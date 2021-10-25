Политика

Кто станет сити-менеджером Пскова, решат депутаты гордумы 29 октября

58-я сессия Псковской городской Думы пройдет в Городском культурном центре Пскова 29 октября. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Полонская.

В повестку включены 29 вопросов, но главным станет рассмотрение гордумой материалов работы конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова и вопроса о назначении на указанную должность.

Напомним, на этот пост претендуют исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин, первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Сергей Федоров и первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов.

Кроме того, депутатам предстоит согласовать назначение Жанны Ивановой на пост директора Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28, назначение Олега Сладковского на должность директора учреждения «Снежинка», согласовать продление срока исполнения обязанностей директору спортшколы «Гармония» Римме Мухтаровой, заведующей детским садом №48 «Лучик» Елене Крючковой и заведующей детским садом №57 «Маленькая страна» Ольге Казаковой.

Также депутаты внесут изменения в решение Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 №1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».