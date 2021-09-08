Политика

Предвыборный гамбит

До выборов депутатов Псковского областного Собрания остается чуть больше недели, и всё актуальнее становятся вопросы о том, какими будут итоги голосования 17-19 сентября, кто из кандидатов и партий пройдет в следующий созыв регионального парламента.

Как мы уже неоднократно отмечали, общий расклад здесь давно понятен. Также, как и на выборах в Государственную Думу, лидируют «Единая Россия» и ее представители в одномандатных избирательных округах. По большому счету, не столь даже важно, сколько именно наберет «партия власти» по единому избирательному округу — более 50%, на что рассчитывают сами единороссы, или порядка 40-45%, которые отводят ЕР социологи и политические эксперты. С учетом побед кандидатов-одномандатников «Единая Россия» почти наверняка получит «контрольный пакет» в областном Собрании нового созыва.

Что касается оппозиции, то, как бы кто к этому ни относился — с сочувствием или, наоборот, со злорадством, следует признать очевидное: она не смогла эффективно подготовиться к важнейшей кампании, не сумела привлечь значительные финансовые ресурсы, договориться между собой, выставить команды сильных кандидатов, более того, у некоторых списки оказались обезглавлены. Все тут на оппозиционном фланге пошли своими колоннами и никаких тактических альянсов не сложилось - даже на таком уровне, как было пять лет назад, в ходе предыдущей кампании 2016 года. Тогда своего рода объединяющим звеном стало присутствие в рядах ряда оппозиционных партий (КПРФ, «Справедливая Россия» и др.) представителей так называемой «группы Михаила Гавунаса», благодаря чему у них появились дополнительные ресурсы для ведения кампании. В этот раз ничего подобного не произошло. В итоге шансов дать бой партии власти в дни трехдневного голосования фактически нет. Между тем поиск путей прохождения оппозиционеров в областное Собрание продолжается.

Так все-таки есть ли шанс у оппозиции? Сумеют ли ее представители прорваться в региональный парламент? И как им использовать, по сути, единственную возможность — выборы в одномандатных округах?

Этой теме и будет посвящен очередной материал в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021».

Много нас, а он один...

Для лучшего понимания ситуации напомню, что областное Собрание следующего созыва станет значительно меньше по количеству депутатов. Вместо нынешних 44 парламентариев в нем будет всего 26. Половину мандатов получат представители партий, преодолевших по результатам голосования 5-процентный барьер. С учетом предвыборных рейтингов можно с высокой долей уверенности прогнозировать, что прошедшие в Собрание оппозиционные партии получат по одному, максимум - два депутатских места. Гарантированно кресла в региональном парламенте займут разве что лидеры региональных отделений партий, занявшие первые позиции в списках (первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак).

Фракции оппозиционных партий в Собрании станут значительно меньше. Для сравнения сейчас представителей КПРФ пятеро (Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов, Николай Чувайлов, Анатолий Копосов, Сергей Сосновский), «либерал-демократов» - трое (Антон Минаков, Сергей Литвиненко, Юрий Павлинов), эсеров — двое (Наталья Тудакова, Владимир Панченко), и столько же яблочников (Лев Шлосберг, Артур Гайдук).

Очевидно, что желающих пролонгировать полномочия либо впервые стать депутатами значительно больше, чем мест, которые может получить оппозиция. Перед лидерами партийных объединений и стремящимися прорваться в Собрание политиками встает вопрос, как оказаться в законодательном органе, если не удастся пройти по партийному списку. Очевидно, что единственный путь здесь, можно сказать, последний шанс оппозиции — это 13 одномандатных избирательных округов. Но победить в них будет очень сложно.

Традиционно здесь успех празднуют единороссы. На выборах пятилетней давности они показали стопроцентный результат — выиграли во всех одномандатных округах, тогда их было еще 22.

В целом количество побед представителей оппозиции на выборах и довыборах в областное Собрание в одномандатных округах за последнее десятилетие можно пересчитать на пальцах.

Практика показывает, что победить в одномандатном округе представитель оппозиции может только в том случае, если, во-первых, кандидат от «парти власти» новичок на округе, а во-вторых, необходимо объединение представителей оппозиции под одного кандидата, имеющего шансы на победу. Иначе говоря, если в списке участников выборов присутствует сразу несколько представителей оппозиционных партий, то они растаскивают голоса протестного электората, что, в конечном счете, обеспечивает победу единоросса. Таким образом, для того, чтобы победить, оппозиционерам надо договориться между собой, достичь неких компромиссов, где-то уступить и что-то получить взамен — чтобы, пользуясь шахматной терминологией, провести эдакий предвыборный гамбит — перед началом голосования пойти на некие жертвы, но все-таки «поставить подножку» кандидатам от партии власти и достичь цели.

