации, как они будут взаимодействовать с областным руководством. В тандеме Елена Полонская - Борис Елкин тоже не всё так просто. И первые признаки напряжения наблюдатели уже зафиксировали - по крайней мере, так они истолковали решение гордумы отклонить протест прокуратуры, считающей незаконными полномочия гордумы по согласованию и назначению заместителей главы администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Елена Полонская уже объяснила, что нет никакого личного противостояния с Елкиным, «депутаты ни с кем не хотят воевать» и т.п. - однако здесь, как в том хрестоматийном примере: ложечки нашлись, но осадочек остался. Да, пока оба муниципальных руководителя обмениваются реверансами, демонстрируют готовность работать вместе, но мы помним подобные заявления и в иных тандемах (Цецерский - Слепченко, Полонская - Братчиков)... Так что не станем загадывать - посмотрим, что будет дальше.

Ключевой момент - кто возглавит Псков. Решаться это будет отнюдь не через год, после выборов в гордуму. Решается это сейчас, и тут важно, кто вкладывается, кто идет на выборы и ведет за собой команду ЕР.

Основных вариантов здесь три: во-первых, Елена Полонская, во-вторых, некто другой (причем, с самого начала всем должны дать понять, что вот он - лидер команды и будущий глава), в-третьих, возможен поход на выборы некой «серой лошадки», которая только потом, по окончания избирательной кампании и получения депутатского мандата, будет выведена на первый план и станет главой города. Позиция команды губернатора Михаила Ведерникова, которая будет впервые участвовать в процессе формирования нового состава гордумы (предыдущие выборы прошли в 2017-м, еще при Турчаке) - пока официально не объявлена. Доминирующая политическая сила - партия «Единая Россия» с этим пока не определилась. На кого будут делать ставку, договорятся ли между собой основные игроки, кто будет «башлять» и руководить кампанией, как пройдут праймериз, куда качнется маятник общественных настроений - это всё пока неизвестные в предвыборном уравнении. Между тем до старта неофициальной избирательной кампании остаются считанные месяцы - и определяться надо уже сейчас.

Известно, что Елена Полонская - харизматичный политик, она достаточно популярна у определенного сегмента населения, ведет активную публичную деятельность, предпочитает прямые коммуникации с жителями города. В этом плане она многое взяла от своего предшественника - популиста Ивана Цецерского, что несомненно отражается на ее рейтинге. Как известно, ей покровительствуют депутат Госдумы Александр Козловский и отчасти члены команды экс-губернатора Андрея Турчака. С другой стороны, для определенной части псковской политической и административно-хозяйственной элиты госпожа Полонская - явный раздражитель. Далеко не все разделяют ее популистские методы работы с населением и рады видеть ее в кресле главы города. В соответствии с исторической традицией, как обычно, у главы города в Доме Советов (и не только там) есть влиятельные недоброжелатели. Она часто становится объектом информационных атак, построения конспирологических версий и прочего мифотворчества. В настоящее время активно ходят разговоры о якобы существующем «списке Полонской» на выборы в гордуму, параллельно ходят слухи и разговоры о поисках альтернативных кандидатов из числа бывших чиновников, депутатов различного уровня и т.п.

Пока за неимением публично обозначенных кандидатов, Елена Полонская выглядит явным фаворитом. На ее стороне - статус действующего руководителя, пост секретаря городского отделения ЕР, известность в городе, высокая мотивация, пробивной характер. Но, как показывает псковская политическая история, всё это может быть отодвинуто по воле вышестоящего начальства.

Важнейший вопрос: если не Елена Полонская, то кто может стать лидером команды ЕР в областном центре? В этой связи некоторые наблюдатели называют имя Бориса Елкина, однако он, хотя и продемонстрировал за последние месяцы свой потенциал, умение работать со СМИ и ловить волну общественных настроений, не имеет опыта политической работы. К тому же неизвестно, видит ли он продолжение своей карьеры в этой плоскости - проще говоря, надо ли ему всё это. Маловероятно, что такая комбинация будет иметь место.

