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Политика

Поствыборный пасьянс. Губернатор и его команда

20.10.2021 16:41|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за процессами и явлениями в региональной политике. Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвященных новому раскладу политических сил, который можно наблюдать после сентябрьских выборов в областное Собрание депутатов.

 

В ближайшие дни в нескольких статьях ПЛН постарается дать ответы на ряд актуальных вопросов. Что изменилось по итогам главной избирательной кампании 2021 года? Кто усилился, а кто ослаб? И главное, что дальше – какие угрозы и вызовы стоят перед псковским политическим классом? Может ли оппозиция рассчитывать на реванш в следующем году, на выборах депутатов Псковской и Великолукской городских дум? Во всем этом попробуем разобраться вместе с читателями.

Если попытаться нарисовать крупными мазками картину региональной общественно-политической жизни, то примерно три четверти этого полотна представляет собой конгломерат элитных групп, которые принято называть «действующая власть». Это политики, чиновники, чиновники, в целом ориентированные на главу области. При этом речь здесь не о губернаторской команде как таковой, а в более широком смысле слова. Тут есть и младшие партнеры, и вассалы, и сателлиты, их можно называть по-разному. Понятно, что они присутствуют не только в политике, но и во многих других сферах. В последние годы эта группа становится все более монолитной, а степень зависимости ее отдельных представителей от фигуры губернатора - всё более значима. Если еще 10-15 лет назад понятие «действующая власть» имело полицентричный характер, то теперь центр только один. 

Значительно меньше по своему количественному составу и разнообразию группа, включающая представителей системной оппозиции. Они также представлены в законодательном органе власти, представительных органах местного самоуправления, в меньшей степени - в бизнесе и общественном секторе. Ну, а в исполнительных органах власти таких почти не осталось. В областном Собрании депутатов по итогам сентябрьских выборов их число также сократилось. Однако ряд парламентариев сумели прорваться в новый созыв ПОС. В целом представители данной группы в той или иной степени лояльны действующей власти — причем, степень их лояльности становится всё больше. А возможностей для самостоятельности у системной оппозиции всё меньше. Если прежде представители этих условных групп, хоть и «присягнули», но могли позволить себе идти не в ногу, устраивать некие демарши, даже шантажировать власть с целью достижения в последующем договоренностей, периодически жестко бодаться на выборах, то в последние годы коридор этих возможностей сузился до минимума.

Есть и третья группа — это несистемная оппозиция. В отличие от предыдущей, данная группа постепенно растет. Оно и понятно, так как политическое пространство сжимается - и все недовольные, или неспособные найти свое место в системе, выдавливаются за границы легального политического поля. Представителей этой группы в псковской региональной политике всегда можно было пересчитать по пальцам. Но, если раньше у них был шанс куда-то прорваться и быть востребованными, то по итогам прошедших выборов эта группа еще больше маргинализировалась.

Многие псковские бизнесмены, общественные деятели, политики и даже некоторые чиновники, которые не поняли или не приняли по разным причинам предложенные правила игры, тоже оказались в этом списке.  Для подобных экс-чиновников госслужба ныне - табу, для политиков - ограничены электоральные возможности. Для несистемщиков путь в легальную политику, в том числе на выборы в представительные органы власти, жестко перекрыт. Многие из тех, кто были представлены в Собрании, потеряли свои мандаты - например, Ульяна Михайлова, Всеволод Козловский, Лев Шлосберг. Едва ли не последний из этих «могикан» — руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг - был снят с выборов по решению суда и в дальнейшем выведен из числа депутатов Псковского областного Собрания. Если раньше Лев Шлосберг имел статус регионального парламентария и в определенном смысле был частью системы, то теперь он лишен этого положения и фактически объявлен «персоной нон грата».

Таким образом, весь политический ландшафт Псковской области можно разделить на эти три условные составляющие. Они сложились достаточно давно - и меняются тут разве что пропорции и соотношения. Какие же доли влияния ныне у основных политических игроков?

Сегодня в центре нашего внимания — команда губернатора Михаила Ведерникова, которая является ядром того самого конгломерата, который мы обозначаем как «действующая власть».

Естественно, данная группа неоднородна - в нее входит «ближний круг» Михаила Ведерникова, люди, приглашенные им на работу  из-за пределов региона, чиновники администрации области, руководство областного Собрания, депутаты, главы районов, крупные бизнесмены, представители общественности, культуры, образования, здравоохранения. У команды Михаила Ведерникова есть крупные сателлиты - например, группа Николая и Александра Козловских, которые контролируют региональную организацию «Единой России» и второй по величине город области - Великие Луки. 

По мнению экспертов, по итогам прошедшей избирательной кампании, несмотря на все шероховатости этого процесса, отдельные просчеты и трудности, губернаторская команда укрепила свои позиции. Глава региона сумел решить все стоявшие перед ним задачи. Да, не всё было легко и гладко, процент оказался чуть ниже, чем пять лет назад, но в целом результат достигнут. Потому что главное - не процент, а количество и соотношение полученных мандатов. Серьезный экзамен сдан — без каких-либо грубых косяков, из-за чего область попадала бы с негативными инфоповодами в федеральную повестку. Оппоненты действующего губернатора тут со мной не согласятся, припомнив не очень убедительные результаты в некоторых одномандатных избирательных округах в Пскове и Великих Луках. Это несомненно так, однако кто ж про это вспомнит через месяц - ну кроме самих проигравших? Главное, что контрольный пакет остался у действующей власти. 