Цель оправдывает средства?

По информации ПЛН, именно такой переговорный процесс проходит в Пскове в настоящее время. Как свидетельствуют наши источники, в нем участвуют представители КПРФ и «Яблока». Видимо, не стоит исключать участия в этом процессе и представителей «Справедливой России». Естественно, предмет обсуждения — ситуация в одномандатных округах и шансы кандидатов от оппозиции.

Как уже было сказано, одномандатных округов всего 13 — но далеко не во всех из них у представителей оппозиции есть даже теоретические шансы претендовать на кресла депутатов-одномандатников. Уж точно здесь не стоит говорить про округа, которые включают в себя районы, традиционно дающие ЕР высокие проценты. Относительные шансы есть разве что в нескольких псковских городских округах.

На фото: лидеры списка КПРФ Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов

Рассмотрим ситуацию в округах подробнее. И начнем с псковского одномандатного округа №2, где «Единую Россию» представляет врач Елена Лунгу. Его кандидаты-оппозиционеры традиционно видят перспективным для себя. И это вполне обоснованно — и коммунист Дмитрий Михайлов, и яблочник Артур Гайдук когда-то здесь побеждали. Оба идут в Собрание, и оба, кстати, являются кандидатами в депутаты Госдумы по псковскому одномандатному округу №148. Отчего сразу возникает версия, согласно которой возможен некий размен — один снимается с дистанции на выборах в федеральный парламент, другой — в региональный. Примечательно, что «Справедливая Россия» выставила здесь экс-депутата областного Собрания Павла Николаева, который хоть и идет в рядах СР, воспринимается наблюдателями членом «команды Михаила Гавунаса». Еще один представитель данной группы — директор завода «Евро-Керамика», спонсор коммунистов Владимир Панченко выглядит одним из главных интересантов в схеме, которая может обсуждаться в ходе переговорного процесса. Он действующий депутат — член фракции «Справедливая Россия», однако на нынешние выборы идет в списке кандидатов от КПРФ. Занимает в тройке лидеров третью позицию, сразу за Петром Алексеенко и Дмитрием Михайловым.

На фото: Владимир Панченко и Павел Николаев на сессии областного Собрания

Если предположить, что по итогам выборов коммунисты получат два мандата, и оба лидера списка не сумеют победить в одномандатных округах №11 (Алексеенко) и №2 (Михайлов), то мандат депутата бизнесмену не достанется. А в том случае, если, скажем, Михайлов победит в своем одномандатном округе, то второй депутатский мандат достанется именно Панченко.

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То есть он должен быть заинтересован в том, чтобы именно коммунист победил в округе. Как предполагают эксперты, в рамках решения этой задачи с выборов мог бы сняться и Павел Николаев, и теоретически Артур Гайдук — в том случае, если бы были достигнуты договоренности по уже обозначенному «размену». К слову, то, что такая ставка может сыграть, показали довыборы депутата областного Собрания в 2019-м — те самые, на которых победил яблочник Артур Гайдук, когда сняли кандидата-коммуниста.

На фото: депутаты-яблочники Лев Шлосберг и Артур Гайдук

Достаточно уверенно можно предполагать, что на переговорах оппозиции обсуждается и ситуация в одномандатном округе №7 (Псковский и Гдовский районы). «Единую Россию» здесь представляет руководитель дорожной компании, экс-заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь, «Яблоко» - гдовский фермер, депутат районного собрания Александр Конашенков, а КПРФ - депутат Псковского районного собрания, секретарь обкома КПРФ Александр Ножка. При снятии одного из оппонентов единоросса, шансов получить более высокий результат у другого представителя оппозиции, вероятно, становится больше.

На фото: секретарь обкома КПРФ Александр Ножка во главе праздничной колонны коммунистов

Как уже было сказано, не стоит исключать участия в описываемом процессе и эсеров. Тут обращаемся к ситуации в псковском одномандатном округе №1, где от «Справедливой России» баллотируется в депутаты руководитель партийной фракции в областном Собрании Наталья Тудакова. Для того, чтобы гарантированно остаться в региональном парламенте, ей надо побеждать коллегу, единоросса Алексея Севастьянова. Ибо, если представить, что эсеры все-таки получат по партийным спискам второй мандат, то, вполне вероятно, достанется он не включенной в список лидеров под №3 Наталье Викторовне, а директору компании «Псковжилстрой» Владиславу Абрамову.

