Политика

Региональный парламент отменил двуглавую модель управления Псковом

Областное Собрание депутатов отменило двуглавую модель управления Псковом. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области Елена Тимашова рассказала, что законопроект предлагает установить, что глава муниципального образования избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава города будет совмещать функции руководителя местной администрации.

Специфика предложенного изменения системы управления вытекает из особенностей муниципального образования «Город Псков», которое является административным центром Псковской области, центром Псковской городской агломерации.

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Принятие законопроекта направлено на создание единой системы муниципального управления в городе Пскове, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного значения. При подготовке законопроекта изучен опыт других субъектов РФ.

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Елена Тимашова сообщила, что на основании части 2.1 статьи 36 федерального закона № 131-ФЗ законопроект устанавливает учитываемые в условиях конкурса требования к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам:

- наличие высшего образования;

- знание Конституции РФ, федерального и областного законодательства;

- наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет.

Документ вносит изменения в региональные законы «О статусе главы муниципального образования» и «О местном самоуправлении в Псковской области».

Депутат Андрей Маковский обратил внимание на то, что муниципальное законодательство предусматривает несколько форм избрания главы города, но норму о его избрании голосованием граждан не положили в основу законопроекта. Елена Тимашова ответила, что благодаря конкурсной процедуре можно избрать человека, обладающего высокими профессиональными качества. Кроме того, она указала на экономию средств в случае, когда не проводятся выборы.

«Почему к выборам губернатора не предъявляем такие требования?» - спросил парламентарий Олег Брячак. Он получил ответ, что сейчас идет речь о местном самоуправлении.

На вопрос депутата Петра Алексеенко Елена Тимашова пояснила, что у населения будет право отозвать главу, депутаты также могут отправить его в отставку.

В свою очередь парламентарий Антон Минаков призвал обратить внимание на «вечных кандидатов» и сказал, что фракция ЛДПР воздержится от голосования по данному законопроекту.

«Принятие закона преследует одну цель — он писался под конкретного человека. Позиция фракции КПРФ — мы за всенародные выборы главы Пскова, поэтому мы тоже воздерживаемся», - высказался депутат Дмитрий Михайлов.

Андрей Маковский указал на то, что законопроект выстраивает «умную систему, которая необходима Пскову».

В свою очередь Олег Брячак назвал законопроект «шагом навстречу разуму». По его словам, сейчас глава Пскова создает «какой-то фон» и препятствует работе сити-менеджера. Будет один человек, который будет нести за все ответственность. Здесь мы получаем хорошую модель», - подчеркнул он.

Законопроект в двух чтениях поддержали 18 депутатов, остальные воздержались от голосования.