На фото: Александр Братчиков, Михаил Ведерников и Борис Елкин

Вне зависимости от того, кто в будущем возглавит город, бесспорно, выборы в гордуму будут непростыми для власти. Город традиционно дает меньшие проценты ЕР, протестно настроенных здесь больше, чем в районах, и выборы депутатов областного Собрания это в очередной раз подтвердили. Один из основных выводов, который можно сделать по итогам завершившейся кампании, заключается в том, что оппозиция почувствовала: в условиях, когда социально-экономическое положение ухудшается и народ устал от ковид-ограничений, в крупных городах теоретически можно выиграть - и наверняка она постарается взять реванш в следующем году. Как мы уже говорили, на выборах в ПОС, несмотря на большие избирательные округа, в городах такой шанс у оппозиционеров был вполне реальным. То, что они им не воспользовались, - их вина. Основной вопрос здесь - готовы ли представители оппозиции переступить через прежние обиды и расхождения во взглядах - и если уж не выступить единым фронтом, то хотя бы договориться между собой о «дележе» одномандатных округов. Как мы знаем, оппозиция могла выиграть как минимум в половине псковских округов на выборах в ПОС (округ №1, где эсер Наталья Тудакова могла победить Алексея Севастьянова, и округ №2, в котором коммунист Дмитрий Михайлов имел шансы в борьбе с Еленой Лунгу), если бы договорились и не растаскивали голоса протестного электората. Так что теперь важно, как будет действовать члены КПРФ, «Яблока» и проч. - учтут ли они свои ошибки, договорятся ли, распределят ли своих кандидатов на выборной местности, чтобы не было топталищ. Пока они не продемонстрировали реальных намерений, но понимание этого у представителей некоторых региональных отделений партий, безусловно, есть.

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Великие Луки: чтобы всё осталось по-прежнему, всё должно измениться

Если в Пскове партия власти выступила ожидаемо хуже, чем в муниципалитетах, то в Великих Луках ее результат был еще менее убедительным. По двум областным округам представители «Единой России» прошли с минимальным преимуществом и дали представителям оппозиции повод оспаривать итоги голосования в судебном порядке. И пусть результат судебных процессов был заранее предрешен, однако это, во-первых, дало основания сомневаться в легитимности выборов, во-вторых, продемонстрировало, что у ЕР в Великих Луках не всё так «схвачено», как раньше. Напомню, что альтернативные кандидаты, которые ранее не имели здесь электоральной и ресурсной базы, в этот раз в короткие сроки смогли развернуться. Например, яблочники, о которых в Великих Луках многие годы ничего не было слышно, сумели привлечь значительные финансовые средства и в ходе активной фазы избирательной кампании «оккупировали» городские пространства, обращали на себя внимание благодаря наружной агитации, не говоря уже про другие виды АПМ.

Более того, результат депутата Госдумы - выходца из Великих Лук Александра Козловского оказался худшим в его «вотчине» - в городе на Ловати. По имеющейся у нас информации, результаты оказались неожиданными, непредсказуемыми, противоречили данным предвыборной социологии ЕР и реляциям партийных начальников. Всё это говорит о том, что во втором по величине городе области политическая ситуация не так стабильна, как это представлялось ранее. Проявился рост протестных настроений. Прежнее представление о том, что в Великих Луках «всё стабильно и благонадежно», ныне не в полной мере соответствует действительности. Естественно, критики великолукской власти объясняют это определенным регрессом городского руководства и стагнацией общественно-политических процессов, вызванными доминантной на протяжении многих лет политической группы Козловских.

Если в Пскове регулярно происходит ротация - и по крайней мере в рамках одной партии меняются как главы города (Ян Лузин, Иван Цецерский, Елена Полонская), так и сити-менеджеры (причем, это не ритуальная смена, а становится принципиально иным формат взаимодействия глав внутри тандема), то в Великих Луках мы наблюдаем другую модель. Многие годы главой города является Николай Козловский. Подконтрольные ему главы администрации меняются, но это не имеет принципиального значения. Группа Козловских по-прежнему доминирует в городе. Некоторые называют это той самой стагнацией и отсутствием политической конкуренции. Другие, наоборот, говорят в этой связи про стабильность и возможность городских властей заниматься не столько политической борьбой, сколько вопросами социально-экономического развития и улучшением жизни великолучан.

На фото: глава Великих Лук Николай Козловский и экс-губернатор Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Однако, несмотря на такое доминирование в политике, партия власти в Великих Луках, как уже было сказано, показала на сентябрьских выборах не очень убедительные результаты. Многие видят причину этого в усталости избирателей от городской власти и в методах политической работы, которые приветствуются не всеми. С другой стороны, надо признать, что в ходе этой кампании единороссы столкнулись с системным противодействием и ресурсно емкими кампаниями оппозиции - причем произошло это впервые за многие годы. К этому власти оказались не готовы. Возможно, потому что привыкли к совсем другим кампаниям - к тому, что у них все под контролем, или к борьбе с многолетним оппонентом данной группы - бизнесменом, экс-депутатом регионального парламента Дмитрием Матвеевым. Так или иначе, проценты по итогам голосования оказались заметно ниже ожидаемых.

Отмечу, что наряду с уже обозначенными объяснениями звучит и конспирологическая версия, согласно которой губернаторская команда решила несколько «подопустить» своего сателлита - группу Козловских, ресурсные возможности и политические позиции которой традиционно вызывают у областной власти беспокойство: мандат депутата Госдумы у Александра Козловского, контроль над региональным отделением ЕР - у них, Великие Луки и районы на юге области - тоже их, развивается мощный бизнес и т. д. Действительно, не секрет, что в группе Козловских мы видим последний осколок былой полицентричности, когда в Псковской области существовали различные влиятельные самостоятельные игроки и разные центры принятия решений.