На фото: Наталья Тудакова, Олег Брячак и Владислав Абрамов

Отмечу, что «яблочный» кандидат по первому округу Николай Кузьмин снят с выборов, а вот коммунист — экс-депутат Псковской гордумы Олег Смирнов по-прежнему в составе участников забега.

Приведенный здесь список округов, возможно, не полон. Кто ж знает наверняка о каких еще территориях идет речь в рамках переговорного процесса?

По мнению экспертов, менее вероятен подобный сценарий в районах и в обоих великолукских одномандатных округах — по той причине, что выдвинутые там кандидаты мало подходят под такое объединение. С трудом верится, что под них (скажем, под Всеволода Козловского, выдвинутого «Яблоком») кто-то будет снимать кандидатуру. Но в нескольких округах у оппозиции теоретически что-то может выгореть. Тем более в том случае, если партийцы смогут найти компромиссы и договориться о распределении своих кандидатов на предвыборной местности. Разумеется, у кого-то из читателей может возникнуть вопрос о том, насколько такое возможное партнерство сочетается с идеологическими расхождениями представителей указанных партий. Задаваться таким вопросом можно, но надо понимать, что это - реальная политическая жизнь. И здесь цель оправдывает средства. Как говорится, тут ничего нельзя исключать. То же самое можно наблюдать в блогах и телеграм-каналах, авторы которых еще недавно активно топили за «Яблоко», а сейчас действуют в интересах кандидатов от КПРФ.

Сработает ли это?

Отмечу, что в самих региональных отделениях оппозиционных партий не дают внятного ответа на вопросы о ведущихся переговорах. Что и понятно. Кто же будет раскрывать свою предвыборную стратегию, тем более - еще до того, как приняты конкретные решения. Отмечу, что в истории Псковской области были примеры подобных соглашений, как были и случаи, когда в последний момент всё срывалось.

В любом случае будем наблюдать, как будут развиваться события и произойдут ли снятия кандидатов. Если да - то важен вопрос, приведет ли всё это к перетеканию голосов. На самом деле это не простой вопрос. Эта задача не решается простыми арифметическими действиями. То есть тут не так, что один оппозиционер снял кандидатуру и призвал сторонников голосовать за другого оппозиционера — и все пошли голосовать в соответствии с его призывом. Предположу, что люди, которые, допустим, собирались голосовать за доктора Артура Гайдука («Яблоко») при его возможном снятии с выборов в областное Собрание могут проголосовать за другого доктора — Елену Лунгу, а не делать выбор по принципу оппозиционности кандидатов или следовать призыву голосовать за кого-то. В общем, это вопрос для социологов, профессионально занимающихся электоральными процессами. И кстати говоря, при принятии таких решений в партиях и штабах кандидатов обычно проводят социологические исследования, внимательно изучают ситуацию, взвешивают все «за» и «против», оценивают, насколько тот или иной кандидат способен аккумулировать голоса избирателей.

Естественно, в результате таких договоренностей не удастся создать ситуацию «второго тура», чтоб были только два кандидата — единоросс и кандидат от объединенной оппозиции. Уж точно договоренностей ни с кем не будет заключать ЛДПР — просто потому что позиция федерального руководства партии во главе с Владимиром Жириновским на этот счет принципиальная и не меняется годами: никаких предвыборных альянсов не заключать! Уж тем более, не может быть подобной самодеятельности на местах. К тому же наверняка на дистанции останутся кандидаты, в том числе выполняющие функции спойлеров. Определенная часть голосов, безусловно, может достаться и им.

Таким образом, всё тут в вопросе возможного снятия одних кандидатов от оппозиции в пользу других - сложно, запутанно и неочевидно. Начиная деталями переговорного процесса и заканчивая его возможными последствиями, а также отражением на итогах голосования. Как бы то ни было, Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за ходом избирательной кампании, до окончания которой осталось немногим более недели. Как и прежде, мы будем держать читателей в курсе происходящего и содействовать тому, чтобы избиратели сделали свой осознанный и ответственный выбор.

Александр Савенко