Центральным событием общественно-политической жизни Псковской области в предвыборный период стал визит президента. На фото: Владимир Путин на открытии мемориала в честь Александра Невского в Гдовском районе.

Следует понимать, что проходящие раз в пять лет выборы в региональный парламент традиционно очень важны для всех политических сил, и прежде всего для руководства области. От расклада в областном Собрании во многом зависят позиции команды губернатора. В качестве подтверждения тут можно привести целый ряд примеров и напомнить, что именно неудачные для власти выборы регионального парламента в начале нулевых и последовавшие за этим скандалы, связанные со снятием тогдашнего председателя областного Собрания депутатов Юрия Шматова, во многом предопределили поражение Евгения Михайлова по итогам губернаторской кампании 2004 года.

Партия власти, список кандидатов которой на выборах в Собрание возглавлял сам губернатор, получила большинство голосов избирателей. Во всех тринадцати одномандатных округах победили кандидаты — единороссы. Таким образом, по сути, повторено достижение пятилетней давности, когда представители «Единой России» впервые выиграли во всех 100 процентах одномандатных округов — правда, тогда их было больше: двадцать два вместо нынешних тринадцати.

Отмечу, что среди депутатов есть ряд фигур, которых выдвинул лично губернатор, - например, главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Получив контрольный пакет, партия власти без сучка и задоринки сформировала из состава фракции «Единой России» весь руководящий состав Собрания. При этом оппозиция впервые в истории псковского регионального парламента даже не посмела предложить альтернативные кандидатуры. 

Кроме того, пролонгированы полномочия в Совете Федерации Андрея Турчака. Необходимо напомнить, что в преддверии избирательной кампании отдельные представители псковской политической элиты, связанные с прежней губернаторской командой, рассчитывали на то, что участие экс-губернатора приведет к каким-то политическим столкновениям и негативно отразится на позициях Михаила Ведерникова. По итогам избирательного марафона можно сказать, что этого не произошло. Андрей Турчак и центральный штаб «Единой России» делегировали полномочия по проведению кампании руководству области и фактически не вмешивались. Главным символическим итогом здесь стал беспрецедентный уровень поддержки, которую Андрею Турчаку оказали депутаты областного Собрания. Как это ни парадоксально, его поддержали не только члены фракции партии «Единая Россия», но и представители оппозиции. 

На фото: губернатор Михаил Ведерников с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым

Также следует отметить, что в Государственную Думу проведены сразу два кандидата «от региона» – действующий депутат, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский (по одномандатному округу) и руководитель Центрального исполнительного комитета партии, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов (по партийным спискам).

При этом количество представителей оппозиции в областном Собрании депутатов стало меньше. Скажем, если в прежнем созыве регионального парламента фракция КПРФ включала в себя пять человек, то теперь коммунистов только трое. Во фракции ЛДПР было три человека, теперь — один. Столько же в Собрании и яблочников, а прежде их было двое (справедливости ради отмечу, что и общее число депутатов сократилось с 44 до 26). К тому же, как уже говорилось выше, теперь среди законодателей нет лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга, на протяжении всех последних лет являющегося главным раздражителем для регионального руководства. При всем уважении к депутату-яблочнику Артуру Гайдуку, равнозначной заменой Льву Шлосбергу он не станет - по крайней мере, сейчас он так не воспринимается. В целом, как убеждены наблюдатели, контроль губернаторской команды над Собранием усилился. Совершенно очевидно, что роль действующего главы области и степень его влияния по итогам прошедших выборов стали выше, команда Михаила Ведерникова доминирует.

Однако в политике почивать на лаврах не стоит, как говорил экс-губернатор Андрей Турчак, не стоит погружаться в теплую ванную ванну. Впереди - новые вызовы. Уже в следующем году в регионе пройдет большая кампания в муниципалитетах, нас в первую очередь здесь интересуют выборы в Псковскую и Великолукскую городские думы. Представляется бесспорным, что оппозиция, показавшая на сентябрьских выборах свой потенциал, постарается взять реванш именно в крупнейших городах области. Не стоит исключать, что избирательные кампании будут проходить на фоне перемен и продолжающейся ротации кадров. Да, пока тут без изменений, если говорить про политических топ-менеджеров администрации региона. По крайней мере, вице-губернатор, назначение которого уже не раз было публично проанонсировано, так и не появился. Вполне возможно, что и не появится в ближайшее время. Напомню, что это кресло как стало свободным почти два года назад, в декабре 2019-го, после отставки Николая Цветкова, - так и пустует до сих пор.

На фото: руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев и его первый заместитель - начальник управления внутренней политики Оксана Иванова

Однако и без него в Доме Советов сформировался квартет, участники которого так или иначе занимаются вопросами внутренней политики. Наряду с советником губернатора - политтехнологом, президентом Ассоциации электронной электоральной политики Александром Серавиным, это руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, его заместитель - начальник управления внутренней политики Оксана Иванова и советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев, который в последнее время постоянно дает понять, что местными масс-медиа его компетенции не ограничиваются — и он готов заниматься политическими вопросами.

Уже в ближайшее время кураторам внутренней политики предстоит «разрулить» ситуацию в областном центре, где совсем недавно прошла смена главы администрации города, продолжается формирование новой команды муниципальных управленцев и совсем скоро начнется подготовка к выборам депутатов городской думы.

Впрочем, это тема для отдельного большого разговора, и в ближайшие дни Псковская Лента Новостей обязательно к ней вернется.

Александр Савенко

Продолжение следует

Источник: Псковская Лента Новостей
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