С другой стороны, данная версия, скорее всего, не более чем очередная попытка столкнуть лбами губернаторскую команду и ее политических партнеров.

Надо понимать, что несмотря на свой «особый статус» в Великих Луках и политический вес в регионе, Козловские не противопоставляют себя центральной власти, грамотно и тонко ведут свою игру, им долгие годы удается вписывается в каждую новую губернаторскую команду, при этом ничего не теряя, а только приобретая.

Но, как уже отмечали обозреватели ПЛН, само наличие такого относительно самостоятельного игрока и укрепление им своих позиций не укладывается в модель, последовательно выстраиваемую командой нынешнего губернатора. Так что с высокой долей вероятности можно прогнозировать: рано или поздно здесь что-то будет происходить, тем более, что на повестке стоит вопрос избрания депутатов Великолукской городской думы и сохранения контроля над «южной столицей» региона.

На фото: депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский

Не исключено, что областное руководство предпримет усилия, дабы перехватить какие-то из рычагов управления кампанией в Великих луках. Таким образом, здесь может быть предпринята попытка введения эдакого «внешнего управления» выборным процессом.

Также мы можем наблюдать постепенное внедрение области в информационную среду Великих Лук. До недавнего времени обозреватели, описывая здешнюю медиасферу, подчеркивали абсолютную доминанту городских властей и могли использовать едва ли не одну-единственную фразу: «СМИ входит в группу Козловских». Теперь появились и ресурсы, контролируемые командой Михаила Ведерникова. Такое здесь наблюдаем впервые со времен работы губернатора Михаила Кузнецова (2004-2009).

Главные вопросы - как будет формироваться новая команда в Великолукскую городскую думу, возглавит ли ее действующий глава Николай Козловский - или же он предпочтет уйти из публичной политики, при этом постаравшись сохранить контроль.

В принципе это вполне возможно сделать путем делегирования на эту должность одного из представителей данной группы, обладающего доверием ее руководителей. Это позволит освободиться от личных ограничений, выйти из-под информационного удара, нивелировать проблему, связанную с антирейтингом, продемонстрировать ротацию и обновление, при этом сохранив систему без кардинальных изменений. Окончательное решение тут за Николаем Козловским и Михаилом Ведерниковым – ждем этого решения. Напомню, что ранее в интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Великих Лук заявил, что решение об участии/неучастии в кампании-2022 будет приниматься весной следующего года, то есть примерно за полгода до выборов.

Серьезным помощником здесь может стать команда депутата Государственной Думы, руководителя регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, проведшая в 2021 году весьма эффективную избирательную кампанию. У этой группы очевиден потенциал, есть определенная ресурсная база, в том числе и организационная, есть профессиональные кадры – и не только в Великих Луках, но и в региональном партийном отделении. Напомню, что традиционно организацией выборов в Великих Луках занимается заместитель главы города, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Гусев, уже много лет работающий с группой Козловских и прошедший не одну избирательную кампанию (отмечу, что срок исполнения им обязанностей секретаря местного отделения партии власти завершается). Также предположительно заниматься организацией выборов в Великих Луках будет профессиональный социолог Наталья Мельникова, которая участвовала в организации недавней кампании Александра Козловского.



На фото: Наталья Мельникова демонстрирует Елене Полонской и Борису Елкину футболку с изображением лидеров списка ЕР на парламентских выборах Сергея Шойгу и Сергея Лаврова

С учетом того, что ранее мы отмечали усиление губернаторской команды, надо понимать: многое зависит от Михаила Ведерникова. Да, любые согласования должны проходить в «Единой России», но решающее слово – за губернатором.

К сказанному остается добавить, что очень важно и то, как к кампании следующего года подойдет оппозиция, которая почувствовала, что шанс победить у нее есть именно в городах. Повторюсь, это касается не только Великих Лук, но и Пскова. В отличие от большинства муниципальных районов, исправно приносящих партии власти высокие результаты на выборах, обе «столицы» традиционно дают меньший процент - и протестные настроения здесь выше.

Несмотря на то, что на будущий год в муниципалитетах Псковской области пройдет почти 30 значимых избирательных кампаний, свои основные усилия оппозиция наверняка сосредоточит в битвах за Псков и Великие Луки.

Завершившаяся кампания по выборам депутатов областного Собрания подтвердила: именно в крупных городах оппозиция имела шанс обойти кандидатов от партии власти - и наверняка постарается взять реванш на выборах в городские думы Пскова и Великих Лук.

Таким образом, выборы 2022 года обещают стать серьезным экзаменом для всех основных участников политического процесса. Впрочем, это уже тема следующего большого разговора. В ближайшие дни мы разберем, что происходит в рядах оппозиции — какие там изменения после сентябрьских выборов, показала ли она на них свой потенциал и может ли рассчитывать на реванш в следующем году.

Александр Савенко

Продолжение следует